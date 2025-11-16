Sanju Samson: संजू सॅमसनने का सोडली राजस्थान रॉयल्सची साथ? फ्रेंचायझी मालकाने उघड केलं कारण

Why Sanju Samson left Rajasthan Royals: IPL 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्वात मोठा चर्चेचा विषय ठरलेला ट्रेड म्हणजे संजू सॅमसनचे राजस्थान रॉयल्ससोबतचे नाते संपुष्टात येणे. संजू आता चेन्नई सुपर किंग्जचा भाग झाला आहे, तर बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन राजस्थान रॉयल्समध्ये दाखल झाले आहेत. पण संजूने अचानक टीम का सोडली? याचं स्पष्ट उत्तर स्वतः फ्रेंचायझीचे मालक मनोज बडाले यांनी दिलं आहे.
राजस्थान रॉयल्सचे सहमालक मनोज बडाले यांनी सांगितले की IPL 2025 सीजनदरम्यानच संजूने पहिल्यांदा टीम बदलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. गेल्या दोन-तीन सीजनमध्ये आरआरचं प्रदर्शन चांगलं नसल्यामुळे संजूवर मानसिक दबाव खूप वाढला होता. बडाले यांच्या म्हणण्यानुसार, " संजू मानसिकदृष्ट्या थकलेला होता. संघाच्या कामगिरीचा, वारंवार होणाऱ्या अपयशाचा त्याच्यावर खोल परिणाम होत होता. कर्णधार म्हणून त्याने संघासाठी मैदानात आणि बाहेरही भरपूर योगदान दिले. पण 18 वर्षांतल्या संघाच्या सर्वात खराब सीजनने त्याच्यात मोठी घालमेल निर्माण केली. त्यामुळे त्याला वाटलं की त्याच्या आयपीएल करिअरमध्ये नव्या सुरुवातीची गरज आहे."
संजू सॅमसनचा RR सोबतचा प्रवास खूप लांबचा आहे:
या काळात संजूने टीमला अनेकदा सामन्यातून बाहेर काढलं, मोठमोठ्या विजयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
मालक बडाले यांनी सांगितलं की "संजू अतिशय प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ते आहेत. KKR विरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की मानसिक थकव्यामुळे ते काही काळापासून संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे नवीन अध्याय सुरू करणं त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल."
2025 चा सीजन RR साठी अत्यंत वाईट गेला. अनेक पराभव, स्थानिक आणि विदेशी खेळाडूंच्या खराब फॉर्म, संयोजन जमत नसणे यामुळे कर्णधार म्हणून संजूवर प्रचंड ताण होता. संघाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्याने खूप प्रयत्न केले, पण अपयशाने त्याच्यावर परिणाम झाला.
बडाले म्हणतात, “संजूने दीर्घ काळ राजस्थानसाठी सर्वस्व दिलं आहे. पण आता त्याला स्वतःला रिफ्रेश करून नवीन वातावरणात खेळायची गरज आहे.”
RR सोडल्यावर संजू सॅमसन आता CSK मध्ये नवीन इनिंग सुरू करणार आहे. धोनीसारख्या मोठ्या नावाने भरलेल्या या फ्रेंचायझीमध्ये त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील. संजू स्वतःही आपल्या करिअरला एक वेगळं वळण देण्याच्या तयारीत आहे.