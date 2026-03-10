मोठी बातमी! टीम इंडियाकडून T20 World Cup 2026 ची ट्रॉफी परत घेतली जाणार! कारण...

India win T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताने इतिहास रचत विजेतेपद पटकावले. भारत ही एकमेव टीम बनली आहे, जिने स्वतःच होस्ट करत असताना आपल्याच होम ग्राउंडवर हा खिताब जिंकला आहे. शिवाय सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तीन वेळा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारी भारतीय संघ ही एकमेव टीम ठरली आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर टीम इंडियाला चकचकीत ट्रॉफी देण्यात आली. जी प्रत्येकाला हवीहवीशी वाटत होती. ज्याचं स्वप्न प्रत्येक भारतीयांनी बघितलेलं असेल. मात्र, आता ती ट्रॉफी संघाकडे त्या खेळाडूंकडे कायम राहणार नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिल (ICC) चे नियम. संघाकडून ही ट्रॉफी परत का घेतली जाणार आहे यामागचं नेमकं कारण काय? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
ICC नियमांनुसार, कोणत्याही टीमला टूर्नामेंट जिंकल्यावर खरी ट्रॉफी दिली जाते. परंतु ती ट्रॉफी खेळाडूंना कायमची दिली जात नाही. अंतिम सन्मान सोहळ्याच्या वेळी टीमला ट्रॉफी दिली जाते, त्यानंतर ती ICC कडे परत केली जाते. असं का केलं जात तर, विजेत्या टीमला त्याऐवजी डमी किंवा रेप्लिका ट्रॉफी देण्यात येते, जी खऱ्या ट्रॉफीसारखीच दिसते आणि त्यात सोने-चांदीचा वापरही केला जातो. खरी ट्रॉफी फोटोशूट आणि विजय परेडसाठी वापर केल्यानंतर ICC च्या दुबई हेडक्वार्टरमध्ये ठेवली जाते. हे संरक्षण चोरी किंवा नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी केले जाते.
ICC ने ही नियमावली सुमारे 27 वर्षांपूर्वी बनवली होती. त्यानुसार विजेते टीमला ट्रॉफी फोटो सेशन आणि परेडसाठी दिली जाते, त्यानंतर ती परत केली जाते आणि बदल्यात डमी ट्रॉफी मिळते.
टी20 वर्ल्ड कपची खरी ट्रॉफी विशेष आहे. तिचे वजन सुमारे 6 किलो आहे आणि उंची 21 इंच आहे. या ट्रॉफीचा डिज़ाइन जयपूरच्या वास्तुविशारद अमित पबुवाल यांनी केला आहे, जो जयपूरचा राहणारा आहे.
भारताने न्यूझीलंडला फाइनलमध्ये 96 धावांनी पराभूत केले.
भारताने प्रथम फलंदाजी करत 255/5 चे विशाल स्कोर उभारले.
संजू सॅमसनने 46 चेंडूत 89 धावा, ईशान किशनने 54 आणि अभिषेक शर्माने 52 धावा केल्या.
उत्तरात न्यूझीलंडला फक्त 159 धावा करता आल्या आणि भारताने दमदार विजय मिळवला.
जसप्रीत बुमराहने निर्णायक गोलंदाजी करत 3 विकेट घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजनेही प्रभावी प्रदर्शन केले.
या विजयाने भारताला टी20 वर्ल्ड कप तीसऱ्यांदा जिंकण्याचा गौरव मिळाला, तसेच सलग दुसऱ्यांदा घरच्या मैदानावर ट्रॉफी जिंकणारी टीम ठरली.
जरी खरी ट्रॉफी ICC कडे परत जाणार असली तरी, टीमकडे डमी ट्रॉफी मिळेल, जी खऱ्या ट्रॉफीसारखीच दिसते. त्यामुळे टीमचा विजय आणि चाहत्यांचा उत्साह कायम राहणार आहे.