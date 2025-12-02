English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्जला वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी WhatsApp का अनइन्स्टॉल करावा लागलं? मोठं कारण अखेर समोर

Jemimah Rodrigues Was Forced To Uninstall WhatsApp: जेमिमा रॉड्रिग्जने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. विश्वचषक उपांत्य फेरीनंतर अंतिम सामन्यापूर्वी तिला तिचे व्हॉट्सअ‍ॅप डिलीट करावे लागले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 2, 2025, 12:33 PM IST
Jemimah Rodrigues: जेमिमा रॉड्रिग्जला वर्ल्ड कप फायनलपूर्वी WhatsApp का अनइन्स्टॉल करावा लागलं? मोठं कारण अखेर समोर
Jemimah Rodrigues Was Forced To Uninstall WhatsApp During World Cup 2025

Jemimah Rodrigues Was Forced To Uninstall WhatsApp During World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीमची स्टार खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्जने वर्ल्ड कप 2025 च्या फायनलपूर्वी स्वतःचा व्हॉट्सअ‍ॅप हटवल्याचा मोठा खुलासा केला आहे. सेमीफायनलमध्ये तिने खेळलेली तुफानी मॅच जिंकल्यानंतर अचानक तिच्या फोनवर हजारोंच्या संख्येने मेसेज आणि कॉल्स येऊ लागले. सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे तिचं मन विचलित होत होतं. मानसिक शांतता आणि फायनलची तयारी लक्षात घेऊन अखेर तिने व्हॉट्सअ‍ॅप  पूर्णपणे अनइन्स्टॉल केला.
व्हॉट्सअ‍ॅप काढण्यापूर्वी तिने केवळ 4–5 अतिजवळच्या लोकांनाच माहिती दिली. तिने सोशल मीडियापासूनही पूर्ण अंतर ठेवलं. टूर्नामेंट संपल्यानंतर जेव्हा तिने पुन्हा सोशल मीडिया उघडला, तेव्हा सगळीकडे तिच्याबद्दलच्या पोस्ट्स आणि व्हिडीओंचा वर्षाव दिसत होता.

Add Zee News as a Preferred Source

सेमीफायनलनंतर प्रचंड गोंधळ

सेमीफायनलमध्ये जेमिमाने खेळलेली मॅच जिंकवणारी तुफानी खेळी भारताला थेट फायनलमध्ये घेऊन गेली. टीम हॉटेलमध्ये परतताच तिच्या फोनवर अक्षरशः मेसेज आणि कॉल्सचा स्फोट झाला. जेमिमा म्हणाली, “मला माहित नाही लोकांना माझा नंबर कुठून मिळाला. फोनमध्ये एकाच वेळी जवळपास हजार मेसेज होते. नोटिफिकेशन्स थांबण्याचं नावच घेत नव्हतं. मी आधीच भावनांनी भरलेली होते आणि मला फायनलवर फोकस करायचं होतं.” या सततच्या तणावामुळे तिचं लक्ष विचलित होत होतं, त्यामुळे तिने ठरवून व्हॉट्सअ‍ॅप पूर्णपणे अनइन्स्टॉल करून टाकला.

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: जेमिमा अर्ध्यावरच सोडणार होती विश्वचषक, आईने दिला होता मध्येच घरी परत येण्याचा सल्ला! कारण...

 

फक्त 4–5 जवळच्या व्यक्तींशीच संपर्क

व्हॉट्सअ‍ॅप काढण्यापूर्वी जेमिमाने फक्त आपल्या 4–5 सगळ्यात जवळच्या लोकांना सांगितलं की, त्यांना बोलायचं असल्यास थेट कॉल किंवा एसएमएस करावा. ती म्हणाली, “मी मेसेज वाचत नव्हते, पण फक्त नोटिफिकेशनचा आवाजही मला त्रास देत होता. मला माहित होतं की फायनलसाठी मानसिक तयारी जास्त महत्त्वाची आहे.” यावेळी तिने सोशल मीडियापासूनही पूर्ण अंतर ठेवले. सेमीफायनल जिंकल्यानंतर नुसता एकच पोस्ट करून ती शांत बसली होती.

हे ही वाचा: जेमिमा रॉड्रिग्जने ‘धर्मांतरण’च्या आरोपांवर अखेर सोडलं मौन; विश्वविजेती झाल्यानंतर व्यक्त केली मनातील सल

टूर्नामेंट संपल्यावर फोन पुन्हा केला चालू 

फायनलनंतर जेव्हा तिने पुन्हा सोशल मीडिया उघडला, तेव्हा टाइमलाइनमध्ये सर्वत्र फक्त जेमिमाच जेमिमा होती. ती म्हणाली, “इंस्टाग्राम स्क्रोल करताना अचानक माझेच व्हिडीओ, माझ्याबद्दलच्या पोस्ट्स दिसू लागत होत्या. लोक इतकं बोलत होते की मला स्वतःवर विश्वास बसत नव्हता. असं मी कधीच पाहिलं नव्हतं.”

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: 8 वर्षं, एक स्वप्न! जेमिमा रॉड्रिग्जने पूर्ण केलं 2017 चं वचन!

FAQs

1. जेमिमा रॉड्रिग्जने WhatsApp का अनइन्स्टॉल केलं?

सेमीफायनल जिंकल्यानंतर तिच्या फोनवर अचानक हजारो मेसेज आणि कॉल्स येऊ लागले. सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे ती मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाली आणि लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून तिने WhatsApp हटवला.

2. जेमिमाला इतके मेसेज कसे आले?

सेमीफायनलमध्ये तिने तुफानी खेळी करून भारताला फायनलमध्ये पोहोचवले. यानंतर कोणीतरी तिचा नंबर शेअर केला आणि हजारो चाहत्यांचे मेसेज येऊ लागले.

3. WhatsApp हटवल्यानंतर जेमिमा कोणाशी संपर्कात होती?

फक्त 4–5 सर्वात जवळच्या व्यक्तींना तिने कॉल किंवा एसएमएसद्वारे संपर्कात राहण्याचं सांगितलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jemimah RodriguesWhatsappICC WOMENS WORLD CUP

इतर बातम्या

Explained: टीम इंडियामध्ये तणाव, गंभीर-रोहित-कोहली यांच्यात...

स्पोर्ट्स