/लॉर्ड्सवर महिलांना का होती प्रवेशबंदी? 142 वर्षांची परंपरा मोडली, महिलांनी गाठला नवा टप्पा

ENG vs IND Test Match : भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघाचा पहिला ऐतिहासिक सामना हा काल 10 जुलै रोजी खेळवण्यात आला, हा सामना 142 वर्षांनी पहिल्यांदा लॅार्ड्स क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवण्यात आला. हो खरं आहे, 10 जुलै 2026 रोजी, पहिल्यांदाच महिला क्रिकेट संघ येथे कसोटी सामना खेळवण्यात आला. यजमान इंग्लंड आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाने या सुंदर मैदानातील हिरव्यागार गवतावर पाऊल ठेवताच इतिहासाच्या पानांवर आपली संयुक्त स्वाक्षरी केली. महिला क्रिकेटसाठी हा खुप महत्वाचा क्षण होता. पण तुम्हला माहिती आहे का महिलांना लॉर्ड्समध्ये प्रवेश करण्यास बंदी का घालण्यात आली होती. याबद्दल सविस्तर माहिती या लेखामध्ये तुम्हाला आम्ही देणार आहोत.
200 वर्षांहून अधिक काळ, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब आणि त्याच्या प्रसिद्ध लॉर्ड्स पॅव्हेलियनमध्ये महिलांना पूर्णपणे प्रवेश नाकारण्यात आला होता. ही बंदी अखेर सप्टेंबर 1998 मध्ये उठवण्यात आली. मार्च 1999 पर्यंत, क्लबने परंपरा मोडून महिला मानद सदस्यांच्या पहिल्या गटाला 'लाँग रूम'मध्ये प्रवेश दिला. आता, 27 वर्षांनंतर, तिथे महिलांचा एक कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. लॉर्ड्सच्या प्रशासनाने त्यांच्या खोलवर रुजलेल्या संस्थात्मक लिंगभेदामुळे महिला क्रिकेटपेक्षा पुरुष क्रिकेट, पुरुषांचे काउंटी क्रिकेट आणि कॉर्पोरेट कार्यक्रमांना मुद्दाम प्राधान्य दिले. या मैदानावर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडवर पहिला महिला सामना 1973 मध्ये झाला होता. तो पांढऱ्या चेंडूचा सामना होता, ज्यासाठी तत्कालीन कर्णधार रेचेल फ्लिंट यांनी प्रशासनाशी सुमारे 3 वर्षे लढा दिला होता.
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याबद्दल आणखी सत्य सांगायचे झाले तर परंतु 2023 मध्ये 'इंडिपेंडंट कमिशन फॉर इक्विटी इन क्रिकेट'चा अहवाल आला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, 'होम ऑफ क्रिकेट' असलेल्या प्रतिष्ठित लॉर्ड्सच्या मैदानावर इंग्लंडचा महिला संघ न खेळणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे आणि हे स्पष्टपणे दिसून येते की हे मैदान प्रामुख्याने पुरुषांसाठीच आहे इतक्या सार्वजनिक टीकेनंतर आणि छाननीनंतर अखेर आता भारत आणि इंग्लंडच्या महिला संघातील पहिली कसोटी लॉर्ड्सच्या या ऐतिहासिक मैदानावर होत आहे.
पुरुष आणि महिलांच्या कसोटी क्रिकेटमध्येही फरक आहेत. महिलांचे कसोटी सामने पाच दिवसांऐवजी चार दिवस खेळले जातात. पुरुषांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये दररोज 90 षटके टाकणे आवश्यक असते. महिलांच्या कसोटी सामन्यांमध्ये, दररोज किमान 100 षटके टाकणे बंधनकारक असते आणि फॉलो-ऑनचे लक्ष्य 200 धावांऐवजी 150 धावांचे असते. आतापर्यंत फक्त दोन महिलांचे पाच दिवसीय कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यातील सर्वात अलीकडील सामना 2023 मध्ये ट्रेंट ब्रिज येथे खेळला गेलेला महिलांचा ॲशेस कसोटी सामना होता.