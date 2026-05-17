IPL 2026 : RCBने का बदलला कर्णधार, अचानक कॅप्टन बदलण्यामागचं कारण काय? 'या' खेळाडूला मिळाली मोठी जबाबदारी

PBKS vs RCB : आयपीएल 2026 चा 61 व्या सामन्यात आरसीबीच्या संघाला सामन्यामध्ये विजय मिळवून प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याची संधी असणार आहे. आरसीबीच्या संघासाठी आजचा सामना महत्वाचा आहे, यावेळी त्याचा मुख्य कर्णधार हा संघाचा भाग नाही याचे कारण काय या संदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
PBKS vs RCB : आयपीएल 2026 चा 61 वा सामना आज खेळवण्यात आला आहे, या सामन्यामध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाला सामन्यामध्ये विजय मिळवून प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याची संधी असणार आहे. तर पंजाबला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे. मागील सलग पाच सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर आज पीबीकेसचा संघ विजयाच्या शोधात आहे. आरसीबीच्या संघासाठी आजचा सामना महत्वाचा आहे, यावेळी त्याचा मुख्य कर्णधार हा संघाचा भाग नाही, याचे कारण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
आरसीबी विरुद्ध पीबीकेस यांच्यामध्ये पार पडलेल्या सामन्यामध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाचा कर्णधार रजत पाटीदार हा दुखापतीमुळे आज प्लेइंग 11 चा भाग राहिला नाही. त्यामुळे जितेश शर्मा हा आजच्या सामन्यामध्ये आरसीबीचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. जितेश शर्मा हा रजत पाटीदार यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्याने अनेकदा संघाचे कर्णधारपद सांभाळले आहे. आरसीबीच्या संघाला कर्णधाराच्या दुखापतीमुळे सक्तीने हा निर्णय घ्यावा लागला. आजच्या सामन्यामध्ये कर्णधार हा संघाबाहेर असल्यामुळे प्लेइंग 11 मध्ये आरसीबीने काही बदल केले आहेत.
रजत पाटीदार हा आजच्या सामन्यामध्ये संघाचा भाग नव्हता म्हणून त्याच्या जागेवर आजच्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये वेंकटेश अय्यर याला संधी देण्यात आली होती. मागील सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाकडून खेळणार वेंकटेश अय्यर याला या सिझनमध्ये आरसीबीच्या संघाने लिलावामध्ये घेतले. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये वेंकटेश अय्यर 40 चेंडूमध्ये 73 धावांची नाबाद खेळी खेळली त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 4 षटकार आणि 8 चौकार मारले. त्याला प्लेइंग 11 मध्ये याआधी संधी मिळाली नव्हती, पण त्याला काही सामन्यांमध्ये जेव्हा संघाला गरज होती तेव्हा त्याला इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून त्याने फलंदाजी केली आहे.
रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघ गुणतालिकेमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. संघाने आतापर्यत 12 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना 8 सामन्यात विजय मिळाला आहे तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. संघ 16 गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यास संघ आयपीएल 2026 मध्ये प्लेऑफमध्ये स्थान मिळणारा पहिला संघ ठरेल.