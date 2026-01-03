IPL 2026 मध्ये 'या' देशातील खेळाडू खेळणार नाही? BCCI काय म्हणाले? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

Will Bangladesh cricketers not play in IPL 2026: भारतीय क्रिकेट आणि आयपीएल (IPL)संबंधित सध्या एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएल 2026 (IPL 2026) मध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळणार की नाही? भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तणाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा चर्चांना जोर मिळत आहे. काही दिवसांपासून या विषयावर बातम्यांचा सिलसिला सुरू आहे, ज्यामध्ये विशेषतः मुस्तफिजुर रहमान चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. मुस्तफिजुर रहमान हा बांगलादेशचा अनुभवी जलद गोलंदाज आहे, ज्याला कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) ने 9.20 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. त्याच्याशी संबंधित बातम्या आणि चर्चा सोशल मीडियावर जोरदार पसरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआय (BCCI) ने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करत सांगितले की, भारत सरकारकडून असा कोणताही आदेश आलेला नाही की बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळण्यास रोख घालावी. काही विशिष्ट राजकीय घटनांमुळे आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हिंसक घटनांमुळे चर्चांचा विषय निर्माण झाला होता. काही लोकांनी असा दावा केला होता की या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशी खेळाडूंचा सहभाग समस्यात्मक ठरू शकतो.
IANS न्यूज एजन्सीला दिलेल्या माहितीनुसार एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, "कृपया या विषयात जास्त गोंधळ करू नका. हे आमच्या हातात नाही. आम्हाला सरकारकडून असा कोणताही आदेश मिळालेला नाही की बांगलादेशी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळण्यास रोख घालावी. सध्या या विषयावर अधिक काही सांगता येणार नाही." BCCIच्या स्पष्टतेनंतर या वादाला काही प्रमाणात स्थिरता मिळाली आहे, तरीही चाहत्यांमध्ये आणि मीडिया मध्ये चर्चेचा जोर कायम आहे.
मुस्तफिजुर रहमानचा IPLमधील प्रवास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण तो खेळाडू संघांसाठी आणि चाहत्यांसाठी किती महत्त्वाचा आहे:
मुस्तफिजुरने आतापर्यंत IPLमध्ये ६० सामने खेळले आहेत आणि ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचा इकॉनमी रेट ८.१३ आहे, जे जलद गोलंदाजासाठी चांगले मानले जाते. त्यामुळे तो संघांसाठी एक मोलाचा खेळाडू आहे, आणि त्याचा सहभाग IPLच्या स्पर्धात्मकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सध्या IPL 2026 चा सत्र सुरू होण्यापूर्वीच बांगलादेशी खेळाडूंच्या सहभागावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की राजकीय तणावामुळे बांगलादेशी खेळाडूंचा सहभाग कठीण होऊ शकतो. मात्र, BCCIने स्पष्ट केले की सरकारकडून असे कोणतेही आदेश आलेले नाहीत, त्यामुळे IPLमध्ये त्यांच्या सहभागास अडथळा नाही.
या परिस्थितीत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही आहेत. खेळाडूंना देखील या परिस्थितीमुळे मानसिक दडपण आणि अस्वस्थता जाणवत आहे. बांगलादेशी खेळाडू आणि त्यांचे एजंट सध्या त्यांच्या सहभागासंबंधी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.