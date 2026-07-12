/IND VS ENG : वैभव सूर्यवंशीला शेवटच्या सामन्यात का खेळलं नाही? पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली गेली असून यातील पाचवा आणि शेवटचा सामना हा 11 जुलै रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात भारताचा 54 धावांनी पराभव झाला आणि यासह इंग्लंडने 4-0 ने आघाडी घेऊन सीरिज जिंकली. टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली होती, मात्र या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली नाही आणि इंग्लंडने विजयासाठी भारताला 258 धावांचं टार्गेट दिलं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अयशस्वी ठरली आणि त्यांना व्हाईट वॉश मिळाला. इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण झालं होतं. त्यांना इंग्लंड विरुद्ध तीन सामन्यात संधी मिळाली आणि तो 14, 13 आणि 15 अशा धावा करून बाद झाला. मात्र इंग्लंड विरुद्ध पाचवा आणि शेवटच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली नाही. सीरिजचा पाचवा सामना ज्या साउथेम्प्टनच्या सपाट पीचवर खेळवला गेला तिथे वैभव सूर्यवंशीसारख्या फलंदाजाची गरज होती. मात्र त्याला प्लेईंग 11 मध्ये का संधी देण्यात आली नाही याबाबत प्रश्न कर्णधार श्रेयस अय्यरला विचारण्यात आला.
साउथेम्प्टनच्या सपाट पीचवर झालेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला प्लेईंग 11 मधून ड्रॉप करण्यात आलं. हा निर्णय अखेरीस टीम इंडियासाठी महागात पडला. सपाट खेळपट्टीवर वैभव सूर्यवंशी हा अत्यंत धोकादायक फलंदाज ठरतो. त्याला संधी मिळाली असती, तर त्याने या सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारली असती. पाचव्या आणि अंतिम टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीच्या जागी संजू सॅमसनला अंतिम अकरा खेळाडूंच्या संघात स्थान देण्यात आले होते. वैभव याआधी 27 धावांवर बाद झाला होता.
टीम इंडियाचा पाचव्या सामन्यात पराभव झाल्यावर भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरला शनिवारी पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला की वैभव सूर्यवंशीला प्लेईंग 11 मध्ये का घेण्यात आलं नाही. तेव्हा श्रेयस म्हणाला की, 'आम्हाला अशा एका उत्कृष्ट कॉम्बिनेशनचा प्रयोग करायचा होता जे या परिस्थितीसाठी अगदी योग्य ठरेल. तसेच अभिषेक शर्मा सोबत खेळण्यासाठी आम्हाला एका उजव्या हाताच्या फलंदाजाचीही गरज होती हे त्यामागचे एक मुख्य कारण होते. डावखुऱ्या फलंदाजांच्या गटात मी एकमेव उजव्या हाताचा फलंदाज होतो. आम्हाला या विशिष्ट सामन्यासाठी योग्य ठरेल अशी एक वेगळी जोडी आजमावून पाहायची होती आणि संजू सॅमसन हा एक उत्कृष्ट फलंदाज आहे. ज्याने यापूर्वी आमच्यासाठी अनेक सीरिज जिंकून दिल्या आहेत'.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या टी20 मधील दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण झालं. 15 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तो सर्वात कमी वयाचा भारतीय क्रिकेटर ठरला. पदार्पणाच्या सामन्यात 10 बॉलमध्ये 14 धावा करून वैभव बाद झाला तर तिसऱ्या सामन्यात त्याने 13 तर चौथ्या सामन्यात 15 धावा केल्या.