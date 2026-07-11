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लॉर्ड्सवर महिलांना का होती प्रवेशबंदी? 142 वर्षांची परंपरा मोडली, महिलांनी गाठला नवा टप्पा

'लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड'ला क्रिकेटची मक्का म्हटले जाते, 10 जुलै रोजी, याच मैदानावर असा इतिहास घडला, ज्याची 142 वर्षांपासून प्रतीक्षा होती. पण तुम्हला माहिती आहे का महिलांना लॉर्ड्समध्ये प्रवेश करण्यास बंदी का घालण्यात आली होती. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:43 PM IST
लॉर्ड्सवर महिलांना का होती प्रवेशबंदी? 142 वर्षांची परंपरा मोडली, महिलांनी गाठला नवा टप्पा
Image Credit: Photo Credit - Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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लॉर्ड्सवर महिलांना का होती प्रवेशबंदी? 142 वर्षांची परंपरा मोडली, महिलांनी गाठला नवा टप्पा
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