/GT vs RR Toss : IPL क्वालिफायर 2 मध्ये ब्लंडर, चाहत्यांमध्ये गोंधळ! नक्की झाले काय? जाणून घ्या कारण

GT vs RR Toss blunder : गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्याच्या सुरुवातीलाच मोठा ब्लंडर झाला. राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील आयपीएल 2026 क्वालिफायर 2 सामना हा महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाला पहिले गोलंदाजीचे आव्हान असणार आहे. या आयपीएल 2026 च्या दुसऱ्या क्वालिफायर महत्वाच्या सामन्यामध्ये नाणेफेकीदरम्यान एक मोठी चूक झाली.
शुभमन गिल आणि रियान पराग नाणेफेकीसाठी मैदानात आले यावेळी गुजरातचा कर्णधार गिलच्या हातामध्ये नाणे दिले. यावेळी दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी पूर्णपणे तयार होते आणि गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक केली. राजस्थानचा कर्णधार रियान पराग याने हेड्स म्हटले, पण शुभमन गिल आणि मैदानावर नाणेफेकीच्या वेळी असलेल्या अंपायरने ऐकले नाही, त्यामुळे मग नाणेफेक दुसऱ्यांदा उडवायला सांगितले. नाणेफेकीदरम्यान आवाज पुरेसा मोठा नव्हता, ज्यामुळे पहिल्या नाणेफेकीच्या निकालावर नाणेफेकीचा निकाल लागला नाही.
Toss update from New Chandigarh @rajasthanroyals won the toss and elected to bat first against @gujarat_titans— IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2026
रवी शास्त्रींनी दुसऱ्या नाणेफेक करण्याची घोषणा केली, त्यानंतर नाणेफेक झाली आणि राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
गुजरात टाइटन्सची प्लेइंग 11 : साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकिपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज
राजस्थान रॉयल्सची प्लेइंग 11 : यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा