नेपाळ आशिया कप 2025 मध्ये का खेळत नाहीये? टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये अनेक संघांना फोडला होता घाम

Asia Cup 2025 : हिंसाचार, बंड आणि सत्तापालट इत्यादी कारणांमुळे सध्या नेपाळकडे सर्वांचं लक्ष आहे. अनेक तरुण रस्त्यांवर उतरले असून त्यांनी सरकारच्या धोरणांविरोधात असं आंदोलन केलं की ज्यामुळे नेपाळचे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यांना लागला. आता या सगळ्याचं पुढे नेमकं काय होईल याबाबत कोणीही सांगू शकत नाही. नेपाळमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आलीये. जिथे भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका इत्यादी देशांचे क्रिकेट संघ आशिया कपसाठी दुबईत गेले असताना नेपाळ मात्र सध्या वातावरण पेटलं आहे.
आशिया कप ही आशियातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा आहे जिचं आयोजन जवळपास दर दोन वर्षांनी आयसीसी वर्ल्ड कपपूर्वी केलं जातं. ज्यात आशिया खंडातील काही उत्कृष्ट देशातील संघांचा समावेश असतो. नेपाळने मागचा आशिया कप आणि टी-20 वर्ल्ड कप खेळला होता. मग असं नेमकं काय झालं ज्यामुळे नेपाळ आता आशिया कप 2025 चा भाग नाही असं अनेक चाहत्यांना प्रश्न पडला असेल. यंदा नेपाळ वगळता आशिया कपमध्ये एकूण 8 संघांचा समावेश आहे.
आशिया क्रिकेट काउन्सिलचे फुल टाईम मेंबर असल्याने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान इत्यादींची टूर्नामेंटमध्ये डायरेक्ट एंट्री होते. तर उरलेल्या तीन स्पॉट्ससाठी एक क्वालीफिकेशन स्पर्धा आयोजित केली जाते. ज्यात असोसिएट लेव्हलचे संघ खेळतात. या स्पर्धेचं नाव ACC Men’s Premier Cup असतं. याचं स्पर्धेत आशिया कपमधील इतर तीन संघ कोण असतील हे या स्पर्धेवरून ठरवले जाते.
2024 च्या एसीसी मेन्स प्रीमियर कपमध्ये, यूएई अंतिम फेरीत ओमानला हरवून विजेता ठरला. दुसरीकडे, नेपाळने आपल्या गटात अव्वल स्थान मिळवून उपांत्य फेरी गाठली, परंतु पुढे कामगिरी करू शकले नाही. उपांत्य फेरीत युएईने त्यांचा सहा विकेट्सने पराभव केला. यामुळे त्यांना आशिया कपच्या शेवटच्या पात्रता स्थानासाठी हाँगकाँगशी सामना खेळावा लागला. दुर्दैवाने नेपाळ हा सामना सुद्धा हरला. हाँगकाँगने हा सामना चार विकेट्सने जिंकला आणि त्याने आशिया कपमधील शेवटचा क्रमांक पटकावला.
आशिया कप 2025 मध्ये नेपाळ का खेळत नाही?
नेपाळने 2024 च्या ACC Men’s Premier Cup मध्ये आशिया कपसाठी पात्रता मिळवली नाही. उपांत्य फेरीत युएईकडून पराभव आणि हाँगकाँगविरुद्धच्या तिसऱ्या स्थानाच्या सामन्यातील पराभवामुळे नेपाळ आशिया कप 2025 मधून बाहेर पडला.
आशिया कप 2025 मध्ये कोणते संघ खेळत आहेत?
आशिया कप 2025 मध्ये एकूण 8 संघ खेळत आहेत, ज्यात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, युएई, ओमान आणि हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.
ACC Men’s Premier Cup मध्ये नेपाळचं काय झालं?
2024 च्या ACC Men’s Premier Cup मध्ये नेपाळने गटात अव्वल स्थान मिळवले, पण उपांत्य फेरीत युएईकडून 6 विकेट्सने पराभूत झाला. त्यानंतर तिसऱ्या स्थानासाठी हाँगकाँगविरुद्धचा सामना 4 विकेट्सने हरल्याने नेपाळ आशिया कपसाठी पात्र ठरू शकला नाही.