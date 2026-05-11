/राज अंगज बावाला कॅप्टन सूर्याने का दिली शेवटची ओव्हर? पराभवानंतर कारण सांगितलं

IPL 2026 MI VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात 10 मे रोजी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करून मुंबई इंडियन्सने आरसीबीला विजयासाठी 167 धावांचे आव्हान मिळाले. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आरसीबीचा संघ यशस्वी ठरला. शेवटच्या ओव्हरमध्ये आरसीबीने सामन्यात विजय मिळवला. रायपूरमधील कठीण पीचवर जेव्हा सामना शेवटच्या 6 बॉलवर पोहोचला तेव्हा संपूर्ण स्टेडियम सस्पेंसने भरलेलं होतं. जसप्रीत बुमराहने 19 व्या ओव्हरमध्ये फक्त तीन धावा देऊन सामना मुंजीच्या बाजूने वळवला होता. आता कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा शेवटची ओव्हर कोणाला देणार याबाबत उत्सुकतता होती. सूर्याकडे अल्लाह गजनफर आणि विल जॅक्स सारखे पर्याय होते, पण सूर्याने राज अंगद बावा याला शेवटच्या ओव्हरची गोलंदाजी दिली. मात्र भुवनेश्वर कुमारने शेवटच्या बॉलवर षटकार मारला आणि मुंबईचा पराभव झाला.
167 धावांचा पाठलाग करताना आरसीबीची सुरुवात खराब झाली. मात्र कृणाल पंड्या (73) मैदानात टिकून खेळला. मात्र सामना पुन्हा त्यावेळी आरसीबीच्या हातातून निसटताना दिसला जेव्हा कृणाल पंड्या बाद झाला. शेवटी भुवनेश्वर कुमारने आपल्या फलंदाजीने ते करून दाखवलं ज्याची कदाचित मुंबई इंडियन्सला सुद्धा कल्पना नव्हती. भुवनेश्वरने जबरदस्त फलंदाजी केली आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये 15 धावा काढल्या. त्यामुळे आरसीबीचा संघ विजयी झाला यासह ते पॉईंट्स टेबलमध्ये प्रथम स्थानी पोहोचले.
शेवटच्या ओव्हरला आरसीबीला विजयासाठी अवघ्या काही धावांची अपेक्षा होती. तेव्हा राजवर जबाबदारी होती की त्याने अचूक गोलंदाजी करून आरसीबीला या धावा करू देऊ नये. मात्र शेवटच्या ओव्हरला गोलंदाजी दरम्यान अनेक चुका झाल्या आणि मुंबईने हातून सामना गमावला. राज अंगद बावाला शेवटची ओव्हर का देण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'राज डेथ ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी करतो आणि यावर्षी तो एक वेगळा ऑलराऊंडर म्हणून सुद्धा उदयास येतोय. त्याने जवळपास सामान जिंकला होता'. सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सच्या पराभवासाठी जबाबदार धरलं आणि म्हणाला की आम्हाला 10-15 धावा आम्हाला शॉर्ट पडल्या. यावेळी बोलताना सूर्यकुमार त्याच्या निर्णयावर कायम होता असे दिसले.
आरसीबीची प्लेईंग 11: विराट कोहली, जेकब बेथेल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार
मुंबई इंडियन्सने प्लेईंग 11: रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर