IND VS USA : वर्ल्ड कपच्या पहिल्या मॅचसाठी जसप्रीत बुमराहला प्लेईंग 11 मध्ये का संधी दिली नाही? कारण आलं समोर

T20 World Cup 2026 : भारत विरुद्ध यूएसए (IND VS USA) यांच्यात वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) पहिला सामना खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस यूएसएचा कर्णधार मोनांक पटेलने जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भारताची प्लेईंग 11 जाहीर केली मात्र यात जसप्रीत बुमराहचं (Jasprit Bumrah) नाव नसल्याने चाहते आश्चर्यचकित झाले. कर्णधार सूर्याने बुमराह वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग का नाही याच उत्तर दिलं.
कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्लेईंग 11 जाहीर करताना भारताचा दिग्गज गोलंदाज जसप्रीत बुमराह ऐवजी यूएसए विरुद्धच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोहम्मद सिराजला संधी दिली जात असल्याचं सांगितलं. यावेळी बुमराह आजारी असल्याचं कर्णधाराने स्पष्ट केलं. शनिवारी सकाळी टीम इंडियाचा हुकमी एक्का जसप्रीत बुमराह याच्या तब्येती विषयी अपडेट्स समोर आल्या होत्या. त्यानुसार बुमराहला व्हायरल ताप आल्याचं समोर आलं होतं. बुमराह सकाळी टीम इंडियाच्या सराव सेशनचा भाग होता मात्र तो फक्त मैदानावरच होता सरावात सहभागी झाला नाही. जसप्रीत बुमराह आजारी असल्याने वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला संधी देण्यात आली.
मोहम्मद सिराजला शुक्रवारी संध्याकाळी टीम इंडियाच्या वर्ल्ड कप 2026 च्या संघात सहभागी करून घेण्यात आले. हर्षित राणाला वॉर्म अप सामन्यात दुखापत झाली होती. ही दुखापत गंभीर असल्याने हर्षितला वर्ल्ड कपला मुकावे लागेल. टीम इंडियाचा खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर सुद्धा सध्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्येच आहे. त्याच्या उपलब्धतेबाबत अद्याप बीसीसीआयकडून माहिती देण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा : PAK VS NED : पाकिस्तानची वर्ल्ड कपमध्ये विजयी सुरुवात! नेदरलँड विरुद्ध मिळवला पहिला विजय
इशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव/वरूण चक्रवर्ती.
मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिस गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉथुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.