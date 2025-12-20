English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shubman Gill: टी-20 विश्वचषक संघातून शुभमन गिलला का वगळण्यात आले? निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकरांनी केलं स्पष्ट

Why Shubhman Gill out of T20 World cup 2026 squad:  2026च्या टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून या संघात युवा खेळाडू  शुभमन गिलचा समावेश नाही. यामागेच नेमकं कारण काय? याबद्दल निवड समितीने स्पष्ट केलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 20, 2025, 02:59 PM IST
Shubhman Gill out of T20 World cup 2026 squad: टी-20 विश्वचषक 2026 साठी आज 20 डिसेंबर रोजी भारतीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे.भारतीय संघासाठी निवड समितीची ऑफिसमध्ये मिटिंग झाली आणि नंतर सूर्यकुमार यादव आणि समितीचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आणि सोशल मीडियाच्यामाध्यमातून संघाची घोषणा केली. या भारतीय संघात शुभमन गिलला स्थान मिळालेलं नाही. निवड समितीने त्याला या महत्त्वाच्या स्पर्धेसाठी डावलल्यामुळे क्रिकेट विश्वात चर्चेला उधाण आलं आहे. 

गेल्या काही काळापासून फॉर्म ढासळलेला...  

गेल्या काही काळापासून शुभमन गिल अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकलेला नाही. टी-20 फॉरमॅटमध्ये त्याचा फॉर्म ढासळलेला दिसत असून, त्यामुळे निवडकर्त्यांसमोर कठीण निर्णय घेण्याची वेळ आली. याशिवाय, दुखापतीमुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील पाचव्या टी-20 सामन्याला मुकला होता. त्या सामन्यात गिलच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली. अभिषेक शर्मासोबत सलामीला आलेल्या संजूने प्रभावी खेळी करत संघासाठी आपली उपयुक्तता पुन्हा एकदा सिद्ध केली. त्याच्या या कामगिरीचा थेट फायदा त्याला मिळाला.

न्यूझीलंडविरुद्धही संघाबाहेर 

या पार्श्वभूमीवर, निवड समितीने टी-20 विश्वचषकाबरोबरच न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठीही शुभमन गिलला संघाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी संघसंयोजन आणि सध्याचा फॉर्म पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

 

आता आगामी काळात शुभमन गिल आपल्या कामगिरीच्या जोरावर पुन्हा संघात पुनरागमन करतो का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

'असा' असेल संघ 

 

  • सूर्य कुमार यादव (कर्णधार )
  • जसप्रीत बुमराह
  • अभिषेक शर्मा
  • हर्षित राणा
  • संजू सॅमसन (विकेटकिपर)
  • अर्शदीप सिंह
  • तिलक वर्मा
  • कुलदीप यादव
  • हार्दिक पंड्या
  • वरुण चक्रवर्ती
  • शिवम दुबे
  • वॉशिंग्टन सुंदर
  • अक्षर पटेल (उपकर्णधार)
  • इशान किशन  (विकेटकिपर)
  • रिंकू सिंग

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

