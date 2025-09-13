India vs Pak: 'तुमची राष्ट्रभक्ती सोयीस्करपणे...', पहलगाम हल्ल्यातील शहिदाच्या पत्नीने भारतीय क्रिकेटर्सना सुनावलं, 'ती 26 कुटुंब...'

India vs Pakistan Match: आशिया कपमध्ये रविवारी भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून सणसणीत उत्तर दिलं असून वेगवेगळ्या माध्यमातून कोंडी केली आहे. भारतीयांच्या मनात अद्यापही पहलगाम हल्ल्याच्या जखमा ताज्या असतानाच, क्रिकेटच्या मैदानात भारत-पाकिस्तान आमने-सामने येणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. विरोधकांनी यावर टीका केली असून भारताने खेळू नये अशी भूमिका मांडली आहे. यादरम्यान पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडित शुभम द्विवेदी यांच्या पत्नी ऐशान्या द्विवेदी यांनी सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली आहे. लोकांनी टीव्हीवर हा सामना पाहू नये असं आवाहनही त्यांच्याकडून करण्यात आलं आहे.
ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं आहे की, "मला हे अजिबात समजत नाही. मी लोकांना बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करते. अजिबात पाहण्यासाठी जाऊ नका, तुम्ही टीव्हीदेखील सुरु करु नका".
#WATCH | Kanpur, UP: On upcoming India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, Aishanya Dwivedi - wife of Pahalgam terror attack victim Shubham Dwivedi, says, "BCCI should not have accepted a match between India and Pakistan...I think BCCI is not sentimental towards those 26… pic.twitter.com/1tAu9wjqSo
— ANI (@ANI) September 13, 2025
बीसीसीआयला सुनावताना त्यांनी बोर्डाला दहशतवादी हल्ल्यात जीव गमावलेल्या त्या 26 कुटुंबाप्रती संवेदनशीलता नाही का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. "बीसीसीआयने भारत आणि पाकिस्तानमधील सामना स्वीकारायला नको होता. मला वाटतं बीसीसीआय त्या 26 कुटुंबांबद्दल भावनिक नाही. ते पहलगाममधील हल्ला आणि त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर विसरले आहेत. मी आपल्या क्रिकेटपटूंना हेदेखील विचारू इच्छितो की ते असे का करत आहेत? त्यांनी पाकिस्तानी संघासोबत खेळण्यास का होकार दिला?'
"क्रिकेटपटू देशभक्त असतात असं म्हटलं जातं. देशभक्तीच्या या भावनेमुळेच राष्ट्रीय खेळ हॉकीपेक्षा जास्त लोकांना क्रिकेट पाहणं आणि खेळणं आवडते. पण 1-2 क्रिकेटपटू वगळता कोणीही पुढे येऊन पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकावा असं म्हटलं नाही. बीसीसीआय त्यांना बंदुकीच्या धाकावर खेळण्यास भाग पाडू शकत नाही. त्यांनी त्यांच्या देशासाठी उभे राहिले पाहिजे. पण ते तसे करत नाहीत. मी सामन्याच्या प्रायोजकांना आणि प्रसारकांना विचारू इच्छितो की त्यांचे त्या 26 कुटुंबांबद्दल काही कर्तव्य नाही का?", असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याच्या केलेल्या कृत्याचा उल्लेख करताना त्यांनी म्हटलं की, "पाकिस्तानमधील सामन्यातून मिळणाऱ्या कमाईचा काय उपयोग होईल? यात काही शंका नाही की पाकिस्तान त्याचा वापर फक्त दहशतवादासाठी करेल. तो एक दहशतवादी देश आहे. तुम्ही त्यांना पैसे द्याल आणि ते पुन्हा आपल्यावर हल्ला करण्यासाठी त्याचा वापर करतील. मला हे समजते, पण लोकांना हे समजत नाही. म्हणूनच मी लोकांना या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करते. तो पाहण्यासाठी जाऊ नका आणि त्यासाठी तुमचा टीव्हीही चालू करू नका".
"पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सरकारने म्हटलं होतं की, आम्ही पाकिस्तानशी कोणतेही संबंध ठेवणार नाही. आम्ही त्यांच्यासोबत कोणताही क्रिकेट सामना खेळणार नाही. आम्ही त्यांच्या भूमीवर सामना खेळायला जाणार नाही आणि त्यांच्या खेळाडूंना आमच्या भूमीवर पाय ठेवू देणार नाही. पण बीसीसीआयनेही यातून मार्ग काढला. आशिया कप 2025 चा हा सामना दुबईमध्ये ठेवण्यात आला आहे. असंही म्हटले जात आहे की भारत थेट पाकिस्तानशी खेळत नाही. भारत आशिया कपमध्ये खेळत आहे. मी बीसीसीआयला पाकिस्तानसोबत हा सामना न खेळण्याचे आवाहनही केलं होतं. पण मला वाटते की माझा संदेश बीसीसीआयपर्यंत पोहोचला नाही," अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली आहे.
FAQ
1) भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना एशिया कप २०२५ चा ६ठा सामना, ग्रुप ए अंतर्गत १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये होईल. सामन्याची सुरुवात स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता (टॉस ६:०० वाजता) होईल. हा टी२० स्वरूपाचा सामना आहे आणि दुबईमुळे न्यूट्रल व्हेन्यू म्हणून निवडला गेला आहे.
2) सामन्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
एशिया कप २०२५ ९ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून, त्यात भारत, पाकिस्तानसह बांगलादेश, यूएई, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग, श्रीलंका आणि ओमान अशा ८ संघ सहभागी आहेत. भारताने पहिला सामना यूएईविरुद्ध ९ विकेट्सने जिंकला, तर पाकिस्तानने ओमानला ९३ धावांनी पराभूत केले. हे भारत-पाकिस्तान सामना नेहमीप्रमाणे अतिशय रोमांचक आणि चर्चेत आहे, विशेषतः मे २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर (ऑपरेशन सिंदूर). यामुळे सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या मागण्या होत आहेत.
3) संघांची संभाव्य खेळाडू यादी काय आहे?
भारत संघ (अंदाजे): रोहित शर्मा (कर्णधार), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंग.
पाकिस्तान संघ (अंदाजे): बाबर आझम (कर्णधार), शोएब मलिक, फखर झमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), शादाब खान, मोहम्मद नव्हास, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह.
टीममध्ये बदल होऊ शकतात; अधिकृत घोषणा सामन्यापूर्वी होईल.