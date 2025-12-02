Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्जला वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी WhatsApp का अनइन्स्टॉल करावा लागलं? मोठं कारण अखेर समोर

Jemimah Rodrigues Was Forced To Uninstall WhatsApp During World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीमची स्टार खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्जने वर्ल्ड कप 2025 च्या फायनलपूर्वी स्वतःचा व्हॉट्सअॅप हटवल्याचा मोठा खुलासा केला आहे. सेमीफायनलमध्ये तिने खेळलेली तुफानी मॅच जिंकल्यानंतर अचानक तिच्या फोनवर हजारोंच्या संख्येने मेसेज आणि कॉल्स येऊ लागले. सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे तिचं मन विचलित होत होतं. मानसिक शांतता आणि फायनलची तयारी लक्षात घेऊन अखेर तिने व्हॉट्सअॅप पूर्णपणे अनइन्स्टॉल केला.
व्हॉट्सअॅप काढण्यापूर्वी तिने केवळ 4–5 अतिजवळच्या लोकांनाच माहिती दिली. तिने सोशल मीडियापासूनही पूर्ण अंतर ठेवलं. टूर्नामेंट संपल्यानंतर जेव्हा तिने पुन्हा सोशल मीडिया उघडला, तेव्हा सगळीकडे तिच्याबद्दलच्या पोस्ट्स आणि व्हिडीओंचा वर्षाव दिसत होता.
सेमीफायनलमध्ये जेमिमाने खेळलेली मॅच जिंकवणारी तुफानी खेळी भारताला थेट फायनलमध्ये घेऊन गेली. टीम हॉटेलमध्ये परतताच तिच्या फोनवर अक्षरशः मेसेज आणि कॉल्सचा स्फोट झाला. जेमिमा म्हणाली, “मला माहित नाही लोकांना माझा नंबर कुठून मिळाला. फोनमध्ये एकाच वेळी जवळपास हजार मेसेज होते. नोटिफिकेशन्स थांबण्याचं नावच घेत नव्हतं. मी आधीच भावनांनी भरलेली होते आणि मला फायनलवर फोकस करायचं होतं.” या सततच्या तणावामुळे तिचं लक्ष विचलित होत होतं, त्यामुळे तिने ठरवून व्हॉट्सअॅप पूर्णपणे अनइन्स्टॉल करून टाकला.
व्हॉट्सअॅप काढण्यापूर्वी जेमिमाने फक्त आपल्या 4–5 सगळ्यात जवळच्या लोकांना सांगितलं की, त्यांना बोलायचं असल्यास थेट कॉल किंवा एसएमएस करावा. ती म्हणाली, “मी मेसेज वाचत नव्हते, पण फक्त नोटिफिकेशनचा आवाजही मला त्रास देत होता. मला माहित होतं की फायनलसाठी मानसिक तयारी जास्त महत्त्वाची आहे.” यावेळी तिने सोशल मीडियापासूनही पूर्ण अंतर ठेवले. सेमीफायनल जिंकल्यानंतर नुसता एकच पोस्ट करून ती शांत बसली होती.
फायनलनंतर जेव्हा तिने पुन्हा सोशल मीडिया उघडला, तेव्हा टाइमलाइनमध्ये सर्वत्र फक्त जेमिमाच जेमिमा होती. ती म्हणाली, “इंस्टाग्राम स्क्रोल करताना अचानक माझेच व्हिडीओ, माझ्याबद्दलच्या पोस्ट्स दिसू लागत होत्या. लोक इतकं बोलत होते की मला स्वतःवर विश्वास बसत नव्हता. असं मी कधीच पाहिलं नव्हतं.”
