शतकामागून शतक..., पण तरीही स्पर्धेबाहेर! विजय हजारे ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशी का दिसणार नाही?

Why will Vaibhav Suryavanshi miss the Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफीची सुरुवात झाली आहे. यात अनेक खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. अगदी रोहित ते विराट असे मोठं मोठे खेळाडूंना बघायची संधी या स्पर्धेने दिली आहे. याच दरम्यान बिहारचा तरुण खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने एकदम तुफानी खेळी केली आहे. त्याने अशी खेळी की त्याची पूर्ण क्रिकेट जगतात चर्चा सुरु आहे. अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध त्याने 84 चेंडूंमध्ये 190 धाव केल्या. या विस्फोटक खेळीपुढे गोलंदाज हैराण झाले होते. त्याच्या या खेळीने काही काळातच त्याची चर्चा करायला भाग पाडले. परंतु एवढी मोठी खेळी करूनही तो आता विजय हजारे ट्रॉफी या स्पर्धेत आता दिसणार नाही.
वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये स्पर्धेबाहेर पडला आहे. यामागे नक्की काय कारण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. सुरुवातीला असं वाटतं होत की स्पर्धेतून बाहेर जाण्यामागे दुखापत किंवा संघ निवडीचा काही इशू असेल. परंतु असं काही कारण नाही. पण प्रत्यक्षात कारण खूपच अभिमानास्पद आहे. 26 डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील एका विशेष सन्मान समारंभासाठी वैभवची निवड झाली आहे.
वैभव सूर्यवंशीला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळणार आहे. हा पुरस्कार देशातील सर्वोच्च बाल सन्मानांपैकी एक मानला जातो. हा कार्यक्रम राष्ट्रपती भवनात होणार असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान दिला जाणार आहे. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवड झालेल्या मुलांशी संवाद साधणार आहेत.
या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी वैभव आधीच दिल्लीला रवाना झाला आहे. त्यामुळे 26 डिसेंबर रोजी प्लेट गटात मणिपूरविरुद्ध होणाऱ्या बिहारच्या सामन्यात तो संघाचा भाग असणार नाही. मैदानावर कामगिरी करून नाव कमावणं आणि देशपातळीवर सन्मान मिळणं, हे कोणत्याही युवा खेळाडूसाठी मोठं यश मानलं जातं.
दिल्लीतील सन्मान सोहळ्यानंतर वैभवला फारसा वेळ मिळणार नाही. त्यानंतर तो थेट भारतीय अंडर-19 संघात सहभागी होणार आहे. टीम इंडिया 30 डिसेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यासाठी रवाना होणार असून तिथे तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका 4 ते 9 जानेवारीदरम्यान होईल.
यानंतर 15 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अंडर-19 विश्वचषकात भारतीय संघ सहभागी होणार आहे. भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध बुलावायो येथे खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संघाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे वैभव सूर्यवंशी विजय हजारे ट्रॉफीत बिहारकडून पुढे खेळू शकणार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे.