वैभव सूर्यवंशी पुढचा U19 World Cup खेळू शकणार नाही! काय आहे यामागचे कारण? जाणून घ्या

Vaibhav Sooryavanshi U19 Wolrd Cup 2026: आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय अंडर-19 संघाने  विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली. वैभव सूर्यवंशीने फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि अंतिम सामन्यात विक्रमी 175 धावा केल्या. पण पुढच्या वेळी तो अंडर-19 विश्वचषकात खेळू शकणार नाही यामागचे कारण जाणून घ्या...    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 11:38 AM IST
Vaibhav Suryavanshi will not play next U19 Wolrd Cup​: U19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीमने आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली ट्रॉफी जिंकली. या ऐतिहासिक विजयात (U19 World Cup 2026) वैभव सूर्यवंशीचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता. त्याने फाइनलमध्ये 175 धावांची रेकॉर्ड पारी खेळून टीम इंडियाला विजयी बनवले. त्याच्या या प्रचंड कामगिरीसाठी त्याला प्लेयर ऑफ द मॅच आणि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट म्हणून दोन प्रमुख पुरस्कार मिळाले. भारतीय टीमने जिम्बाब्वे आणि नामिबिया या संयुक्त मेजबान राष्ट्रांमध्ये खेळलेल्या या वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडच्या अंडर-19 संघाला फाइनलमध्ये मात दिली. भारताने पहिल्यांदा बॅटिंग करत 50 षटकांमध्ये 411 धावांचा रेकॉर्ड स्कोर केला. यामध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या 175 धावांची महत्त्वाची भूमिका होती.

वैभव सूर्यवंशी 2028 च्या वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही

आता, जबाबदारीने खूप मोठा पराक्रम करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला एक कठोर निर्णय घेतला गेला आहे. बीसीसीआयच्या नियमामुळे वैभव सूर्यवंशी 2028 च्या वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, एकदा अंडर-19 वर्ल्ड कप खेळल्यानंतर, खेळाडूला पुढील वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळत नाही. वैभव सूर्यवंशीचा जन्म 27 मार्च 2011 रोजी झाला होता, आणि यामुळे तो 2028 मध्ये होणाऱ्या अंडर-19 वर्ल्ड कपमध्ये 16 वर्षांचा होईल. परंतु, बीसीसीआयने 2016 मध्ये एक नियम लागू केला होता की, एकदा वर्ल्ड कप खेळल्यानंतर त्या खेळाडूला त्याच वयाच्या मर्यादेमध्ये दुसऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. हा नियम ओव्हरएज खेळाडूंना टाळण्यासाठी आणला होता.

आयपीएल 2026 मध्ये खेळताना दिसेल वैभव सूर्यवंशी

परंतु, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट विश्वात पुढे काय करणार हे सर्वांनाच उत्सुकतेने पाहायला मिळणार आहे. त्याने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 7 सामन्यांत 62.71  च्या सरासरीने 439 धावा केल्या. या धावा काढताना त्याने 41 चौकार आणि 30 षटकार देखील ठोकले. त्याच्यासाठी आयपीएल 2026 जवळ आलं आहे आणि तेव्हा तो राजस्थान रॉयल्सच्या संघात खेळताना दिसेल.

सर्वांचं लक्ष आता त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीकडे लागलं आहे, जिथे तो एक नवा मोर्चा घेऊन मैदानात उतरलेला पाहायला मिळेल.

वैभव सूर्यवंशीला 2028 अंडर-19 वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची संधी नाही मिळणार, कारण बीसीसीआयच्या नियमांनुसार एकदा अंडर-19 वर्ल्ड कप खेळल्यानंतर तो पुढील वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. पण, आयपीएल 2026 मध्ये तो राजस्थान रॉयल्स संघाचा भाग म्हणून खेळताना दिसेल.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

