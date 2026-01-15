English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs NZ: टीम इंडियाच्या पराभवाला कोण जबाबदार? कर्णधार शुभमन गिलने या खेळाडूवर फोडले खापर

IND vs NZ: टीम इंडियाच्या पराभवाला कोण जबाबदार? कर्णधार शुभमन गिलने 'या' खेळाडूवर फोडले खापर

IND vs NZ: राजकोटमध्ये  विजयाची मालिका कायम ठेवण्यात भारतीय क्रिकेट संघाला अपयश आले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला न्यूझीलंडकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने मोठं विधान दिलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 15, 2026, 07:56 AM IST
IND vs NZ: टीम इंडियाच्या पराभवाला कोण जबाबदार? कर्णधार शुभमन गिलने 'या' खेळाडूवर फोडले खापर

Shubman Gill After losing today’s match against New Zealand: राजकोटमध्ये सुरू असलेली विजयी घोडदौड भारतीय संघाला कायम ठेवता आली नाही. 14 जानेवारीला झालेला सामना टीम इंडियासाठी काही खास ठरला नाही.  शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या टीम इंडियाला न्यूझीलंडकडून मोठ्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. या सामन्यात विजय मिळवत मालिका खिशात घालण्याची संधी भारताकडे होती, मात्र किवी फलंदाजांनी ती संधी हिरावून घेतली. डेरिल मिचेलने केलेल्या जबरदस्त 131 धावांच्या खेळीमुळे न्यूझीलंडने 7 विकेट्स राखून सामना जिंकला. केएल राहुलचे शानदार शतकही अखेर निष्फळ ठरले आणि तीन सामन्यांची वनडे मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आली. या पराभवामध्ये भारतीय गोलंदाजांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक ठरली, विशेषतः मधल्या षटकांमध्ये.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ओव्हर्समध्ये विकेट्सचा दुष्काळ

सामन्यानंतर बोलताना कर्णधार शुभमन गिलने पराभवाची मुख्य कारणे स्पष्ट केली. मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स न मिळणे हीच सर्वात मोठी अडचण ठरल्याचे त्याने मान्य केले. एकदा फलंदाज सेट झाला की त्याला रोखणे कठीण होते, मग धावसंख्या 15–20 ने वाढली तरी फारसा फरक पडत नाही, असे गिल म्हणाला. मिडिल ओव्हर्समध्ये इनसाइड सर्कलमध्ये पाच फील्डर्स असतानाही विकेट्स न मिळणे संघासाठी महागात पडल्याचे त्याने स्पष्ट केले.

फिल्डिंगमधील चुका ठरल्या निर्णायक

गिलने पुढे सांगितले की अशा प्रकारच्या पिचवर एकदा भागीदारी जमली की अनुभवी फलंदाज मोठी खेळी सहज उभारतो, मात्र नव्या फलंदाजाला सुरुवातीपासून धावा काढणे अवघड जाते. सामन्याच्या पहिल्या 10–15 षटकांत चेंडूला थोडी हालचाल मिळत होती, पण त्या काळात भारतीय गोलंदाजांकडून अपेक्षित आक्रमकता दिसली नाही, हीही मोठी चूक ठरली.

याशिवाय फिल्डिंगमधील त्रुटींवरही कर्णधाराने बोट ठेवले. मागील सामन्याप्रमाणेच या सामन्यातही काही सोपे कॅच सुटले, ज्याचा फायदा न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी घेतला आणि सामन्यावर पकड मजबूत केली.

शुभमन गिलच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की आगामी सामन्यांमध्ये टीम इंडियाला मिडिल ओव्हर्समधील गोलंदाजी, विकेट घेण्याची रणनीती आणि फिल्डिंग यावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. 2027 वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs NZShubman Gillteam india

इतर बातम्या

मतदान केंद्रांवर तुम्हाला काय असतात सुविधा,अधिकार? Voting ल...

महाराष्ट्र बातम्या