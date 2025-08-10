English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
छोट्याश्या गावातील तरुणाला लंडनवरुन विराटचा कॉल; कारण समजताच पोलीस खातं खडबडून जागं झालं अन्..

Phone Call From Virat Kohli AB de Villiers: केवळ विराट कोहलीच नाही तर त्याचा चांगला मित्र असलेल्या एबी डिव्हिलिअर्सनेही या तरुणाला कॉल केलेला. नेमकं हे प्रकरण काय आहे समजून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 10, 2025, 05:13 PM IST
परदेशातून दिग्गज क्रिकेटपटूंचे या मुलाला येत होते फोन (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Phone Call From Virat Kohli AB de Villiers: तुम्हाला एखादा फोन आला आणि समोरुन, 'विराट कोहली बोलतोय' असं किंवा 'एबी डिव्हिलियर्स बोलतोय' असं सांगितलं तर? अर्थात तुम्ही कोणीतरी आपली मस्करी करतंय असं म्हणून कॉल कट कराल. असाच काहीसा प्रकार छत्तीसगडमधील एका छोट्याश्या गावात राहणाऱ्या तरुणासोबत मागील काही दिवसांपासून घडत होता. त्यालाही आपली कोणीतरी फिरकी घेतलंय असं वाटलं. मात्र नंतर खरोखरच समोरुन विराट कोहली आणि एबी डिव्हिलियर्स बोलत होते असं आता स्पष्ट झालं आहे. मात्र हे अंतरराष्ट्रीय खात्याचे क्रिकेटपटू या ग्रामीण भागातील तरुणाला स्वत:हून का फोन करत होते? हा प्रश्न तुम्हाला पडणं सहाजिक आहे. या प्रश्नाचं कारण समोर आलं तेव्हा पोलीस खातंही खडबडून जागं झालं. नेमकं घडलं काय हे पाहूयात...

हा सारा प्रकार घडला कुठे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार छत्तीसगडमधील गरियाबंद जिल्ह्यातील देवभोग पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येणाऱ्या मडगावमधील मनीष बीसी नावाच्या तरुणासोबत घडला. या तरुणाने एक नवं सीम कार्ड विकत घेतलं. त्याला नवा फोन नंबर मिळाला. मात्र हा फोन नंबर आधी भारतीय क्रिकेटपटू रजत पाटीदराच्या नावावर होता. रजत स्वत: हा नंबर वापरायचा. मात्र काही कारणाने तो बंद होऊन पुन्हा सर्क्युलेशनमध्ये आला आणि या तरुणाला मिळाला. बरं हा नंबर आता रजतकडे नाही हे त्याच्या नेतृत्वाखाली 2025 चं इंडियन प्रिमिअर लीग खेळून पहिल्यांदाज जेतेपद जिंकणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या आजी-माजी क्रिकेटर्सला ठाऊक नव्हतं. त्यामुळेच अगदी इंग्लंडवरुन विराट कोहलीने आणि दक्षिण आफ्रिकेतून एबी डिव्हिलिअर्सने कॉल केले. त्यामुळे हा तरुण आणि त्याचा हा अनोखा फोन नंबर पंचक्रोषीत चर्चेचा विषय ठरु लागला.

FAQ

1. हा सारा प्रकार कुठे घडला?

हा प्रकार छत्तीसगडमधील गरियाबंद जिल्ह्यातील देवभोग पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत असलेल्या मडगाव गावात मनीष बीसी नावाच्या तरुणासोबत घडला.

2. या तरुणाला नवीन सिमकार्ड कोणत्या कंपनीचे मिळाले?

मनीष बीसी नावाच्या 28 जून रोजी जिओ कंपनीचे नवीन सिमकार्ड खरेदी केले होते.

3. मिळालेला फोन नंबर आधी कोणाच्या नावावर होता?

मनीषला मिळालेला फोन नंबर आधी भारतीय क्रिकेटपटू रजत पाटीदार यांच्या नावावर होता.

4. या तरुणाला कोणकोणत्या क्रिकेटपटूंनी फोन केले?

मनीषला विराट कोहली आणि एबी डिव्हिलियर्स यांचे फोन आले. तसेच, रजत पाटीदार यांनी देखील त्याला फोन केला.

5. या तरुणाला हा फोन नंबर का मिळाला?

मनीषला हा फोन नंबर मिळाला कारण तो आधी रजत पाटीदार यांच्याकडे होता आणि 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ सक्रिय नसल्यामुळे तो पुन्हा सर्क्युलेशनमध्ये आला आणि मनीषला देण्यात आला.

सुरुवातीला कुणाचाही विश्वास बसला नाही

 21 वर्षीय मनीष बीसीने 28 जून रोजी जिओचं नवीन सिमकार्ड खरेदी केले होते. या सिमकार्डशी संलग्न क्रमांक पूर्वी रजत पाटीदारकडे होता. मात्र 90 दिवसांपेक्षा अधिक काळ हा क्रमांक बंद म्हणजेच सक्रीय नसल्यामुळे तो एका नवीन ग्राहकाला देण्यात आला. सिमकार्ड सक्रिय होताच, फोनवर व्हॉट्सअॅप इन्स्टॉल झाले आणि त्यात रजत पाटीदार यांचा डीपी दिसला.

आधी टेक्निकल फॉल्ट वाटला

सुरुवातीला अनेकांना असे वाटले की हा सारा प्रकार तांत्रिक अडचणीमुळे होतोय. मात्री, काही दिवसांनी मनीषला अज्ञात कॉल येऊ लागले. या कॉल्समुळे कोणीतरी नक्कीच आपला क्रमांक व्हायरल केला असून आपली फिरकी घेतली जात असल्याचं मनीषला वाटलं. काही दिवसांनी मनीषला स्वतः विराट कोहली आणि इतर क्रिकेटपटूंचे कॉल आले. सुरुवातीला मनीषला वाटले की कोणीतरी मुद्दाम आपल्याला त्रास देण्यासाठी हा सारा प्रकार करत आहे. 

रजत पाटीदारने अखेर स्वतः फोन कॉल केला अन्...

या सगळ्या गोंधळादरम्यान, 15 जुलै रोजी मनीषला त्याच्या या नव्या क्रमांकावर पुन्हा एक अनोळखी क्रमांकावरुन कॉल आला. हा कॉल रिसिव्ह केल्यानंतर समोरचया बाजूच्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख रजत पाटीदार अशी करून दिली. तसेच पूर्वी या क्रमांकाचं सिमकार्ड माझ्याकडे होतं. त्यामुळे हे सिमकार्ड परत करण्याची विनंती केली. तरीही मनीषला कोणीतरी आपली थट्टा करतंय असं वाटतं होतं. मात्र हा कॉल ठेवल्यानंतर काही वेळाने पोलीस मनीषचा शोध घेत आल्यानंतर प्रकरण गंभीर असल्याचं लक्षात आलं. एमपी सायबर सेल आणि गरियाबंद पोलिसांच्या मदतीने रजत पाटीदार यांना मनीषच्या संमतीने हा क्रमांक परत करण्यात आला आणि या प्रकरणावर पडता पडला.

