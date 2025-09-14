English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ind-Pak Asia Cup Match: BCCI चा 'हा' एकच अधिकारी आजच्या मॅचला लावणार हजेरी?

India vs Pakistan,  Asia Cup 2025: आज,14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्याला अनेक स्थरातून विरोध होत आहे. दरम्यान भारताकडून BCCI मधून या सामन्याला दुबईला कोण हजेरी लावणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 14, 2025, 11:52 AM IST
Who will be present from bcci for ind vs pak match today: रविवार, 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर आशिया कप 2025 मधील सहावा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात रंगणार आहे. मार्च 2025 मध्ये झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर पहिल्यांदाच हे दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आमनेसामने येणार आहेत. याविषयी अनेक दिवसांपासून चर्चा, मतमतानंतर सुरु आहेत. हा सामना होऊ नये असं अनेकांना वाटतं आहे. दरम्यान दर सामन्याला भारताच्या बीसीसीआय कडून अधिकारी सामना बघायला जातात. पण यावेळी बहुचर्चित सामन्यासाठी कोण जाणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. 

तसेच, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताचा पाकिस्तानविरुद्धचा हा पहिला सामना असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात बीसीसीआयविरोधात संतापाची लाट उसळली असून, सोशल मीडियावर #BoycottAsiaCup हा ट्रेंड जोर धरताना दिसत आहे. काश्मीरमध्ये झालेल्या अलीकडच्या हल्ल्यांमुळे चाहत्यांचा विरोध आणखीन तीव्र झाला आहे.

बीसीसीआयचे अधिकारी सामना टाळणार

माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार बीसीसीआयचे बहुतेक अधिकारी हा सामना पाहण्यासाठी दुबईला जाणार नाहीत. सचिव देबजित सैकिया, आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल, खजिनदार प्रभतेज भाटिया आणि संयुक्त सचिव रोहन देसाई यांची नावे यामध्ये समोर आली आहेत. हे सर्व अधिकारी याआधी मार्चमधील भारत-पाकिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यात उपस्थित होते. मात्र, यावेळी ते जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत आहेत.

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “सरकारकडून परवानगी घेतल्यानंतरच आम्ही हा सामना खेळण्यास तयार झालो. पण जर सामना पाहताना आमचे चेहरे कॅमेऱ्यावर दिसले, तर वातावरण आमच्याविरोधात तयार करण्याचा प्रयत्न होईल. त्यामुळेच आम्ही मागे राहण्याचा निर्णय घेतला.”

कोण राहणार उपस्थित? 

दरम्यान, ‘मिंट’च्या वृत्तानुसार बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला मात्र या सामन्यासाठी दुबईत उपस्थित राहणार आहेत. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे ते एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) चे सदस्य आहेत. त्यामुळे शुक्लांसाठी हा सामना चुकवणे शक्य नाही. विशेष म्हणजे, मार्च 2025 मध्ये त्यांची एसीसी बोर्डावर बीसीसीआयचे कार्यकारी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यात बीसीसीआयकडून उपस्थित राहणारे ते एकमेव अधिकारी असतील.

1. भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?

 हा सामना रविवार, 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम, यूएई येथे खेळला जाणार आहे.

2. बीसीसीआयचे अधिकारी सामना का टाळत आहेत?

काश्मीरमधील अलीकडच्या घटनांमुळे देशात संतापाचे वातावरण आहे. बीसीसीआय अधिकारी कॅमेऱ्यावर दिसल्यास त्यांच्याविरोधात नकारात्मक वातावरण तयार होऊ शकते, म्हणून बहुतेक अधिकारी हा सामना टाळत आहेत.

3. मग फक्त राजीव शुक्लाच का जात आहेत?

 राजीव शुक्ला हे बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष असून ते एशियन क्रिकेट कौन्सिल (ACC) चे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दुबईत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

4. इतर बीसीसीआय अधिकारी कोण आहेत जे सामन्यास जाणार नाहीत?

 सचिव देबजित सैकिया, आयपीएल चेअरमन अरुण धूमल, खजिनदार प्रभतेज भाटिया आणि संयुक्त सचिव रोहन देसाई हे अधिकारी सामन्यास जाण्याची शक्यता नाही.

तेजश्री गायकवाड

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

