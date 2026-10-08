/... तर नाना पाटेकर आज क्रिकेटर असते! नानांनी क्रिकेट का सोडलं होतं? अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वी गाजवलं होतं मैदान

Nana Patekar Cricket : मराठी तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवणाऱ्या काही मोजक्या मराठमोळ्या अभिनेत्यांपैकी एक असणारे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं 8 ऑक्टोबर रोजी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं. नाना हे मागील काही दिवसांपासून गोव्यातील त्यांच्या घरी राहत होते. गुरुवारी पहाटे ते त्यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यानंतर जवळच्या रुग्णालयात त्यांना घेऊन जाण्यात आले मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झालेला असं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलं. नाना पाटेकरांनी आपल्या कारकिर्दीत जवळपास 100 हुन अधिक चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आणि जवळपास 48 वर्ष त्यांनी मनोरंजनसृष्टीत काम केलं. अभिनय क्षेत्रात काम करत असताना नानांनी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार सुद्धा जिंकले. मात्र खरं म्हणजे नाना पाटेकर हे मनोरंजनसृष्टीकडे येण्यापूर्वी ते एक उत्तम क्रिकेटर होते. मात्र त्यांनी नंतर क्रिकेट सोडलं अन्यथा क्रिकेट विश्वात सुद्धा त्यांनी आपला झेंडा रोवला असता. पण असं नेमकं का घडलं याविषयी जाणून घेऊयात.
मनोरंजनसृष्टीत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मन जिंकणारे नाना एकेकाळी खूप चांगले क्रिकेटर होते. दिग्गज क्रिकेट सुनील गावसकर शिवाजी पार्कवर जिथे क्रिकेट खेळायचे तिथेच नाना पाटेकर सुद्धा क्रिकेट खेळायला यायचे. क्रिकेटची नानांना विशेष आवड होती. विराट कोहली हा त्यांचा आवडता होता आणि तो जर चुकून सामन्यात बाद झाला तर नाना जेवायचे नाहीत. एका मुलाखतीत नानांनी सांगितलं की ते जेव्हा क्रिकेट खेळत होते तेव्हा त्यांच्या पेक्षा लहान असलेला संदीप पाटील हा सुद्धा क्रिकेट खेळायचा.
मात्र एकदा नाना पाटेकरांच्या बोटाला दुखापत झाली होती, त्यानंतर त्यांना क्रिकेट सोडावं लागलं. नाना पाटेकरांना काम करून आपल्या आई वडिलांना आर्थिक हातभार लावायचा होता. त्यामुळे त्यांनी अखेर क्रिकेट सोडण्याचा निर्णय घेतला नाना पाटेकरांनी कला महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. त्यानंतर नानांनी चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकलं. नानांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली.