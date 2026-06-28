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BCCI चा मोठा निर्णय! टीम इंडियाने 'या' देशासोबत खेळण्यास दिला नकार, कारणही आलं समोर

श्रीलंकेच्या क्रिकेट बोर्डाने तीन टी20 मालिकांचा प्रस्ताव बीसीसीआयला केला होता पण आता वृतांनी या मालिकेच्या संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. वृतांच्या माहितीनुसार आता बीसीसीआयने श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे आणि असे बीसीसीआयने का केले यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:12 PM IST
BCCI चा मोठा निर्णय! टीम इंडियाने 'या' देशासोबत खेळण्यास दिला नकार, कारणही आलं समोर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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