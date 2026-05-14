RCB VS KKR : ना शतक, ना विक्रम तरीही मॅचमधील पहिला रन काढल्यानंतर कोहलीचं 'विराट' सेलिब्रेशन; कारणही तितकेच खास

IPL 2026 Virat Kohli 1 Run Celebration : बुधवारी आरसीबी विरुद्ध केकेआर यांच्यात झालेल्या सामन्यात विराट कोहलीने इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर एक धाव काढली आणि त्याने सेलिब्रेशन केलं. हे सेलिब्रेशन पाहून प्रेक्षक आणि कॉमेंटेटर्स सुद्धा खळखळून हसले. विराटसाठी ती एक धाव खूप खास होती, सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
IPL 2026 RCB VS KKR : आयपीएल 2026 मध्ये बुधवार 13 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (RCB VS KKR) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने 6 विकेटने केकेआरचा पराभव करून पॉईंट्स टेबलमध्ये प्रथम स्थान पटकावलं. 12 पैकी 8 सामने जिंकून आता आरसीबीच्या खात्यात 16 पॉईंट्स झालेत आणि ते प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलेत. हा सामना विराट कोहलीच्या चाहत्यांसाठी खूप खास ठरला, कारण यात त्याने आयपीएलमधील त्याचं 9 वं शतक ठोकलं. मात्र शतकानंतर सुद्धा विराटने केलं नसेल असं भन्नाट सेलिब्रेशन विराट कोहलीने इनिंगमधील पहिली धाव घेतल्यावर केलं. विराटने इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर एक धाव घेतली आणि उत्साहात सेलिब्रेशन केलं, हे सेलिब्रशन पाहून फॅन्स खळखळून हसले.
रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर बुधवारी झालेल्या सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी कोलकाता नाईट रायडर्सने 4 विकेट गमावून 192 धावा केल्या आणि विजयासाठी आरसीबीला 193 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी आरसीबीचे ओपनिंग फलंदाज विराट कोहली आणि जॅकब बेथल हे मैदानात उतरले. यावेळी विराट कोहलीने इनिंगचा पहिला बॉल खेळून 1 धाव घेतली. 1 धाव घेतल्यावर विराट कोहलीने सेलिब्रेशन केलं. हे पाहून कॉमेंट्री बॉक्समधील माजी क्रिकेटर्स आणि स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी आलेले प्रेक्षक सुद्धा हसायला लागले. विराटच्या या सेलिब्रेशन मागचं कारण म्हणजे मागील दोन सामन्यात विराट कोहली डकआउट झाला होता. आधी लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध तर नंतर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामन्यात तो डकआउट झाला होता. तेव्हा केकेआर विरुद्ध पुन्हा कोहली डकआउट झाला असता तर तो हॅट्रिक डकआउट झाला असता, मात्र तसं झालं नाही आणि विराटने पहिल्या बॉलवर धाव पूर्ण केली. नंतर विराट कोहली हा इतक्यावरच थांबला नाही त्याने पुढे 60 बॉलमध्ये 105 धावा करून शतक सुद्धा ठोकलं. हे विराटचं 9 वं शतक होतं.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 सामने खेळून त्यातील 8 सामने जिंकले आहेत. तर 4 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. यामुळे त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स झालेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने 12 पैकी 8 सामने जिंकले असून त्यांचा नेट रन रेट +1.053 इतका आहे. आयपीएल 2026 पॉईंट्स टेबलमध्ये आरसीबी पहिल्या स्थानावर आहे. त्यामुळे प्लेऑफमध्ये त्यांचं स्थान जवळपास निश्चित आहे.