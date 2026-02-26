IND VS ZIM : रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मधून का केलं Out! समोर आलं कारण, चाहत्यांना बसला धक्का

IND VS ZIM : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे (IND VS ZIM) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) सामना गुरुवार 26 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जात आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यात झिम्बाब्वेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, त्यामुळे सूर्यकुमार आणि टीमला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. मात्र दुसऱ्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन मोठे बदल करण्यात आले. यात रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि वॉशिंग्टन सुंदर या दोघांना प्लेईंग 11 मधून बाहेर केलं गेलं. रिंकू सिंह मागील पाचही सामन्यात भारताच्या प्लेईंग 11 चा भाग होता. मात्र त्याला अचानकपणे बाहेर करण्यात आल्याने त्याच्या फॅन्सना आश्चर्य वाटलं.
24 जानेवारी रोजी मंगळवारी रिंकू सिंह हा वडील आजारी असल्याने टीम इंडियाची साथ सोडून घरी परतला होता. रिंकू सिंहचे वडील खानचंद सिंह यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे फॅमिली इमर्जन्सीमुळे रिंकू सिंह घरी गेला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार वडिलांच्या तब्येतीची विचारपूरस करून तो बुधवार 25 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये परतला. या दरम्यान संजू सॅमसन हा भारतीय संघासमोर पूर्णवेळ सराव करत होता. रिंकू सिंहच जवळपास दोन दिवस सरावासाठी उपलब्ध नसणं हे त्याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर ठेवण्याचं कारण असू शकतं असं म्हटलं जातय.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियाची फलंदाजी वाईट पद्धतीने गडगडली. यावेळी रिंकू सिंह शुन्यावर बाद झाला. रिंकू सिंहचा सध्या सुरु असलेल्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील परफॉर्मन्स पाहिला तर त्याने 5 सामन्यात फक्त 24 धावा केल्यात. रिंकूचा फॉर्म सुद्धा त्याला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्याच्या प्लेईंग 11 मधून बाहेर ठेवण्याचं कारण ठरू शकतं. रिंकू सिंह हा फिनिशर म्हणून टीम इंडियासाठी चांगली भूमिका बजावतो मात्र यंदाच्या वर्ल्ड कपमधून त्याच्या बॅटने समाधानकारक धावा निघाल्या नाहीत. संजू सॅमसनने झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यात रिंकू सिंहला रिप्लेस केलं.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सुपर 8 सामना गमावलेल्यात टीम इंडियात झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी दोन महत्वाचे बदल करण्यात आलेत. यात वॉशिंग्टन सुंदरच्या ऐवजी अक्षर पटेल तर रिंकू सिंहच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलीये. संजू सॅमसन हा फलंदाजी सोबतच या सामन्यात विकेटकिपिंग करताना दिसेल असं कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटलं.
भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना जिंकला तर पॉईंट्स टेबलमध्ये सुधारणा होईल आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचतील. तर झिम्बाब्वे सेमी फायनलच्या शर्यतीतून बाहेर होईल. भारतीय संघ सुपर 8 मधील दुसरा सामना चांगल्या फरकाने जिंकला तर वेस्ट इंडिज आणि भारताच्या नेट रन रेटमध्ये जास्त फरक नसेल. पण सेमी फायनलमध्ये भारताचं आव्हान कायम राहील, वेस्ट इंडिज विरुद्ध तिसरा सुपर 8 सामना जिंकल्यास भारत थेट सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करेल.