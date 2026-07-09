/टेस्ट सीरिज जिंकल्यावरही ICC चा वेस्ट इंडिजला दणका, दंडाच्या रकमेतसह WTC चे पॉईंट्स सुद्धा कापले, नेमकं काय झालं?

WI VS SL : वेस्ट इंडिज संघाने रोस्टन चेजच्या नेतृत्वात श्रीलंकेचा टेस्ट सीरिजमध्ये 1-0 ने पराभव करून 23 वर्षांनी श्रीलंकेविरुद्ध टेस्ट सीरिजमध्ये विजय मिळवला.या ऐतिहासिक विजयानंतर वेस्ट इंडिज संघात मोठा उत्साह होता आणि त्यांचे फॅन्स सुद्धा खूप खुश होते. मात्र या सामन्यानंतर आयसीसीने लगेचच वेस्ट इंडिजला दणका दिला. आयसीसीने वेस्ट इंडिजला शिक्षा सुनावली असून या कारवाईचा परिणाम त्यांच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा दिसून आला आहे. आयसीसीने सांगितल्यानुसार नॉर्थ साउंडमध्ये खेळवण्यात आलेल्या टेस्ट सामन्यादरम्यान दिलेल्या वेळेपेक्षा दोन ओव्हर कमी टाकल्याबद्दल वेस्ट इंडीज संघाला दोषी ठरवण्यात आले. यामुळे त्यांच्यावर मॅच फीच्या 10 टक्के रक्कम दंड म्हणून ठोठावण्यात आली. हा सामना सध्याच्या डब्ल्यूटीसी सायकलचा भाग असल्याने संघाचे दोन पॉईंट्स सुद्धा वजा करण्यात आले आहेत.
'एमिरेट्स आयसीसी एलीट पॅनेल ऑफ मॅच रेफरीज'चे सदस्य जवागल श्रीनाथ यांनी ही दंडात्मक कारवाई केली. वेस्ट इंडीजचा कर्णधार रोस्टन चेस याने 'ओव्हर-रेट'शी संबंधित नियमाचे उल्लंघन केल्याचे मान्य केले आणि दंड स्वीकारला, त्यामुळे या प्रकरणी कोणत्याही औपचारिक सुनावणीची आवश्यकता भासली नाही. मैदानावरील अंपायर पॉल रायफेल आणि अहसान रझा, तसेच थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद आणि चौथे अंपायर डेटन बटलर यांनी वेस्ट इंडिजवर हा आरोप ठेवला होता.
खेळाडू आणि खेळाडूंना सहाय्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम 2.22 नुसार, किमान ओव्हर-रेटच्या निकषापेक्षा कमी टाकलेल्या प्रत्येक ओव्हरसाठी मॅच फीच्या 5 टक्के दंड आकारला जातो. हा दंड जास्तीत जास्त मॅच फीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धा खेळण्याच्या नियमांमधील कलम १६.११.२ अन्वये निर्धारित वेळेत पूर्ण न झालेल्या प्रत्येक ओव्हरमागे संघाचा एक WTC गुण कापला जातो. त्यामुळे याच नियमानुसार वेस्ट इंडिजचे दोन गुण कापण्यात आले.
दोन पॉईंट्स कापल्याने वेस्ट इंडिजच्या एकूण पॉईंट्स कमी होऊन त्याची संख्या 18 वर पोहोचली आहे. त्यांचे PCT 15 झाला आहे. याशिवाय वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पिअनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये संघ आठव्या स्थानावर कायम आहे. दरम्यान पाकिस्तान नवव्या आणि शेवटच्या स्थानावर आहे. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये गतविजेता दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया पहिल्या दोन स्थानांवर आहेत. तर भारतीय संघ हा पाचव्या स्थानावर आहे.