WI VS SA : टीम इंडियासाठी आनंदाची बातमी! आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी उडवला धुरळा, वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली

WI VS SA : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये गुरुवारी वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे (WI VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जात आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरु असलेला सामना हा दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलच्या रेसमध्ये पोहोचण्या करता महत्वाचा आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी सुपर 8 मधील त्यांचे पहिले सामने जिंकलेत, तेव्हा गुरुवारच्या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा थेट सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. त्यातल्या त्यात वेस्ट इंडिजचा संघ या सामन्यात पराभूत झाला तर ते समीकरण भारताच्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवेल. त्यामुळे या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा विजय व्हावा अशा प्रार्थना भारतीय करत असताना वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली आहे.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात अहमदाबादमध्ये सुपर 8 चा सामना खेळवला जात असून यात दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीची लय बिघडवली. 3.6 ओव्हर्सपर्यंत वेस्ट इंडिजच्या ४ विकेट्स घेण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आले. यात शेय होप (16), शिमरॉन हेटमायर (2), ब्रँडन किंग (21), रोस्टन चेस (2) इत्यादींची विकेट पडली. तर 10.2 ओव्हरपर्यंत शेरफेन रदरफोर्ड (12), रोव्हमन पॉवेल (9), मॅथ्यू फोर्ड (11) यांना देखील दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी बाद केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांपैकी लुंगी निगडीने 3, कॉर्बिन बॉशने आणि कागिसो रबाडाने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या.
हेही वाचा : IND VS ZIM : 'अभिषेक शर्माला ब्रेक द्या!' भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी वीरेंद्र सेहवागचं विधान, नव्या ओपनरला मिळणार संधी?
ICC Men T20WorldCup SUPER 8 | WIvSA | LIVE NOW | pic.twitter.com/Fl17M2thki
Star Sports Kannada (StarSportsKan) February 26, 2026
ब्रँडन किंग, शाई होप, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेर्फेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ
एडेन मार्करा, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी