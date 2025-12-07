लग्न मोडल्याची घोषणा केल्यानंतरही Palash Muchhal च्या इन्स्टावर 'तो' व्हिडीओ का?; Smriti Mandhana नेही 'तो' फोटो...

Smriti Mandhana - Palash Muchhal Insta Post : गेल्या काही दिवसांपासून स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाची चर्चा सुरु आहे. या दोघांचं लग्न 23 नोव्हेंबरला सांगलीमध्ये होणार होतं. महिला क्रिकेट टीमने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर सर्वांना वेध लागले होते ते स्मृती मंधानाच्या लग्नाचे... महिला टीममधील क्रिकेटपटूहीदेखील या लग्नासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून येत होतं. सोशल मीडियावर स्मृतीही लग्नासंदर्भात अनेक व्हिडीओ शेअर करत होती.
लग्नाची पूर्ण तयारी झाली होती, हळद आणि संगीत सोहळ्याचे असंख्य व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. पण संगीत सोहळ्याच्या रात्री असं काय घडलं की, दुसऱ्या दिवशी बातमी आली हे लग्न पुढे ढकलण्यात आलंय. खरं तर त्यावेळी हे लग्न मोडलं आणि पुढे ढकलं याबद्दलही अनेक तर्कविर्तक लावली जात होती. अखेर या दोघांनीही लग्नासंदर्भातील अफवांना पूर्ण विराम लावत, नातं आणि लग्न मोडल्याचं घोषित केलं आहे. दोघांनी आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर त्याबद्दल आपली आपली बाजू मांडली आहे. विशेष म्हणजे या दोघांनीही इन्स्टा स्टोरी ठेवली आहे, ही स्टोरी 24 तासांनंतर दिसणार नाही. याचा अर्थ 24 तासानंतर आयुष्यातील ते पान मागे सोडून त्या दोघांनी पुढे वाटचाल सुरु केली आहे.
पण दुसरीकडे पलाश मुच्छल आणि स्मृतीने एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलं आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पलाशचं इन्स्टाग्राम पेज पाहिल्यास. त्यावर दोन आठवड्यापूर्वीचा म्हणजे लग्नाच्या दोन दिवसांपूर्वी 21 नोव्हेंबरचा एक व्हिडीओ दिसतोय. तो व्हिडीओ म्हणजे पलाशने स्मृतीला प्रपोज केल्याचा तो क्षण आहे. एवढंच नाही तर वर्ल्डकप जिंकल्यानंतरही पलशने विजयाचा हा क्षण फोटोच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर शेअर केला होता. ते फोटोही त्याचा इस्टा पेजवर दिसत आहेत. जर हे नातं संपलं त्याने जसं म्हटलं त्याने मूव ऑन केलं आहे, तर अजूनही हा व्हिडीओ त्याचा पेजवर का आहे?, असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला आहे.
कसं आहे ना, जेव्हा सेलेब्रिटी आपल्या नात्यातून किंवा लग्नातून बाहेर पडतात, तेव्हा पहिले तर ते प्रेमाचे आणि लग्नाचे ते क्षण सोशल मीडियावरून डिलीट करतात. खरं तर या दोघांनी लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ डिलीट केले आहेत, पण लग्नाची मागणी घालतानाचा तो व्हिडीओ अजून पलाशच्या इन्स्टा पेजवर काय करतोय?
खरं तर स्मृतीच्या इन्स्टाग्राम पेजवरही त्या दोघांचे काही फोटो आहेत. जे अजून स्मृतीने डिलीट केलेले नाहीत. कुठल्याही नात्यातून बाहेर पडताना त्याचा जुन्या आठवणी पुसून टाकल्या जातात. पण या दोघांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काही आठवणी अजूनही ठेवल्या आहेत. त्यामुळे नेमकं या दोघांनी काय ठरवलं आहे, याबद्दल नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे.
त्याने लिहिलंय की, "मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असून माझ्या वैयक्तिक नात्यातून एक पाऊल मागे घेत आहे. बिनबुडाच्या अफवांवर लोक एवढ्या सहजतेने प्रतिक्रिया देताना पाहणे माझ्यासाठी खूप वेदनादायक होते, विशेषतः त्या गोष्टींबद्दल ज्या माझ्यासाठी अत्यंत पवित्र राहिल्या आहेत. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे, आणि मी माझ्या श्रद्धा आणि मूल्यांना धरून याचा सामना शांतपणे करेन.'' या शब्दात त्याने भावना व्यक्त केल्या आहेत.
स्मृतीने पोस्टमध्ये लिहिलंय की,''गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याभोवती अनेक अटकळ बांधली जात आहेत आणि मला वाटते की यावेळी मी याबद्दल बोलणे महत्त्वाचे आहे. मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मी ते असेच ठेवू इच्छितो परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आले आहे.''