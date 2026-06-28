401 धावांची ऐतिहासिक पार्टनरशिप, 'या' दोघांनी मिळून मोडला 10 वर्षांपूर्वीचा विक्रम

WI VS SL 1st Test Match: वेस्टइंडीज विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सध्या सुरु असलेल्या टेस्ट सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात एक रेकॉर्ड बनला आहे. वेस्ट इंडिजच्या दोन फलंदाजांनी मिळून इतिहास रचला आणि दोघांनी 401 धावांची पार्टनरशिप केली. यासह टेस्टमधील 10 वर्षांचा इतिहास त्यांनी बदलला. हे फलंदाज आहेत इंडिजचा स्टार ऑलराऊंडर रॉस्टन चेस आणि युवा विकेटकिपर आमिर जंगू आहे. ज्यांनी श्रीलंका विरुद्ध नॉर्थ साउंडमध्ये खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात मैदानावर करिष्मा करून दाखवला.
रॉस्टन चेस आणि आमिर जंगूच्या जोडीने सहाव्या विकेटसाठी खालच्या क्रमात टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठी पार्टनरशिप केली. त्याने 401 धावांची पार्टनरशिप वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला. त्यांनी इंग्लंडच्या बेन स्टोक्स आणि जॉनी बेयरस्टो यांचा 10 वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडला. बेन स्टोक्स आणि बेयरस्टोने 2016 मध्ये केपटाऊनमध्ये मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सहाव्या विकेटसाठी 399 धावांची विस्फोटकं पार्टनरशिप केली. गेल्या एक दशकात या रेकॉर्डच्या आसपास कोणतीही जोडी पोहोचली नव्हती.
1. रोस्टन चेस – आमिर जंगू (वेस्टइंडीज) – 401 धावा, विरुद्ध श्रीलंका (नॉर्थ साउंड, 2026)
2. बेन स्टोक्स – जॉनी बेयरस्टो (इंग्लंड) – 399 धावा, विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (केपटाउन, 2016)
3. बीजे वॉटलिंग – केन विलियमसन (न्यूझीलंड) – 365 धावा*, विरुद्ध श्रीलंका (वेलिंगटन, 2015)
An amazing day for West Indies cricket Windies score 600+ on the back of a 401 partnership between Jangoo & ChaseWIPA (wiplayers) June 27, 2026
STUMPS Day 3 | 1st WIvSL Test
SL 308 & 15/1 [trail by 303]
WI 626/9d, Jangoo 233, Chase 194; Rathnayaka 5-124
Scorecard: https://t.co/z4RiGI2NSp pic.twitter.com/rL8HyuAh2M
वेस्ट इंडिजचा संघ अडचणीत असताना जंगू आणि रोस्टन यांनी 401 धावांची भागीदारी केली. 168 धावांतच वेस्ट इंडिजच्या 5 विकेट पडल्या होत्या. त्यानंतर या जोडीने 401 धावां करून आपल्या संघाला मजबूत स्थितीत पोहोचवले. जंगूने 373 बॉलमध्ये 19 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीने 233 धावा केल्या. दरम्यान, कर्णधार चेसने 324 बॉल खेळून 194 धावा केल्या, ज्यामध्ये 13 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. वेस्ट इंडिज संघाने 168 धावांत 5 विकेट गमावल्यानंतर, या जोडीने 401 धावांची मोठी भागीदारी केली आणि संघाची धावसंख्या 569 वर पोहोचल्यावरच त्यांना सहावी विकेट मिळाली.