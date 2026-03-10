English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मोठी बातमी! टीम इंडियाकडून T20 World Cup 2026 ची ट्रॉफी परत घेतली जाणार! कारण...

मोठी बातमी! टीम इंडियाकडून T20 World Cup 2026 ची ट्रॉफी परत घेतली जाणार! कारण...

 T20 World Cup 2026 Trophy: टीम इंडियाने तिसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिंकली आहे. पण आता संघाकडून ही ट्रॉफी परत घेतली जाणार आहे. यामागचं नेमकं कारण काय याबद्दल जाणून घ्या... 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 10, 2026, 10:48 AM IST
मोठी बातमी! टीम इंडियाकडून T20 World Cup 2026 ची ट्रॉफी परत घेतली जाणार! कारण...
Why Team India will return original T20 World Cup 2026 Trophy to ICC know reason and rule

India win T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताने इतिहास रचत विजेतेपद पटकावले. भारत ही एकमेव टीम बनली आहे, जिने स्वतःच होस्ट करत असताना आपल्याच होम ग्राउंडवर हा खिताब जिंकला आहे. शिवाय सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तीन वेळा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारी भारतीय संघ ही एकमेव टीम ठरली आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर टीम इंडियाला चकचकीत ट्रॉफी देण्यात आली. जी प्रत्येकाला हवीहवीशी वाटत होती. ज्याचं स्वप्न प्रत्येक भारतीयांनी बघितलेलं असेल. मात्र, आता ती ट्रॉफी संघाकडे त्या खेळाडूंकडे कायम राहणार नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिल (ICC) चे नियम. संघाकडून ही ट्रॉफी परत का घेतली जाणार आहे यामागचं नेमकं कारण काय? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

काय सांगतात ICC नियम?

ICC नियमांनुसार, कोणत्याही टीमला टूर्नामेंट जिंकल्यावर खरी ट्रॉफी दिली जाते. परंतु ती ट्रॉफी खेळाडूंना कायमची दिली जात नाही. अंतिम सन्मान सोहळ्याच्या वेळी टीमला ट्रॉफी दिली जाते, त्यानंतर ती ICC कडे परत केली जाते. असं का केलं जात तर, विजेत्या टीमला त्याऐवजी डमी किंवा रेप्लिका ट्रॉफी देण्यात येते, जी खऱ्या ट्रॉफीसारखीच दिसते आणि त्यात सोने-चांदीचा वापरही केला जातो. खरी ट्रॉफी फोटोशूट आणि विजय परेडसाठी वापर केल्यानंतर ICC च्या दुबई हेडक्वार्टरमध्ये ठेवली जाते. हे संरक्षण चोरी किंवा नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी केले जाते.

कधी बनवला गेला हा नियम?

ICC ने ही नियमावली सुमारे 27 वर्षांपूर्वी बनवली होती. त्यानुसार विजेते टीमला ट्रॉफी फोटो सेशन आणि परेडसाठी दिली जाते, त्यानंतर ती परत केली जाते आणि बदल्यात डमी ट्रॉफी मिळते.

टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफीच वैशिष्ट्य काय?

टी20 वर्ल्ड कपची खरी ट्रॉफी विशेष आहे. तिचे वजन सुमारे 6 किलो आहे आणि उंची 21 इंच आहे. या ट्रॉफीचा डिज़ाइन जयपूरच्या वास्तुविशारद अमित पबुवाल यांनी केला आहे, जो जयपूरचा राहणारा आहे.

 

'असा' रंगला सामना! सामन्याचे हायलाइट्स

भारताने न्यूझीलंडला फाइनलमध्ये 96 धावांनी पराभूत केले.

भारताने प्रथम फलंदाजी करत 255/5 चे विशाल स्कोर उभारले.

संजू सॅमसनने 46 चेंडूत 89 धावा, ईशान किशनने 54 आणि अभिषेक शर्माने 52 धावा केल्या.

उत्तरात न्यूझीलंडला फक्त 159 धावा करता आल्या आणि भारताने दमदार विजय मिळवला.

जसप्रीत बुमराहने निर्णायक गोलंदाजी करत 3 विकेट घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजनेही प्रभावी प्रदर्शन केले.

या विजयाने भारताला टी20 वर्ल्ड कप तीसऱ्यांदा जिंकण्याचा गौरव मिळाला, तसेच सलग दुसऱ्यांदा घरच्या मैदानावर ट्रॉफी जिंकणारी टीम ठरली.

जरी खरी ट्रॉफी ICC कडे परत जाणार असली तरी, टीमकडे डमी ट्रॉफी मिळेल, जी खऱ्या ट्रॉफीसारखीच दिसते. त्यामुळे टीमचा विजय आणि चाहत्यांचा उत्साह कायम राहणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
 Team IndiaT20 World Cup 2026ICCT20 World Cup 2026 Trophy

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death: 'अहवाल आल्यावर पाहू हे उपमुख्यमंत्री...

महाराष्ट्र बातम्या