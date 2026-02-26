English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • WI VS SA : टीम इंडियासाठी आनंदाची बातमी! आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी उडवला धुरळा, वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली

WI VS SA : टीम इंडियासाठी आनंदाची बातमी! आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी उडवला धुरळा, वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली

WI VS SA : दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी सुपर 8 मधील त्यांचे पहिले सामने जिंकलेत, तेव्हा गुरुवारच्या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा थेट सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. त्यातल्या त्यात वेस्ट इंडिजचा संघ या सामन्यात पराभूत झाला तर ते समीकरण भारताच्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवेल. दक्षिण आफ्रिकेचा विजय व्हावा अशा प्रार्थना भारतीय करत असताना वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली आहे.  

पूजा पवार | Updated: Feb 26, 2026, 04:16 PM IST
WI VS SA : टीम इंडियासाठी आनंदाची बातमी! आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी उडवला धुरळा, वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली
Photo Credit - Social Media

WI VS SA : टी 20 वर्ल्ड कप 2026  मध्ये गुरुवारी वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे (WI VS ZIM) यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जात आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरु असलेला सामना हा दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलच्या रेसमध्ये पोहोचण्या करता महत्वाचा आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी सुपर 8 मधील त्यांचे पहिले सामने जिंकलेत, तेव्हा गुरुवारच्या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा थेट सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. त्यातल्या त्यात वेस्ट इंडिजचा संघ या सामन्यात पराभूत झाला तर ते समीकरण भारताच्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवेल. त्यामुळे या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा विजय व्हावा अशा प्रार्थना भारतीय करत असताना वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्ट इंडिजची फलंदाजी गडगडली : 

वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात अहमदाबादमध्ये सुपर 8 चा सामना खेळवला जात असून यात दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीची लय बिघडवली. 3.6 ओव्हर्सपर्यंत वेस्ट इंडिजच्या ४ विकेट्स घेण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आले. यात शेय होप (16), शिमरॉन हेटमायर (2), ब्रँडन किंग (21), रोस्टन चेस (2) इत्यादींची विकेट पडली. तर 10.2 ओव्हरपर्यंत शेरफेन रदरफोर्ड (12), रोव्हमन पॉवेल (9), मॅथ्यू फोर्ड (11) यांना देखील दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी बाद केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांपैकी लुंगी निगडीने 3, कॉर्बिन बॉशने आणि कागिसो रबाडाने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. 

हेही वाचा : IND VS ZIM : 'अभिषेक शर्माला ब्रेक द्या!' भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी वीरेंद्र सेहवागचं विधान, नव्या ओपनरला मिळणार संधी?

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11 : 

ब्रँडन किंग, शाई होप, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेर्फेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 : 

एडेन मार्करा, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
WI VS SAwest indiesCricket Newssouth africaT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

खरंखुरं 'दृश्यम'; लहानग्याच्या हत्येचा 6 वर्षांनं...

भारत