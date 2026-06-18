/भर मैदानात मेस्सी का झालेला भावुक? दिग्गजाच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठी अडचण; झाला मोठा खुलासा

Why Lionel Messi got emotional after first goal FIFA world cup 2026: फुटबॉल जगतातील महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीने फीफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आपल्या अभियानाची धमाकेदार सुरुवात केली. पहिल्याच सामन्यात त्याने जबरदस्त कामगिरी करत हॅटट्रिक नोंदवली आणि अर्जेंटिनाला 3-0 असा एकतर्फी विजय मिळवून दिला. मैदानावर त्याचा खेळ जितका प्रभावी होता, तितकाच सामना संपल्यानंतरचा त्याचा भावनिक क्षण चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरला. सामना संपल्यानंतर मेस्सी काही काळ खूप भावुक अवस्थेत दिसले. त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि भावनांचा मिश्र भाव दिसत होता. इतक्या मोठ्या विजयानंतरही तो भावनिक का झाला, याबाबत सोशल मीडियावर आणि फुटबॉल वर्तुळात विविध तर्कवितर्क सुरू झाले होते. मात्र आता या भावनिक प्रसंगामागील खरे कारण समोर आले आहे.
अर्जेंटिनाचे अनुभवी पत्रकार एडुआर्डो फेनमन याच्या अहवालानुसार, मेस्सी याच्या भावनिक अवस्थेमागे त्याच्या वडिलांची, जॉर्ज मेस्सी यांची खालावलेली प्रकृती हे मुख्य कारण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जॉर्ज मेस्सी गेल्या अनेक महिन्यांपासून गंभीर आरोग्य समस्यांशी झुंज देत आहेत. अलीकडील काळात त्यांच्या प्रकृतीत आणखी गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. या परिस्थितीमुळे मेस्सी आणि त्याच्या कुटुंबावर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. वर्ल्ड कपसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धेदरम्यानही मेसी या वैयक्तिक चिंता मनात घेऊन मैदानात उतरले होते, ज्याचा परिणाम त्याच्या भावनिक अवस्थेत दिसून आला.
वैयक्तिक आयुष्यातील मोठ्या तणावानंतरही मेस्सीने आपल्या व्यावसायिक जबाबदारीत कोणतीही ढिलाई दाखवली नाही. अल्जीरियाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने अप्रतिम खेळ साकारत हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि संघाच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. त्याच्या प्रत्येक गोलमध्ये अनुभव, कौशल्य आणि मानसिक ताकद स्पष्टपणे दिसत होती. मात्र सामना संपल्यानंतरचा भावनिक क्षण हे दाखवत होता की मैदानावरील दिग्गज खेळाडू देखील वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षांपासून मुक्त नसतात.
सामना संपल्यानंतर मेस्सी याने आपल्या सहकारी खेळाडूंचे आणि संघ व्यवस्थापनाचे आभार मानले. त्याने अप्रत्यक्षपणे असेही संकेत दिले की मागील काही दिवस त्यांच्यासाठी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण होते आणि त्या काळात त्याला कुटुंबाची चिंता सतत सतावत होती.
मेस्सीच्या भावनिक प्रतिक्रियेनंतर त्याच्या चाहत्यांमध्येही चिंता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावर त्याला लवकर बरे वाटावे आणि त्याच्या कुटुंबाला दिलासा मिळावा अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर उमटत आहेत. दरम्यान, अर्जेंटिनाचा पुढील सामना 22 जून रोजी ऑस्ट्रियाविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यातही सर्वांचे लक्ष पुन्हा एकदा मेस्सीच्या कामगिरीकडे लागलेले असेल. वैयक्तिक तणाव असूनही ते मैदानात कशी कामगिरी करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
मेसीसारख्या दिग्गज खेळाडूचा हा भावनिक पैलू पुन्हा एकदा दाखवतो की यशाच्या शिखरावर असलेले खेळाडूही त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षांपासून वेगळे नसतात.