श्रेयस अन् यशस्वीला Asia Cup मधून का वगळलं? अगरकरने सांगितलं खरं कारण, 'श्रेयसचा काही...'

Asia Cup 2025 India Squad, Ajit Agarkar: आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची अधिकृत 15 खेळाडूंची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. शुभमन गिल (shubman gill) याला उपकर्णधारपद देण्यात आलं असून, तो तब्बल वर्षभरानंतर पुन्हा T20 संघात परतला आहे. तर सूर्यकुमार यादव (suryakumar yadav) हा कर्णधार असेल. मात्र या घोषणेनंतर सर्वाधिक चर्चा यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) आणि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यांना डावलण्याच्या निर्णयाची होत आहे. मुख्य निवडकर्ते अजीत अगरकर ( Ajit Agarkar ) यांनी या दोघांना संघात स्थान न देण्यामागचं स्पष्ट कारण पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
शुभमन गिलबद्दल अगरकर म्हणाले की, "गिलमध्ये आम्हाला नेतृत्वगुण दिसतात. इंग्लंडमध्ये त्याने अपेक्षेपेक्षा उत्तम कामगिरी केली. तो संघासाठी मोठा आधार ठरणार आहे." यशस्वी जायसवालबाबत विचारलं असता अगरकर म्हणाले, "त्याचं वगळलं जाणं दुर्दैवी आहे. अभिषेक शर्माने सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्याच्याकडे फिरकी गोलंदाजीचाही पर्याय आहे. त्यामुळे एकतर जायसवाल किंवा अभिषेक यापैकी एकालाच निवडता आलं असतं. यशस्वीची वेळ येईल, त्याला थांबावं लागेल."
श्रेयस अय्यर बाबत अगरकर म्हणाले की, "त्याची कोणतीही चूक नाही आणि आमचंही काही चुकलं नाही. केवळ संघ संयोजन आणि परिस्थिती अशी होती."
अगरकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, "वॉशिंग्टन अजूनही आमच्या प्लॅनमध्ये आहे. हा अंतिम T20 वर्ल्ड कप संघ नाही. कुलदीप, वरुण आणि अक्षर हे गेल्या काही काळापासून संघात आहेत. सुंदरला गरज लागेल तेव्हा सहभागी करून घेतलं जाईल."
रिंकू सिंगच्या निवडीबाबत त्यांनी सांगितलं, "आम्हाला एक अतिरिक्त फलंदाज हवा होता, त्यामुळे रिंकूला घेतलं आहे. संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा हे दोन विकेटकीपर पर्याय आहेत."
A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO
— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
आशिया कप 2025 साठी निवडलेला संघ हा T20 वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर एक प्रयोग केलेलं पाऊल मानलं जात आहे. यशस्वी आणि श्रेयससारख्या गुणवंत खेळाडूंना वगळणं हे संघाच्या सध्याच्या गरजा आणि संयोजनावर आधारित आहे, असं स्पष्ट करत अजीत अगरकर यांनी पुढील स्पर्धांसाठी त्यांच्या संधी बंद नसल्याचंही सूचित केलं.