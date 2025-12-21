English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शुभमन गिलसोबत धोका? विश्वचषक संघातून वगळल्यानंतर धक्कादायक खुलासा; टीम सिलेक्शनची इनसाइड स्टोरी जाणून घ्या

Agarkar selection committee Last minute call on Shubman gill: शुभमन गिलला वर्ल्ड कप संघात यंदा स्थान मिळालेलं नाही. हा  निर्णय बाहेर आल्यानंतर एक धक्कादायक वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शनची इनसाइड स्टोरी समोर आली आहे. चला नक्की काय झालं याबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 21, 2025, 12:08 PM IST
Why was shubman gill dropped know inside story: भारतीय क्रिकेट फॅन्सना तेव्हा मोठा धक्का बसला होता, जेव्हा बीसीसीआयने २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी शुभमन गिलला टीममधून पूर्णपणे बाहेर टाकले.एवढंच नाही तर न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या आगामी टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर करण्यात आला असून, या संघातूनही शुभमन गिलला वगळण्यात आलं आहे. तरुण गिलला प्रत्येक फॉर्मेटचा भविष्यकालीन स्टार मानले जात होते. त्याने याआधी कर्णधारपदी भूषवले होते. आशिया कपमध्ये त्याला उप-कर्णधार बनवले गेले होते, पण फॉर्मच्या कमतरतेमुळे टीम मॅनेजमेंटला त्याला बाहेर टाकण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. आता संजू सॅमसन पुन्हा एकदा ओपनिंग करणार आहे आणि इशान किशन बॅकअप म्हणून तयार राहणार आहेत.

निवड समितीच्या मिटिंगमध्ये नक्की काय झालं?

पीटीआयच्या एका रिपोर्टनुसार, टीम मॅनेजमेंट गिलबद्दल आधीच काही विचार करत होतं. लखनऊमध्ये चौथ्या टी२० सामन्यात गिलने पायाच्या दुखापतीमुळे तो खेळू शकला नाही, परंतु यानंतर अहमदाबादमधील अंतिम सामन्यात त्याला खेळू दिलं नाही. त्यावेळी त्याची दुखापत तितकी गंभीर नव्हती तरीही त्याला संघात घेतलं नाही. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे, "बीसीसीआयच्या सूत्रांच्या अनुसार, टीम मॅनेजमेंटने गिलला बाहेर टाकण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. गिल स्वतः अहमदाबादच्या सामन्यात खेळू इच्छित होता, कारण त्याची दुखापत इतकी मोठी नव्हती."

रिपोर्टनुसार, "सुरवातीला मेडिकल टीमला गिलच्या पायाला हेअरलाइन फ्रॅक्चर झाल्याची शंका होती, पण नंतरच्या स्कॅनमध्ये फक्त इजा असल्याचे दिसून आले. पेनकिलर घेत गिल सामन्यात खेळू शकला असता."गिल काही वेळा ओपनिंगला रन करण्यात अपयशी ठरला आहे. सप्टेंबरमध्ये आशिया कपमध्ये टी२०मध्ये परतल्यानंतर त्याने १५ सामन्यात फक्त २९१ धावा केल्या. त्याचा सरासरी फॉर्म २४.२५ आणि स्ट्राईक रेट १३७.२६ होता. त्याने कोणताही अर्धशतक किंवा शतक केले नव्हते. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ताज्या सीरीजमध्ये त्याने तीन सामन्यांत फक्त ३२ धावा केल्या, ज्यामुळे त्याची समस्या आणखी वाढली.

निवडकर्त्यानी आपली चूक सुधारण्याचा केला प्रयत्न 

सूत्रांनी पुढे सांगितले, "आशिया कपमध्ये इंग्लंडच्या टेस्ट सीरीजच्या आधारे गिलला उप-कर्णधार बनवणे हे चुकले होते. आता वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वी फक्त पाच सामन्यांपूर्वी त्याला बाहेर टाकणे हे 'अचानक' सुधारलेल्या निर्णयासारखे वाटते. यात मुख्यतः हेड कोचचा हात आहे, ज्यांचे धोरण कायमस्वरूपी स्थिर नाही."

२०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारताची संभाव्य टीम कशी आहे? 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टिरक्षक), अर्शदीप सिंग, रिंकू सिंग, कुलदीप यादव.

 

 

भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक

 

  • भारत विरुद्ध अमेरिका - 7 फेब्रुवारी, मुंबई
  • भारत विरुद्ध नामिबिया - 12 फेब्रुवारी, दिल्ली
  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान - 15 फेब्रुवारी, कोलंबो
  • भारत विरुद्ध नेदरलँड्स - 18 फेब्रुवारी, अहमदाबाद
