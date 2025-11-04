English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Cup जिंकल्यानंतरही टीम इंडियाकडून का परत घेतली जाणार ट्रॉफी? काय आहे यामागील कारण?

तब्बल 52 वर्षांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं आहे. रविवारी नवी मुंबईत झालेल्या या इतिहास दिनानंतर प्रत्येक भारतीयांच्या तोंडात महिला खेळाडूंचं कौतुक होतंय. पण ही ट्रॉफी भारतीय संघ आपल्याकडे ठेवू शकत नाही, तर त्यांच्याकडून परत घेतली जाते. काय आहे यामागील कारण जाणून घेऊयात. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 4, 2025, 02:34 PM IST
रविवार 2 नोव्हेंबर 2025 हा दिवस प्रत्येक भारतीयांसाठी अतिशय खास ठरला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने हा दिवस इतिहासीक केला. तब्बल 52 वर्षांनी महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकून प्रत्येक भारतीयांचे मान अभिमाने उंचावली. दक्षिण आफ्रिकेचा 52 वर्षांनी 52 धावांनी त्यांनी पराभव केला. शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांच्या कामगिरीच्या जोरावर विश्वचषक कपला गवसणी घालता आली. विजयानंतर ट्रॉफी घेण्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघ आल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत होता. 

अगदी भारतीय संघाने ही ट्रॉफी रात्री आपल्या कुशीत घेऊन झोपल्याचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. कॅप्टन हरमनप्रीत रविवारी रात्री उशीरा वर्ल्ड कप ट्रॉफी घेऊन झोपली होती. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी ट्रॉफीसह आनंद साजरा करतानाचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की ही ट्रॉफी भारतीय संघाकडून परत घेतली जाईल? खरं तर, यामागे आयसीसीचा एक खास नियम आहे... 

पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, विश्वचषक कपवर आपलं नाव कोरल्यानंतरही भारतीय संघाकडून ही ट्रॉफी परत घेण्यात आली. यामागील कारण अनेकांना माहिती नाही. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो, मूळ ट्रॉफी आता दुबईतील आयसीसी मुख्यालयात सुरक्षितपणे ठेवली जाणार असून तर भारतीय महिला क्रिकेट टीमला त्या ट्रॉफीची प्रतिकृती सादर केली जाणार आहे. 

आयसीसीचा नियम काय आहे?

क्रिकेटविश्वातील माहितीनुसार, आयसीसीने सुमारे 26 वर्षांपूर्वी एक नियम लागू केला होता. ज्यानुसार मूळ ट्रॉफी ही विजेत्या संघाला फक्त फोटोशूट आणि विजय परेडसाठी देण्यात येईल. त्यानंतर ही ट्रॉफी आयसीसीच्या दुबई मुख्यालयात परत केली जाते. त्यानंतर विजेत्या संघाला मूळ ट्रॉफीसारखीच प्रतिकृती ट्रॉफी देण्यात येते. हा नियम ट्रॉफी चोरी किंवा नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी करण्यात आला आहे. 

महिला विश्वचषक 2025 ट्रॉफीची वैशिष्ट्यं

2025 च्या महिला विश्वचषक ट्रॉफीचं वजन सुमारे 11 किलो असून त्याची उंची सुमारे 60 सेमी आहे. ती सोने आणि चांदीपासून बनलेली आहे. त्या ट्रॉफीला तीन चांदीचे स्तंभ स्टंप आणि बेल्सच्या आकाराचे आहेत. तर तिचा वरचा भाग सोन्याचा ग्लोब आहे. ट्रॉफीवर आतापर्यंतच्या सर्व विजेत्या संघांची नावे कोरलेली आहेत. यावर्षी पहिल्यांदाच भारताचे नाव ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं आहे. 

आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 13 महिला विश्वचषक स्पर्धांमध्ये ऑस्ट्रेलियाने 7 वेळा, इंग्लंडने 4 वेळा, न्यूझीलंड आणि भारताने प्रत्येकी 1 वेळा विजेतेपद जिंकलंय.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

भारत महिला क्रिकेट टीमIndian Women’s Cricket Teamहरमनप्रीत कौरHarmanpreet Kaurशेफाली वर्मा

