रोहित शर्मा का आहे शाकाहारी? मॅचच्या दिवशी जेवणात काय खातो? शेफने केला खुलासा

Rohit Sharma :  रोहित शर्मा हा क्रिकेटर असल्याने त्याला त्याच्या फिटनेस आणि डायटवर विशेष लक्ष द्यावं लागतं. दरम्यान शेफ अरुण चौहान याने एका पॉडकास्टमध्ये खुलासा करत रोहित शर्मा हा शाकाहारी का आहे याच कारण सांगितलं. तसेच तो सामन्याच्या दिवशी जेवणात काय घेतो याबाबत सुद्धा माहिती दिली.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 04:38 PM IST
Photo Credit - Social Media

Rohit Sharma : टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर रोहित शर्माची (Rohit Sharma) फॅन फॉलोईंग खूप मोठी आहे. रोहितच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत जाणून घेण्यात त्याचे फॅन्स उत्सुक असतात. रोहित शर्मा हा क्रिकेटर असल्याने त्याला त्याच्या फिटनेस आणि डायटवर विशेष लक्ष द्यावं लागतं. दरम्यान शेफ अरुण चौहान याने एका पॉडकास्टमध्ये खुलासा करत रोहित शर्मा हा शाकाहारी का आहे याच कारण सांगितलं तसेच सामन्याच्या दिवशी ड्रेसिंग रूममधील जेवणाला तो हात सुद्धा लावत नाही असा खुलासा सुद्धा त्यांनी केला. 

रोहित शर्मा का आहे शाकाहारी? 

शेफ अरुण चौहान यांच्या मते, रोहित शर्माने त्याची ऊर्जा आणि फिटनेस टिकवून ठेवण्यासाठी शाकाहारी आहाराला प्राधान्य दिले आहे. शाकाहारी अन्न हलकं आणि पचायला सोपं असतं, ज्यामुळे त्याला मैदानावर जास्त वेळ सक्रिय राहण्यास मदत होते. रोहितचा असा ठाम विश्वास आहे की योग्य पोषणामुळे खेळाडूचा स्टॅमिना आणि एकाग्रता वाढते.

बुफेमधील जेवणाला हात सुद्धा लावत नाहीत खेळाडू : 

अनेकदा पाहिलं असेल की सामन्याच्या दिवशी बुफेमध्ये खेळाडूंसाठी चविष्ट जेवण ठेवलेलं असतं. पण प्रोफेशनल खेळाडू त्या जेवणाला हात सुद्धा लावत नाहीत. याचं मागचं मुख्य कारण हे त्यांचा परफॉर्मन्स आणि फिटनेस असतो. शेफ अरुण चौहानने सांगितलं की, 'बुफे जेवण अनेकदा जड आणि मसालेदार असू शकते, ज्यामुळे मैदानावर सुस्ती येऊ शकते. त्याऐवजी, खेळाडू त्वरित ऊर्जा मिळवण्यासाठी आणि पचनाच्या समस्या टाळण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार बनवलेल्या आणि हलक्या जेवणाला प्राधान्य देतात'.

सामन्याच्या दिवशीचं डायट :  

भारतीय क्रिकेट संघाचा आहार आता पूर्णपणे वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित असतो. खेळाडू सामन्यांदरम्यान कार्बोहाइड्रेट आणि प्रोटीन यांचा योग्य समतोल राखतात. रोहित शर्मासारखे खेळाडू सामन्यांपूर्वी आणि सामन्यांच्या मध्ये फळे, सुकामेवा आणि खास तयार केलेल्या शाकाहारी जेवण जेवतात. यामुळे त्यांना जड वाटत नाही, तसेच खेळाच्या दबावाखाली त्यांची ऊर्जा पातळी कमी होण्यापासूनही वाचते.

रोहित शर्माचं क्रिकेट करिअर : 

रोहित शर्मा हा भारतीय संघाचा कर्णधार राहिलेला असून त्याच्या नेतृत्वात भारताने टी 20 वर्ल्ड कप 2024 आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 स्पर्धा जिंकली आहे. रोहित शर्मा हा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो आणि त्याच्या नेतृत्वात मुंबई संघाने तब्बल 5 वेळा स्पर्धेचं विजतेपद जिंकलं आहे. रोहित शर्माने टेस्ट आणि टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे आणि तो सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाकडून खेळतो. रोहितने 67 टेस्ट सामन्यात 4301 धावा, 282 वनडेत 11577 धावा, टी20 क्रिकेटमध्ये 159 सामने खेळून 4231 धावा केल्या आहेत. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

