देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये धुमाकुळ घालणार 'हा' गोलंदाज घेणार जसप्रीत बुमराहची जागा?

Who will take Jasprit Bumrah's place? : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये आगामी कसोटी मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत, त्याआधीच भारताच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा संघाचा मुख्य गोलंदाज आणि टीम इंडियाचा स्टार जसप्रीत बुमराह हा मालिकेमधून बाहेर झाला आहे. जसप्रीत बुमराह हा कसोटी मालिकेमधून बाहेर झाल्यानंतर आता भारताच्या संघाच्या चिंता वाढल्या आहेत, त्यामुळे आता जसप्रीत बुमराहची जागा कोण घेणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. बुमराहने अलीकडेच मालिकेसाठी फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण केली होती, परंतु वृत्तानुसार, तो आता मालिकेतून बाहेर पडला आहे.
या वेगवान गोलंदाजाला त्याच्या डाव्या गुडघ्याचा त्रास आहे आणि बोर्ड आपला निर्णय घाईने घेऊ इच्छित नाही, त्यामुळे त्याला पूर्णपणे बरे होण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तथापि, या प्रकरणी बोर्डाकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही. त्याच्या बदली खेळाडूची घोषणा लवकरच केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये आकिब नबी याचे नाव आघाडीवर आहे. मागील काही दोन वर्षांमध्ये सातत्याने जसप्रीत बुमराहला दुखापतीचे सामना करावा लागत आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बुमराहच्या डाव्या गुडघ्यात वेदना होत असून त्याला विश्रांती घेऊन बरे होण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
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टाइम्स ऑफ इंडियाने माहिती दिली आहे की, भारतासाठी जसप्रीत बुमराहने शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर 2025 मध्ये खेळला होता. बुमराह मालिकेमधून बाहेर झाल्यानंतर भारतीय गोलंदाजी आक्रमण कमकुवत होईल. निवड समिती काही दिवसांत बुमराहच्या बदली खेळाडूची घोषणा करेल. वृत्तानुसार, त्याच्या जागी वेगवान गोलंदाज आकिब नबी दारचा भारतीय संघात समावेश केला जाऊ शकतो. आता बीसीसीआय बुमराहच्या जागेवर जम्मू आणि काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबी किंवा विदर्भाचा यश ठाकूर यांना संधी देते का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जसप्रीत बुमराहसह भारताचे अनेक महत्त्वाचे खेळाडू हे दुखापतीमुळे बाहेर आहेत त्यामुळे सातत्याने भारताच्या संघामधील टीम इंडियाच्या खेळाडूंच्या दुखापतीच्या समस्या वाढत आहेत. नितीश कुमार रेड्डी (हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेन), हर्षित राणा (हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेन) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेन) हे आधीच दुखापतींशी झुंज देत आहेत. वॉशिंग्टन किमान पहिली कसोटी खेळू शकणार नाही.