/भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रगीतापूर्वी गायलं गेलं वंदे मातरम, काय होतं कारण?

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून यातील पहिला टी20 सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला गेला. या तीन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये भारतीय संघ हा अफगाणिस्तानच्या यजमानपदाखाली खेळत आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यापूर्वी असं काही झालं जे याआधी झालं नव्हतं. साधारणपणे क्रिकेटमध्ये अनेक वर्षांपासून ही परंपरा आहे की खेळ सुरु होण्याच्यापूर्वी दोन्ही संघाचं राष्ट्रगीत गायलं जातं. मात्र भारत - अफगाणिस्तान सामन्यात या परंपरेत बदल झालेला दिसला. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर आधी वंदे मातरम वाजलं आणि मग दोन्ही संघाचं राष्ट्रगीत झालं.
अफगाणिस्तान विरुद्ध सामना सुरु होण्यापूर्वी भारताचं राष्ट्रगीत जन-गण-मन होण्यापूर्वी वंदे मातरम गायलं गेलं. त्यानंतर सोशल मीडियावर याबाबत चर्चा झाली की असं नेमकं का करण्यात आलं असावं?
भारत - अफगाणिस्तान हा सामना अशावेळी झाला जेव्हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सरकारी कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्'ची पहिली सहा कडवी वाजवणे अनिवार्य करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यातील एका महत्त्वाच्या नियमानुसार राष्ट्रगीतापूर्वी वंदे मातरम वाजवणे आवश्यक असून, त्यासाठी 190 सेकंदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्समध्ये हे सांगण्यात आलं आहे की सरकारी कार्यक्रमांमध्ये जेव्हा वंदे मातरम वाजवलं जाईल तेव्हा सर्वजण सावधान मुद्रेत हवे आहेत. बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी 1870 च्या दशकात बंगाली भाषेत 'वंदे मातरम्' लिहिले. 1950 मध्ये यातील पहिली दोन कडवी भारताचे 'राष्ट्रीय गीत' म्हणून स्वीकारण्यात आली.
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत बोलायचं झालं तर 10 पानांच्या या निर्देशात म्हटलं गेलं आहे की जर राष्ट्रगीतांनी राष्ट्रगान हे जर एकत्र वाजवायचा असेल तर आधी वंदे मातरम वाजवलं गेलं पाहिजे आणि मग राष्ट्रगीत वाजवलं जावं. तसेच यावेळी सर्वांनी सावधान मुद्रेत उभं राहावं.
इब्राहिम जादरान (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती