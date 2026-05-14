/IPL 2026 Playoff Senario : 16 पॉईंट्स नंतरही आरसीबी आणि गुजरात प्लेऑफसाठी क्वालिफाय का झाले नाहीत? असं आहे समीकरण

IPL 2026 Playoff Senario : आयपीएल 2026 मध्ये बुधवार 13 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (RCB VS KKR) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने 6 विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासाठी आरसीबी पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर पोहोचली असून त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स झाले आहेत. आरसीबीने 12 पैकी 8 सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट +1.053 इतका आहे. आरसीबी सोबत गुजरात टायटन्सचे सुद्धा पॉईंट्स टेबलमध्ये 16 पॉईंट्स झाले आहेत. बऱ्याचदा आयपीएलमध्ये एखाद्या संघाचे पॉईंट्स टेबलमध्ये 16 पॉईंट्स झाले की ते प्लेऑफसाठी क्वालिफाय करतात. मात्र यंदा तसं झालं नाही. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघांच्या खात्यात प्रत्येकी 16 पॉईंट्स आहेत, मात्र असं असलं तरी सुद्धा ते प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय झालेले नाहीत. यामागचं नेमकं कारण काय? तसेच यंदा प्लेऑफचं समीकरण नेमकं कसं आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 सामने खेळून त्यातील 8 सामने जिंकले आहेत. तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. यामुळे त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स झालेत. गुजरात टायटन्सचा नेट रन रेट +0.551 असा आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 पैकी 8 सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट +1.053 इतका आहे. आयपीएल 2026 पॉईंट्स टेबलमध्ये आरसीबी पहिल्या तर गुजरात टायटन्स दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र असं असूनही अद्याप दोन्ही संघ प्लेऑफसाठी क्वालिफाय झालेले नाहीत. हे यामुळे झालं कारण दिल्ली कॅपिटल्स वगळता इतर सर्व संघ हे प्लेऑफच्या रेसमध्ये 16 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकतात किंवा त्यापेक्षा अधिक पॉईंट्स सुद्धा मिळवू शकतात. दिल्ली कॅपिटल्स हे 14 पॉईंट्सवर फिनिश करतील.
मंगळवारी गुजरात टायटन्सची हैदरबाद विरुद्ध विजयानंतर प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे. गुजरात टायटन्स सध्या असलेल्या स्थानावरून प्लेऑफमध्ये पोहोचेल याची शक्यता 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. गुजरात टायटन्स आणि आरसीबी उर्वरित त्यांच्या सर्व सामन्यात पराभूत जरी झाली तरी ते प्लेऑफच्या रेसमध्ये पोहोचू शकतील. असं असलं तरी गुजरात टायटन्स आणि आरसीबी उर्वरित सर्व सामने जिंकून प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्याचा प्रयत्न करतील. गुजरात टायटन्स आता 16 मे रोजी कोलकाता सोबत तर 21 मे रोजी चेन्नई सोबत खेळेल.
आरसीबी आणि गुजरात जास्तीत जास्त 20 पॉईंट्स पर्यंत पोहोचू शकतील. या दोघांमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा नेट रन रेट हा चांगला आहे, ज्यामुळे ते टेबल टॉपवर फिनिश करण्याची शक्यता जास्त आहे