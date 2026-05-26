/Rohit Sharma : पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी रोहित शर्मा का आला नाही? कारण ऐकून आश्चर्य वाटेल

Rohit Sharma : 2026 वर्षाच्या सुरुवातीला भारतातील चौथा सर्वोच्च नागरिक सन्मान असणाऱ्या पद्मश्री पुरस्कारासाठी देशातील काही दिग्गजांच्या नावाची घोषणा झाली होती. यात भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याच्या नावाचा देखील समावेश होता. सोमवार 25 मे रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत पद्मश्री पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. मात्र यावेळी रोहित शर्मा या समारोहात दिसला नाही. अनेक फॅन्स या कार्यक्रमाकडे आणि रोहित शर्माला पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करताना पाहण्यासाठी उत्सुक होते मात्र रोहित शर्मा यावेळी गैरहजर होता. तेव्हा रोहित देशातील सर्वोच्च नागरिक सन्मान स्वीकारण्यासाठी रोहित शर्मा का आला नाही असा प्रश्न काही फॅन्स सोशल मीडियावर उपस्थित करत आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार रोहित हा यंदा वर्षाअंती आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमात हा पुरस्कार स्वीकारेल.
यंदाच्या पद्मश्री पुरस्कारासाठी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर या दोघांना घोषित करण्यात आला होता. भारतीय क्रिकेटमध्ये त्यांनी दिलेल्या योगदान आणि त्यांच्या नेतृत्वात संघाने आंतरराष्ट्रीय पाळतीवर केलेल्या अतुलनीय कामगिरीसाठी त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. भारतीय महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही पद्मश्री पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या महिला वर्ल्ड कपच्या शेड्युलमधून वेळ काढून नवी दिल्ली येथील कार्यक्रमात पोहोचली होती. तर रोहित शर्मा हा शेड्युल संबंधित कारणांमुळे तेथे पोहोचू शकला नाही अशी माहिती आहे.
पद्म पुरस्कार हे पारंपरिक रूपात राष्ट्रपती भवनात अनेक आठवड्यांच्या दरम्यान आयोजित होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांदरम्यान वितरित केले जातात. यात पुरस्कार विजेत्यांना वेगवेगळ्या गटात विभागले जाते. आता अशी आशा व्यक्त केली जातेय की रोहित शर्मा या वर्षाच्या अंती होणाऱ्या एका समारोहात अधिकृतपणे त्याला घोषित झालेला पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारेल. कारण यावर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त घोषित करण्यात आलेल्या पद्म पुरस्कारांच्या नावांच्या सूचित त्याचं नाव हे प्रामुख्याने घेतलं गेलं होतं.
याशिवाय दुसरं कारण हे आहे की रोहित शर्मा हा 25 मे रोजी ज्या दिग्गजांच्या गटाला पुरस्कारांचे वितरण झाले त्या गटाचा तो भाग नव्हता. मात्र फॅन्सने जेव्हा पाहिलं की रोहित शर्मा या कार्यक्रमाचा भाग नाही तेव्हा सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली की रोहित शर्मा हा राष्ट्रपती भवनात इतर विजेत्यांसह पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी का पोहोचला नाही. पद्म पुरस्कार सोहळे सहसा टप्प्याटप्प्याने आयोजित केले जातात आणि अनेक पुरस्कार विजेत्यांना त्यांच्या वेळापत्रकानुसार आणि शासकीय निधीनुसार त्यानंतरच्या सोहळ्यांमध्ये सन्मान प्रदान केले जातात.