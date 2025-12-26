English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • शतकामागून शतक..., पण तरीही स्पर्धेबाहेर! विजय हजारे ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशी का दिसणार नाही?

शतकामागून शतक..., पण तरीही स्पर्धेबाहेर! विजय हजारे ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशी का दिसणार नाही?

Vaibhav Suryavanshi: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये फक्त 84 चेंडूत 190 धावांची धमाकेदार खेळी करणारा चौदा वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता स्पर्धेत दिसणार नाही. एका कारणामुळे, वैभवला स्पर्धेतून मधेच माघार घ्यावी लागली आहे. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊयात...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 26, 2025, 02:11 PM IST
शतकामागून शतक..., पण तरीही स्पर्धेबाहेर! विजय हजारे ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशी का दिसणार नाही?

Why will Vaibhav Suryavanshi miss the Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीची सुरुवात झाली आहे. यात अनेक खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. अगदी रोहित ते विराट असे मोठं मोठे खेळाडूंना बघायची संधी या स्पर्धेने दिली आहे. याच दरम्यान बिहारचा तरुण खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने एकदम तुफानी खेळी केली आहे. त्याने अशी खेळी की त्याची पूर्ण क्रिकेट जगतात चर्चा सुरु आहे. अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध त्याने  84 चेंडूंमध्ये 190 धाव केल्या. या विस्फोटक खेळीपुढे गोलंदाज हैराण झाले होते. त्याच्या या खेळीने काही काळातच त्याची चर्चा करायला भाग पाडले. परंतु एवढी मोठी खेळी करूनही तो आता विजय हजारे ट्रॉफी या स्पर्धेत आता दिसणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव सूर्यवंशी स्पर्धेबाहेर का?

वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये स्पर्धेबाहेर पडला आहे. यामागे नक्की काय कारण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. सुरुवातीला असं वाटतं होत की स्पर्धेतून बाहेर जाण्यामागे दुखापत किंवा संघ निवडीचा काही इशू असेल. परंतु असं काही कारण नाही. पण प्रत्यक्षात कारण खूपच अभिमानास्पद आहे. 26 डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील एका विशेष सन्मान समारंभासाठी वैभवची निवड झाली आहे.

वैभव सूर्यवंशीला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळणार आहे. हा पुरस्कार देशातील सर्वोच्च बाल सन्मानांपैकी एक मानला जातो. हा कार्यक्रम राष्ट्रपती भवनात होणार असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान दिला जाणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवड झालेल्या मुलांशी संवाद साधणार आहेत.

या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी वैभव आधीच दिल्लीला रवाना झाला आहे. त्यामुळे 26 डिसेंबर रोजी प्लेट गटात मणिपूरविरुद्ध होणाऱ्या बिहारच्या सामन्यात तो संघाचा भाग असणार नाही. मैदानावर कामगिरी करून नाव कमावणं आणि देशपातळीवर सन्मान मिळणं, हे कोणत्याही युवा खेळाडूसाठी मोठं यश मानलं जातं.

अंडर-19 संघासोबत पुढचं मोठं आव्हान

दिल्लीतील सन्मान सोहळ्यानंतर वैभवला फारसा वेळ मिळणार नाही. त्यानंतर तो थेट भारतीय अंडर-19 संघात सहभागी होणार आहे. टीम इंडिया 30 डिसेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यासाठी रवाना होणार असून तिथे तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका 4 ते 9 जानेवारीदरम्यान होईल.

यानंतर 15 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अंडर-19 विश्वचषकात भारतीय संघ सहभागी होणार आहे. भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध बुलावायो येथे खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संघाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफीत बिहारकडून पुढे खेळू शकणार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
vaibhav suryavanshiVijay Hazare Trophy

इतर बातम्या

31stची पार्टी आता चांगलीच रंगणार! मध्य रेल्वेकडून रात्रभर ल...

मुंबई बातम्या