English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  Sachin Tendulkar : सचिन तेंडुलकर खेळताना सर्वात वजनदार बॅटचा वापर का करायचा? कारण ऐकून अवाक व्हाल

Sachin Tendulkar : सचिन तेंडुलकर खेळताना सर्वात वजनदार बॅटचा वापर का करायचा? कारण ऐकून अवाक व्हाल

Why Sachin Tendulkar Use Heavy Bat While Playing : मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यंदा 24 एप्रिल रोजी 53 वर्षांचा होणार आहे. सचिन तेंडुलकरने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक रेकॉर्डस् आपल्या नावे केले. त्यातील अनेक रेकॉर्डस् आजही अबाधित आहेत. सचिन तेंडुलकर जेव्हा खेळायचा तेव्हा त्याच्या वजनदार बॅटची खूप चर्चा व्हायची. सचिन जवळपास 1.5 किलो वजनाची बॅट वापरायचा. यामागचं कारण काय होतं याविषयी स्वतः सचिनने त्याच्या पुस्तकात लिहिलं आहे.  

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 09:41 PM IST
Photo Credit - Social Media

Sachin Tendulkar Birthday : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आपल्या दोन दशकांच्या करिअरमध्ये जेव्हा जेव्हा दुखापतग्रस्त झाला तेव्हा त्याच्या वजनदार बॅटची चर्चा नेहमी झाली. मात्र तरीही त्याने वजनदार बॅट वापरणं कधीच सोडलं नाही. प्रत्येक सामन्यात तो वजनदार बॅट हातात घेऊन उतरताना दिसला आणि बघता बघता त्याने अनेक रेकॉर्डस् आपल्या नावे केले. मात्र सचिन तेंडुलकरला वजनदार बॅट वापरणं का आवडायचं? याचा खुलासा त्यानं स्वतः आपल्या 'प्लेइंग इट माय वे' या पुस्तकात केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन वजनदार बॅट का वापरायचा? 

सचिन तेंडुलकरच्या मते हलक्या वजनाच्या बॅटमुळे त्याच्या टायमिंगमध्ये प्रभाव पडायचा. जेव्हा जेव्हा त्याने हलक्या बॅटचा वापर केला, तेव्हा ते त्याची कामी आलं नाही आणि धावा करू शकला नाही. सचिनने त्याच्या पुस्तकात लिहिली की, 'मी खूप वजनदार बॅटचा वापर करायचो. मला अनेकदा हलकी बॅट वापरण्यास सांगितलं जायचं, तसा प्रयत्न सुद्धा मी केला मात्र ते कामी आलं नाही. कारण माझ्या बॅटचा फटका हा पूर्णपणे त्याच्या वजनावर अवलंबून असायचा. जेव्हा मी ड्राइव्ह हिट करायचो तेव्हा मला माझ्या बॅटच्या वजनाचा वापर करायचा होता. ज्याचा बॉलवर एक वेगळाच परिणाम दिसून येतो. सगळा टायमिंगचा खेळ होता. 

बॅट पकडण्याची सुद्धा विशेष स्टाईल : 

सचिन तेंडुलकर हा बॅटच्या हॅण्डलच्या खूप खाली पकडायचा ज्याबाबत सुद्धा अनेकदा चर्चा झाली. याबाबत सचिन तेंडुलकरने म्हंटले की, 'लोकांनी माझ्या बॅटच्या ग्रीपबाबत खूप काही म्हटले, कारण मी बॅट खूप खालून पकडायचो. खरंतर ही सुरुवात खूप लहानपणापासून झाली होती. जेव्हा 11 वर्षांच्या वयात मी क्रिकेट खेळणं सुरु केलं तेव्हा माझ्याकडे माझी स्वतःची बॅट नसायची. त्यामुळे मी माझा भाऊ अजितच्या मोठ्या बॅटने  खेळायचो. अजित माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठा आहे, त्यामुळे त्याची बॅट सुद्धा खूप वजनदार होती. म्हणून मी बॅटचं हॅण्डल खूप खाली पकडायचो. अनेक कोचनी मला माझ्या ग्रीपमध्ये बदल करण्याचं सुचवलं मात्र मला त्यात कधी कम्फर्टेबल वाटलं नाही. 

सचिन तेंडुलकरची कारकीर्द : 

सचिन तेंडुलकरने वयाच्या १६ व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्याने टेस्टमध्ये 200 सामने खेळले असून यात 15921 धावा केल्या आहेत. सचिनने 51 शतक सुद्धा टेस्टमध्ये केली आहेत तर 46 विकेट घेतले आहेत. सचिन तेंडुलकरने 463 वनडे सामने खेळले असून यात त्यानं 18426 धावा केल्या आहेत. सचिनने वनडेत एकूण 154 विकेट घेतले असून यात 49 शतक केली आहेत. टी २० मध्ये एका सामन्यात एकूण 10 सामने खेळले असून यात 1 विकेट सुद्धा घेतली आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
sachin tendulkarIPL 2026Cricket Newsmarathi news

