Marathi News
  • IND VS ZIM : रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मधून का केलं Out! समोर आलं कारण, चाहत्यांना बसला धक्का

IND VS ZIM : रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मधून का केलं Out! समोर आलं कारण, चाहत्यांना बसला धक्का

IND VS ZIM : झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मधून रिंकू सिंहला बाहेर करण्यात आलं. यामुळे रिंकूच्या चाहत्यांना धक्का बसला. मात्र रिंकूला प्लेईंग 11 मधून नेमकं बाहेर का करण्यात आलं याची कारणं समोर आली आहेत.  

पूजा पवार | Updated: Feb 26, 2026, 10:00 PM IST
IND VS ZIM : रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मधून का केलं Out! समोर आलं कारण, चाहत्यांना बसला धक्का
Photo Credit - Social Media

IND VS ZIM : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सामना गुरुवार 26 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जात आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यात झिम्बाब्वेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, त्यामुळे सूर्यकुमार आणि टीमला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. मात्र दुसऱ्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन मोठे बदल करण्यात आले. यात रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि वॉशिंग्टन सुंदर या दोघांना प्लेईंग 11 मधून बाहेर केलं गेलं. रिंकू सिंह मागील पाचही सामन्यात भारताच्या प्लेईंग 11 चा भाग होता. मात्र त्याला अचानकपणे बाहेर करण्यात आल्याने त्याच्या फॅन्सना आश्चर्य वाटलं. 

टीम इंडियाची सोडली होती साथ : 

24 जानेवारी रोजी मंगळवारी रिंकू सिंह हा वडील आजारी असल्याने टीम इंडियाची साथ सोडून घरी परतला होता. रिंकू सिंहचे वडील खानचंद सिंह यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे फॅमिली इमर्जन्सीमुळे रिंकू सिंह घरी गेला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वडिलांच्या तब्येतीची विचारपूरस करून तो बुधवार 25 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये परतला. या दरम्यान संजू सॅमसन हा भारतीय संघासमोर पूर्णवेळ सराव करत होता. रिंकू सिंहच जवळपास दोन दिवस सरावासाठी उपलब्ध नसणं हे त्याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर ठेवण्याचं कारण असू शकतं असं म्हटलं जातय.  

5 सामन्यात फक्त 24 धावा : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाची फलंदाजी वाईट पद्धतीने गडगडली. यावेळी रिंकू सिंह शुन्यावर बाद झाला. रिंकू सिंहचा सध्या सुरु असलेल्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील परफॉर्मन्स पाहिला तर त्याने 5 सामन्यात फक्त 24 धावा केल्यात. रिंकूचा फॉर्म सुद्धा त्याला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्याच्या प्लेईंग 11 मधून बाहेर ठेवण्याचं कारण ठरू शकतं. रिंकू सिंह हा फिनिशर म्हणून टीम इंडियासाठी चांगली भूमिका बजावतो मात्र यंदाच्या वर्ल्ड कपमधून त्याच्या बॅटने समाधानकारक धावा निघाल्या नाहीत. संजू सॅमसनने झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात रिंकू सिंहला रिप्लेस केलं. 

हेही वाचा : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयामुळे भारताचं टेन्शन दूर, आता NRR चं गणित सुटलं, टीम इंडिया अशी पोहोचणार सेमी फायनलमध्ये

 

टीम इंडियात करण्यात आले दोन बदल : 

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सुपर 8 सामना गमावलेल्यात टीम इंडियात झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी दोन महत्वाचे बदल करण्यात आलेत. यात वॉशिंग्टन सुंदरच्या ऐवजी अक्षर पटेल तर रिंकू सिंहच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलीये. संजू सॅमसन हा फलंदाजी सोबतच या सामन्यात विकेटकिपिंग करताना दिसेल असं कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटलं. 

भारतासाठी आता असं असेल सेमी फायनलचं गणित : 

भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना जिंकला तर  पॉईंट्स टेबलमध्ये सुधारणा होईल आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचतील. तर झिम्बाब्वे सेमी फायनलच्या शर्यतीतून बाहेर होईल. भारतीय संघ सुपर 8 मधील दुसरा सामना चांगल्या फरकाने जिंकला तर वेस्ट इंडिज आणि भारताच्या नेट रन रेटमध्ये जास्त फरक नसेल. पण सेमी फायनलमध्ये भारताचं आव्हान कायम राहील, वेस्ट इंडिज विरुद्ध तिसरा सुपर 8 सामना जिंकल्यास भारत थेट सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करेल.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

