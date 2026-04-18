  मोईन अलीने आयपीएल का सोडली? पाकिस्तान लीगमध्ये का खेळतोय स्टार क्रिकेटर? स्वतः केला खुलासा

Moeen Ali IPL 2026 : इंग्लंडचा क्रिकेटर मोईन अली हा यंदा आयपीएलमध्ये खेळत नाहीये. सध्या मोईन अली हा पाकिस्तानमध्ये सुरु असलेल्या पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळतोय. तेव्हा आयपीएल सोडण्याचा निर्णय त्याने का घेतला याविषयी त्याने खुलासा केला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 18, 2026, 10:03 PM IST
Moeen Ali IPL 2026 : इंग्लंडचा ऑलराऊंडर मोईन अलीने (Moeen Ali) हा मागील अनेक वर्ष आयपीएलमध्ये खेळला. मात्र यावेळी मोईन अलीने आयपीएल 2026 सोडून पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी तो आयपीएलमध्ये 3 वर्ष रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि 4 वर्ष चेन्नई सुपरकिंग्सकडून (Chennai Superkings) स्पर्धेत उतरला होता. मागच्या यावर्षी त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने आपल्या संघात घेतलं होतं. यावेळी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळत असलेल्या मोईन अलीने आयपीएल सोडण्याचा निर्णय का घेतला याचा खुलासा केला आहे. 

मोईन अली काय म्हणाला? 

मोईन अलीचं  म्हणणं आहे की तो आता अशा वयात आहे की त्याला क्रिकेट खेळण्याची मजा घ्यायची आहे, पण त्याला आयपीएलमध्ये जास्त सामने खेळण्याची संधी मिळत नाही. आयपीएलमध्ये प्लेईंग ११ चा भाग होण्यासाठी खेळाडूंमध्ये मोठी स्पर्धा असते. यात जगभरातील अनेक क्रिकेटर्स सहभागी होत असतात. त्यामुळे संघाच्या प्लेईंग ११ मध्ये स्थान मिळवणं जवळपास असंभव असतं. याच्या तुलनेत मोईन अलीला वाटतं की पाकिस्तान सुपर लीग ही छोटी स्पर्धा आहे, ज्यामुळे तो आपल्या कुटुंबापासून सुद्धा खूप लांब राहावं लागत नाही. 

खेळण्याची संधी मिळत नाही : 

ARY पॉडकास्टमध्ये मोईन अलीने सांगितलं की, 'अनेक कारणांमुळे मी आयपीएल खेळणं सोडण्याचा निर्णय घेतला. मी 38 वर्षांचा आहे. पण मला अजून क्रिकेट खेळायचंय. जितकं शक्य आहे तितकं मला माझं क्रिकेट करिअर लांब करायचं आहे. कराची एक कारण आहे की मी इथे आहे, ही एक छोटी लीग आहे जी माझ्या कुटुंबाच्या दृष्टीने सुद्धा चांगली गोष्ट आहे. मी मागच्या वर्षी आयपीएलमध्ये फक्त अर्धे सामने खेळलो होतो. यातून फक्त दोनवेळा मला फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली होती. 

इंग्लंडचा क्रिकेटर मोईन अली पुढे म्हणाला की, 'मी माझ्या करिअरच्या या काळात मैदानावर राहू इच्छितो. माझं म्हणणं आहे की मी आता इथे चांगलं क्रिकेट खेळतोय. जागा कोणत्याही ठिकाणी निश्चित नसते, इथे पीएसएलमध्ये सुद्धा नसते. पण मला जेवढं शक्य होईल तेवढं मला खेळावंसं वाटेल. मला नेहमीच पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळायचं होतं, पण शेड्युलची समस्या होतील, जे आयपीएल सोबत क्लॅश व्हायचं'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

