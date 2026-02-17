भारताकडून दारुण पराभव झाल्यावर पाकिस्तानात TV का फोडतात? एवढं स्वस्त मिळतो का Smart TV, सत्य ऐकून थक्कच व्हाल

टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले होते, जिथे इशान किशनच्या स्फोटक खेळी आणि गोलंदाजांच्या क्रूरतेमुळे पाकिस्तानचा पराभव झाला आणि टीम इंडियाने हा सामना ६१ धावांनी जिंकला. विजयानंतर भारतात आतषबाजीचा आवाज झाला आणि भारतीयांनी आनंद साजरा केला. तथापि, पाकिस्तानमधील परिस्थिती वेगळी होती. काहींनी पाकिस्तानी संघाला सर्वात वाईट म्हटले, तर काहींनी त्यांचे घरचे टेलिव्हिजन फोडले. जेव्हा जेव्हा टीम इंडिया पाकिस्तानचा सामना करते आणि त्यांना हरवते तेव्हा पाकिस्तानमध्ये टीव्ही फोडल्याच्या बातम्या येऊ लागतात. यावेळीही टीव्ही फोडल्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले. हार्दिक पंड्याने शेवटची विकेट घेताच, लोकांनी आपला राग व्यक्त करण्यासाठी त्यांचे टीव्ही फोडले. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रश्न आहे की: पाकिस्तानमध्ये टीव्ही इतके स्वस्त आहेत का की लोक ते तोडण्याचा प्रयत्न करतात? चला जाणून घेऊया पाकिस्तानमध्ये टीव्हीची किंमत किती आहे.
पाकिस्तानमध्ये, सॅमसंग, शाओमी, हायर, ओरिएंट, टीएलसी, डोलान्स, आयफाल्कन आणि आयझोन सारख्या कंपन्यांचे टीव्ही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले जातात. टीव्ही 32 ते 65 इंचांपर्यंत असतात. 32-इंच टीव्ही सामान्यतः दुकानांमध्ये दिसतात, तर 50 ते 65-इंच स्मार्ट टीव्ही घरी अधिक सामान्य आहेत.
प्राइसोय या पाकिस्तानी वेबसाइटनुसार, 32 इंचाच्या एलईडी टीव्हीची किंमत 30000 पाकिस्तानी रुपये (9716 भारतीय रुपये) पासून सुरू होते. सोनी स्मार्ट टीव्हीची किंमत 40000 पाकिस्तानी रुपये (अंदाजे १३,००० रुपये) पासून सुरू होते.
टीएलसी हा पाकिस्तानमधील एक लोकप्रिय टीव्ही ब्रँड आहे. इतका लोकप्रिय आहे की पाकिस्तानच्या जर्सीवर टीएलसीचा लोगो आहे. टीएलसी स्मार्ट टीव्ही हा पाकिस्तानमध्ये सर्वाधिक विक्री होणारा ब्रँड आहे, म्हणजेच ते जवळजवळ प्रत्येक घरात आढळतात. ४९ इंचाच्या स्मार्ट टीव्हीची किंमत ६५,४९९ पाकिस्तानी रुपये (२१,२१४ भारतीय रुपये) आहे. हायसेन्स स्मार्ट टीव्ही देखील लोकप्रिय आहेत, 49 इंचाच्या स्मार्ट टीव्हीची किंमत 53340 पाकिस्तानी रुपये (अंदाजे 17000 भारतीय रुपये) आहे.
सॅमसंग पाकिस्तानमध्ये प्रीमियम श्रेणीत येतो. त्याचा 49 इंचाचा स्मार्ट टीव्ही 75800 पाकिस्तानी रुपयांना (अंदाजे 25000 भारतीय रुपये) उपलब्ध आहे. किंमत कमी वाटू शकते कारण तो फक्त एक LED टीव्ही आहे, QLED किंवा 4K नाही. सोनीच्या 49 इंचाच्या मॉडेलची किंमत 92999 पाकिस्तानी रुपये (30120 भारतीय रुपये) आहे. तुम्हाला ही किंमत कमी वाटू शकते, परंतु पाकिस्तानी लोकसंख्येसाठी ती एक मोठी किंमत आहे, कारण अहवाल दर्शवितात की तेथील सरासरी मध्यमवर्गीय पगार सुमारे 80000 ते 150000 पाकिस्तानी रुपये आहे. त्यामुळे, तो तुटल्यानंतर नवीन टीव्ही खरेदी करणे कठीण होते.