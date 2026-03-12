English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • जसप्रीत बुमराह कसोटी आणि T20 मधून निवृत्त होणार? यॉर्कर किंगचा पुढील वर्ल्ड कप आधी एक खास मास्टर प्लॅन तयार

जसप्रीत बुमराह कसोटी आणि T20 मधून निवृत्त होणार? यॉर्कर किंगचा पुढील वर्ल्ड कप आधी एक खास मास्टर प्लॅन तयार

Why Jasprit Bumrah will now be away from T20I : नुकत्याच संपलेल्या टी-20 च्या वर्ल्ड कपमध्ये, जसप्रीत बुमराहने शानदार कामगिरी करत स्पर्धेत 14 विकेट घेतल्या. आता जसप्रीतने पुढच्या वर्ल्ड कप आधी एक खास प्लॅन तयार केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 12, 2026, 08:06 AM IST
जसप्रीत बुमराह कसोटी आणि T20 मधून निवृत्त होणार? यॉर्कर किंगचा पुढील वर्ल्ड कप आधी एक खास मास्टर प्लॅन तयार
Why Jasprit Bumrah will now be away from T20I Star pacer focus on 2027 ODI World Cup

Jasprit Bumrah to focus more on ODI: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आता आपल्या कारकिर्दीच्या पुढील टप्प्यासाठी नवी रणनीती आखताना दिसत आहे. अलीकडेच झालेल्या वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) मध्ये शानदार कामगिरी करत त्याने पुन्हा एकदा जगाला आपली क्षमता दाखवून दिली. संपूर्ण स्पर्धेत अचूक यॉर्कर आणि घातक स्पेलच्या जोरावर बुमराहने 14 विकेट घेत भारताच्या विजयात मोठा वाटा उचलला. मात्र आता त्याचे लक्ष पुढील मोठ्या लक्ष्याकडे म्हणजेच वर्ल्ड कप 2027 (ICC Cricket World Cup 2027) कडे वळले आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत तो टेस्ट आणि टी20पेक्षा वनडे क्रिकेटवर अधिक भर देणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नेमका काय आहे बुमराहचा निर्णय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या सुमारे 18 महिन्यांत  जसप्रीत बुमराह टी20 सामन्यांपेक्षा 50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये अधिक खेळण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 2027 चा वनडे विश्वचषक लक्षात घेऊन त्याने आपले वेळापत्रक आणि वर्कलोड त्यानुसार व्यवस्थापित करण्याची योजना आखली आहे. दरम्यान, भारताला पुढील वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत अनेक टी20 द्विपक्षीय मालिका खेळायच्या आहेत. त्यासोबतच जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळ (Asian Games) स्पर्धेतही भारतीय संघ सहभागी होणार आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव याच्याकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तसेच अनेक अनुभवी भारतीय खेळाडूंप्रमाणे बुमराहलाही 2028 मध्ये होणाऱ्या 2028 उन्हाळी ऑलिंपिक मध्ये खेळण्याची उत्सुकता आहे. या स्पर्धेत क्रिकेटचा टी20 फॉरमॅट असणार आहे. मात्र त्या आधी 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत त्याचे मुख्य लक्ष वनडे क्रिकेटवर राहणार असल्याचे मानले जाते.

आयपीएलनंतर सुरू होणार ‘मिशन 2027’?

भारतीय संघाची 2027 विश्वचषकासाठीची खरी तयारी इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) संपल्यानंतर सुरू होईल. या स्पर्धेत बुमराह मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) च्या वेगवान गोलंदाजी आक्रमणाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. आयपीएलनंतर राष्ट्रीय निवड समिती, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि टीम मॅनेजमेंट पुढील टप्प्यासाठी सविस्तर रणनीती तयार करणार आहेत.

या संपूर्ण योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे बुमराहच्या वर्कलोडचे योग्य व्यवस्थापन. भारताच्या कोणत्याही मोठ्या स्पर्धेत त्याची फिटनेस अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे कोणत्या फॉरमॅटमध्ये किती सामने खेळायचे याबाबत टीम मॅनेजमेंट अत्यंत काळजीपूर्वक निर्णय घेणार आहे.

माहितीनुसार, आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (ICC World Test Championship) मधील सामने तो खेळणार असला तरी मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये त्याचा अधिक भर वनडे सामन्यांवर असण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या २०२३ क्रिकेट विश्वचषक अंतिम सामना ( 2023 Cricket World Cup Final) नंतर बुमराहने आतापर्यंत 42 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यामध्ये 21 टेस्ट आणि 21 टी20 सामने समाविष्ट आहेत. आता 2027 च्या विश्वचषकासाठी स्वतःला सर्वोत्तम स्थितीत ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न असल्याचे क्रिकेट वर्तुळात मानले जात आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

