Sachin Tendulkar : सचिन तेंडुलकर खेळताना सर्वात वजनदार बॅटचा वापर का करायचा? कारण ऐकून अवाक व्हाल

Sachin Tendulkar Birthday : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आपल्या दोन दशकांच्या करिअरमध्ये जेव्हा जेव्हा दुखापतग्रस्त झाला तेव्हा त्याच्या वजनदार बॅटची चर्चा नेहमी झाली. मात्र तरीही त्याने वजनदार बॅट वापरणं कधीच सोडलं नाही. प्रत्येक सामन्यात तो वजनदार बॅट हातात घेऊन उतरताना दिसला आणि बघता बघता त्याने अनेक रेकॉर्डस् आपल्या नावे केले. मात्र सचिन तेंडुलकरला वजनदार बॅट वापरणं का आवडायचं? याचा खुलासा त्यानं स्वतः आपल्या 'प्लेइंग इट माय वे' या पुस्तकात केलं आहे.
सचिन तेंडुलकरच्या मते हलक्या वजनाच्या बॅटमुळे त्याच्या टायमिंगमध्ये प्रभाव पडायचा. जेव्हा जेव्हा त्याने हलक्या बॅटचा वापर केला, तेव्हा ते त्याची कामी आलं नाही आणि धावा करू शकला नाही. सचिनने त्याच्या पुस्तकात लिहिली की, 'मी खूप वजनदार बॅटचा वापर करायचो. मला अनेकदा हलकी बॅट वापरण्यास सांगितलं जायचं, तसा प्रयत्न सुद्धा मी केला मात्र ते कामी आलं नाही. कारण माझ्या बॅटचा फटका हा पूर्णपणे त्याच्या वजनावर अवलंबून असायचा. जेव्हा मी ड्राइव्ह हिट करायचो तेव्हा मला माझ्या बॅटच्या वजनाचा वापर करायचा होता. ज्याचा बॉलवर एक वेगळाच परिणाम दिसून येतो. सगळा टायमिंगचा खेळ होता.
सचिन तेंडुलकर हा बॅटच्या हॅण्डलच्या खूप खाली पकडायचा ज्याबाबत सुद्धा अनेकदा चर्चा झाली. याबाबत सचिन तेंडुलकरने म्हंटले की, 'लोकांनी माझ्या बॅटच्या ग्रीपबाबत खूप काही म्हटले, कारण मी बॅट खूप खालून पकडायचो. खरंतर ही सुरुवात खूप लहानपणापासून झाली होती. जेव्हा 11 वर्षांच्या वयात मी क्रिकेट खेळणं सुरु केलं तेव्हा माझ्याकडे माझी स्वतःची बॅट नसायची. त्यामुळे मी माझा भाऊ अजितच्या मोठ्या बॅटने खेळायचो. अजित माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठा आहे, त्यामुळे त्याची बॅट सुद्धा खूप वजनदार होती. म्हणून मी बॅटचं हॅण्डल खूप खाली पकडायचो. अनेक कोचनी मला माझ्या ग्रीपमध्ये बदल करण्याचं सुचवलं मात्र मला त्यात कधी कम्फर्टेबल वाटलं नाही.
सचिन तेंडुलकरने वयाच्या १६ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्याने टेस्टमध्ये 200 सामने खेळले असून यात 15921 धावा केल्या आहेत. सचिनने 51 शतक सुद्धा टेस्टमध्ये केली आहेत तर 46 विकेट घेतले आहेत. सचिन तेंडुलकरने 463 वनडे सामने खेळले असून यात त्यानं 18426 धावा केल्या आहेत. सचिनने वनडेत एकूण 154 विकेट घेतले असून यात 49 शतक केली आहेत. टी २० मध्ये एका सामन्यात एकूण 10 सामने खेळले असून यात 1 विकेट सुद्धा घेतली आहे.