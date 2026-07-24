/संजू सॅमसनने का सोडली राजस्थान रॉयल्सची साथ? सांगितली 2 प्रमुख कारणं

Sanju Samson About Rajasthan Royals : टीम इंडियाचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज संजू सॅमसनने आयपीएल 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडली आणि तो चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये आला. संजू सॅमसन याने त्याच्या करिअरमधील जवळपास 11 सीजन आयपीएल हे राजस्थान रॉयल्सकडून खेळले. मात्र आयपीएल 2025 नंतर त्याने राजस्थान रॉयल्स सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला ट्रेड करून आपल्या संघात घेतलं. तर चेन्नई सुपरकिंग्समधून सॅम करन आणि रवींद्र जडेजा यांना बदल्यात राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड करण्यात आले. मात्र अशावेळी संजू सॅमसनने राजस्थान रॉयल्सचा संघ का सोडला अशा प्रश्न सर्वांनाच पडलेला. याविषयी आता संजू सॅमसनने स्वतः खुलासा केलाय.
जिओस्टारचा कार्यक्रम Superstars यात बोलताना संजू सॅमसनने राजस्थान रॉयल्सची साथ का सोडली याचं खरं कारण सांगितलं आहे. संजू सॅमसनने सांगितलं की आयपीएल 2025 नंतर त्याला समजलं की राजस्थान रॉयल्स त्यांच्या शिवाय पुढे जाण्यासाठी तयार आहे. हा तोच क्षण होता जेव्हा त्यांनी संघ सोडण्याचा निर्णय घेतला. संजूच्या म्हणण्यानुसार तो क्रिकेट करिअरमधील सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक निर्णय होता. त्यांनी सांगितलं की राजस्थान रॉयल्स सोडण्यामागे त्याची दोन मुख्य कारणं होती.
संजू सॅमसनने म्हटले की, 'राजस्थान रॉयल्स सोडण्यामागे त्यांची दोन प्रमुख कारणं होती. मला नक्की माहित होतं की 2025 राजस्थान रॉयल्स सोबत माझा शेवटचा सीजन असेल. मी माझी पत्नी आणि कुटुंबाशी खूप वेळ बोललो होतो. ते मला विचारत होते की हा घाई घाईत घेत असलेला निर्णय आहे की खरंच मी हा निर्णय घेण्याचं पक्क केलंय. आम्ही यावर जवळपास दोन ते तीन आठवडे चर्चा केली आणि मग निश्चित केलं की योग्य वेळ आली आहे आणि मला माहित होतं की हा योग्य निर्णय आहे'.
दुसरी गोष्ट अशी की, 'मी एक आत्मविश्वासू व्यक्त आहे. माझं म्हणणं आहे की मी माझ्या पायावर उभा राहू शकतो. मी नेहमीच शून्यापासून सुरुवात करण्यास तयार असतो. अनेक लोकांनी मला सांगितलं की माझी बॅटिंग स्टाईल ही कदाचित चेपॉकच्या स्लो पीचनुसार योग्य नाही. ही गोष्ट माझ्या मनात सुद्धा आली, पण मी स्वतःला सांगितलं की, 'मी 30 वर्षांचा आहे. जा आणि कोणता मार्ग निवडा'.
संजू सॅमसनसाठी आयपीएल 2026 हा फार समाधानकारक गेला नाही. या सीजनमध्ये त्याच्या हातून मोठी खेळी झाली नाही पण त्याने म्हंटलं की, 'सीएसके (CSK) मधील संघाचं वातावरण, एमएस धोनीचे मार्गदर्शन आणि ऋतुराज गायकवाड यांचा पाठिंबा यामुळे त्याचा आत्मविश्वास सातत्याने उंचावला आहे. अशा अनुभवी खेळाडूंच्या सहवासात राहिल्याने कठीण प्रसंगांवर मात करणे सोपे जाते, असे त्याला वाटते. आता संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सातत्यपूर्ण कामगिरी करण्यावर आणि आपला महत्त्वपूर्ण निर्णय योग्य होता हे सिद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे'.