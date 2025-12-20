Shubman Gill: टी-20 विश्वचषक संघातून शुभमन गिलला का वगळण्यात आले? निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकरांनी केलं स्पष्ट

Shubhman Gill out of T20 World cup 2026 squad: टी-20 विश्वचषक 2026 साठी आज 20 डिसेंबर रोजी भारतीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे.भारतीय संघासाठी निवड समितीची ऑफिसमध्ये मिटिंग झाली आणि नंतर सूर्यकुमार यादव आणि समितीचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आणि सोशल मीडियाच्यामाध्यमातून संघाची घोषणा केली. या भारतीय संघात शुभमन गिलला स्थान मिळालेलं नाही. निवड समितीने त्याला या महत्त्वाच्या स्पर्धेसाठी डावलल्यामुळे क्रिकेट विश्वात चर्चेला उधाण आलं आहे.
गेल्या काही काळापासून शुभमन गिल अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकलेला नाही. टी-20 फॉरमॅटमध्ये त्याचा फॉर्म ढासळलेला दिसत असून, त्यामुळे निवडकर्त्यांसमोर कठीण निर्णय घेण्याची वेळ आली. याशिवाय, दुखापतीमुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील पाचव्या टी-20 सामन्याला मुकला होता. त्या सामन्यात गिलच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली. अभिषेक शर्मासोबत सलामीला आलेल्या संजूने प्रभावी खेळी करत संघासाठी आपली उपयुक्तता पुन्हा एकदा सिद्ध केली. त्याच्या या कामगिरीचा थेट फायदा त्याला मिळाला.
या पार्श्वभूमीवर, निवड समितीने टी-20 विश्वचषकाबरोबरच न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठीही शुभमन गिलला संघाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी संघसंयोजन आणि सध्याचा फॉर्म पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
The same squad will play the @IDFCFIRSTBank 5-match T20I series against New Zealand in January.#TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/o94Vdqo8j5
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
आता आगामी काळात शुभमन गिल आपल्या कामगिरीच्या जोरावर पुन्हा संघात पुनरागमन करतो का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced
Let's cheer for the defending champions #TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025