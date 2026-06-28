BCCI चा मोठा निर्णय! टीम इंडियाने 'या' देशासोबत खेळण्यास दिला नकार, कारणही आलं समोर

भारताचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे, त्यानंतर ऑगस्टमध्ये टीम इंडिया श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळणार होती. भारत विरुद्ध श्रीलंका या दोन देशांमध्ये दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार होती. ही मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीने ही मालिका टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. यासह श्रीलंकेच्या क्रिकेट बोर्डाने तीन टी20 मालिकांचा प्रस्ताव देखील केला होता पण आता वृतांनी या मालिकेच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. वृतांच्या माहितीनुसार आता बीसीसीआयने श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे आणि असे बीसीसीआयने का केले यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकेचा प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचा बीसीसीआयने फेटाळला आहे अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पण असे बीसीसीआयने का केले यामागचे कारण देखील समोर आले आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने बीसीसीआयला दौरा वाढवण्यासाठी टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा प्रस्ताव दिला होता. भारताचा संघ श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळल्यास श्रीलंकेला फायदा होईल, अशी श्रीलंका बोर्डाला आशा होती. श्रीलंका दौऱ्यानंतर भारताच्या पुढील आंतरराष्ट्रीय सामन्याला अंदाजे दोन आठवड्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे, श्रीलंका क्रिकेटने तीन सामन्यांची टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिका आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला.
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स्पोर्ट्स स्टारने दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे आणि खेळाडूंच्या वर्कलोडमुळे बीसीसीआयने श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचा प्रस्ताव नाकारला असल्याचे सांगितले जात आहे. या वृतांमध्ये अशीही माहिती दिली आहे की, दोन्ही मंडळांमधील चर्चेदरम्यान बीसीसीआयने या प्रस्तावावर पुढे जाण्यास असमर्थता दर्शवली. भारतीय मंडळाने भविष्यात अशी मालिका आयोजित करण्याची शक्यता नाकारलेली नाही.
आता भारताचा संघ इंग्लंडविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर आता जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपसाठी पुढील मालिका ही श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. ही मालिका श्रीलंकेमध्ये होणार आहे, दोन्ही देशांमध्ये कसोटी मालिका ही 15 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर आणि दुसरा एसएससी मैदानावर खेळला जाईल. त्याआधी भारताचा संघ इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय आणि टी20 मालिका खेळणार आहे.