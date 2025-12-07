English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्न मोडल्याची घोषणा केल्यानंतरही Palash Muchhal च्या इन्स्टावर 'तो' व्हिडीओ का?; Smriti Mandhana नेही 'तो' फोटो...

Smriti Mandhana - Palash Muchhal Wedding Called Off : अखेर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांनी लग्न मोडल्याची बातमी दोघांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. पण त्यानंतरही या दोघांच्या इन्स्टाग्रामवर काही फोटो आणि व्हिडीओ आहेत. ज्यामुळे नेटकरी संभ्रमात आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 7, 2025, 03:32 PM IST
लग्न मोडल्याची घोषणा केल्यानंतरही Palash Muchhal च्या इन्स्टावर 'तो' व्हिडीओ का?; Smriti Mandhana नेही 'तो' फोटो...

Smriti Mandhana - Palash Muchhal Insta Post :  गेल्या काही दिवसांपासून स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाची चर्चा सुरु आहे. या दोघांचं लग्न 23 नोव्हेंबरला सांगलीमध्ये होणार होतं. महिला क्रिकेट टीमने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर सर्वांना वेध लागले होते ते स्मृती मंधानाच्या लग्नाचे... महिला टीममधील क्रिकेटपटूहीदेखील या लग्नासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून येत होतं. सोशल मीडियावर स्मृतीही लग्नासंदर्भात अनेक व्हिडीओ शेअर करत होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

लग्नाची पूर्ण तयारी झाली होती, हळद आणि संगीत सोहळ्याचे असंख्य व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. पण संगीत सोहळ्याच्या रात्री असं काय घडलं की, दुसऱ्या दिवशी बातमी आली हे लग्न पुढे ढकलण्यात आलंय. खरं तर त्यावेळी हे लग्न मोडलं आणि पुढे ढकलं याबद्दलही अनेक तर्कविर्तक लावली जात होती. अखेर या दोघांनीही लग्नासंदर्भातील अफवांना पूर्ण विराम लावत, नातं आणि लग्न मोडल्याचं घोषित केलं आहे. दोघांनी आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर त्याबद्दल आपली आपली बाजू मांडली आहे. विशेष म्हणजे या दोघांनीही इन्स्टा स्टोरी ठेवली आहे, ही स्टोरी 24 तासांनंतर दिसणार नाही. याचा अर्थ 24 तासानंतर आयुष्यातील ते पान मागे सोडून त्या दोघांनी पुढे वाटचाल सुरु केली आहे. 

पण दुसरीकडे पलाश मुच्छल आणि स्मृतीने एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलं आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पलाशचं इन्स्टाग्राम पेज पाहिल्यास. त्यावर दोन आठवड्यापूर्वीचा म्हणजे लग्नाच्या दोन दिवसांपूर्वी 21 नोव्हेंबरचा एक व्हिडीओ दिसतोय. तो व्हिडीओ म्हणजे पलाशने स्मृतीला  प्रपोज केल्याचा तो क्षण आहे. एवढंच नाही तर वर्ल्डकप जिंकल्यानंतरही पलशने विजयाचा हा क्षण फोटोच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर शेअर केला होता. ते फोटोही त्याचा इस्टा पेजवर दिसत आहेत. जर हे नातं संपलं त्याने जसं म्हटलं त्याने मूव ऑन केलं आहे, तर अजूनही हा व्हिडीओ त्याचा पेजवर का आहे?, असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला आहे. 

कसं आहे ना, जेव्हा सेलेब्रिटी आपल्या नात्यातून किंवा लग्नातून बाहेर पडतात, तेव्हा पहिले तर ते प्रेमाचे आणि लग्नाचे ते क्षण सोशल मीडियावरून डिलीट करतात. खरं तर या दोघांनी लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ डिलीट केले आहेत, पण लग्नाची मागणी घालतानाचा तो व्हिडीओ अजून पलाशच्या इन्स्टा पेजवर काय करतोय?

खरं तर स्मृतीच्या इन्स्टाग्राम पेजवरही त्या दोघांचे काही फोटो आहेत. जे अजून स्मृतीने डिलीट केलेले नाहीत. कुठल्याही नात्यातून बाहेर पडताना त्याचा जुन्या आठवणी पुसून टाकल्या जातात. पण या दोघांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काही आठवणी अजूनही ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नेमकं या दोघांनी काय ठरवलं आहे, याबद्दल नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे. 

पलाशने काय केला आहे इन्स्टा पोस्ट?

त्याने लिहिलंय की, "मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असून माझ्या वैयक्तिक नात्यातून एक पाऊल मागे घेत आहे. बिनबुडाच्या अफवांवर लोक एवढ्या सहजतेने प्रतिक्रिया देताना पाहणे माझ्यासाठी खूप वेदनादायक होते, विशेषतः त्या गोष्टींबद्दल ज्या माझ्यासाठी अत्यंत पवित्र राहिल्या आहेत. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे, आणि मी माझ्या श्रद्धा आणि मूल्यांना धरून याचा सामना शांतपणे करेन.'' या शब्दात त्याने भावना व्यक्त केल्या आहेत. 


स्मृतीने लग्न मोडल्याबद्दल काय सांगितलं?

स्मृतीने पोस्टमध्ये लिहिलंय की,''गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याभोवती अनेक अटकळ बांधली जात आहेत आणि मला वाटते की यावेळी मी याबद्दल बोलणे महत्त्वाचे आहे. मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मी ते असेच ठेवू इच्छितो परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आले आहे.''

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Smriti Mandhanampalash muchhalmmarathi newsCricket Newswedding

इतर बातम्या

इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी 'ही' अभिनेत्री होती य...

मनोरंजन