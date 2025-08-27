'तुला नवीन उंची गाठताना...' आर अश्विनने IPL मधून अचानक घेतलेल्या निवृत्तीनंतर पत्नीची पोस्ट

R Ashwin Wife Post : भारताचा स्टार गोलंदाज आर अश्विन (R Ashwin) याने जवळपास आठ महिन्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र त्याने 27 ऑगस्ट रोजी अचानकपणे आयपीएलमधून सुद्धा निवृत्तीची घोषणा करून त्याच्या फॅन्सना आश्चर्याचा धक्का दिला. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्याने निवृत्ती घोषणा केली. अश्विनने 2009 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्समधून आयपीएलमध्ये (IPL) पदार्पण केले. त्यानंतर आर अश्विन आयपीएलमधील वेगवेगळ्या संघांकडून या लीगमध्ये खेळला. आयपीएल 2025 मध्ये तो शेवटचा सामना चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळला होता. अश्विनच्या निवृत्तीच्या निर्णयाने सर्वांनाच धक्का बसला आणि त्याने अचानकपणे हा निर्णय का घेतला याबाबत फॅन्स चर्चा करू लागेल. अशातच अश्विनची पत्नी प्रीती नारायणनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली, ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
आर अश्विनने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले – 'प्रत्येक शेवट एक नवीन सुरुवात घेऊन येतो. आयपीएलमधला माझा प्रवास इथे संपतोय, मात्र माझं क्रिकेटप्रेम कायम आहे. त्यामुळे मी जगभरातील विविध फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळताना दिसेन'.
पत्नी प्रीती नारायणनने आर अश्विनच्या आयपीएल निवृत्तीनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात तिने म्हटले की, 'माझं तुझ्यावर प्रेम आहे अश्विन; तुम्हाला नवीन गोष्टी करताना आणि नवीन उंची गाठताना पाहण्यासाठी मी उत्सुक आहे'. अश्विनने 2011 मध्ये त्याची मैत्रीण प्रीती सोबत विवाह केला. प्रीती अनेकदा आंतरराष्ट्रीय तसेच आयपीएल सामन्यादरम्यान अश्विनला चिअर करण्यासाठी स्टॅन्डमध्ये असायची. अश्विन आणि प्रीती यांना दोन मुलं आहेत.
आर अश्विनने आयपीएलमध्ये एकूण 220 सामने खेळले. यात त्याने 537 विकेट घेतल्या तर 833 धावा सुद्धा केल्या. आर अश्विनला 2008 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने 12 लाख रुपयांच्या बेस प्राईजवर करारबद्ध केलं. 2010 मध्ये त्याची हीच रक्कम कायम राहिली आणि त्याला रिटेन करण्यात आलं. 2011 रोजी त्याला 3 कोटी 91 लाख रुपयांची फीस देण्यात आली. 2013 पर्यंत याच फीसवर अश्विन खेळत होता. त्यानंतर अश्विनला 2014 मध्ये सीएसकेने 7.5 कोटी रुपयांना कायम ठेवले होते. 2015 मध्ये, जेव्हा स्पॉट फिक्सिंगमुळे फ्रँचायझीवर बंदी घालण्यात आली, तेव्हा अश्विन धोनीसह नवीन फ्रँचायझी रायझिंग पुणे सुपरजायंट्समध्ये सामील झाला. 2016 आणि 2017 मध्ये त्याचे मानधन 7.5 लाख रुपये होते. 2018 च्या ऑक्शनमध्ये त्याला पंजाब किंग्जने विकत घेतले. पुढील दोन सीजनमध्ये तो पंजाबसोबत राहिला. 2020 मध्ये तो त्याच किंमतीत दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामील झाला. इथेही त्याने कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली. 2022 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये अश्विनचा संघ पुन्हा एकदा बदलला. आता तो पाच कोटींच्या शुल्कात 2024 पर्यंत राजस्थान रॉयल्ससोबत राहील. 2025 च्या मेगा लिलावात, अश्विनला त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वात मोठी रक्कम म्हणजेच 9.75 कोटी रुपये मिळाले.
