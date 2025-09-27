English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs PAK: भारताचं टेन्शन वाढलं! सर्व मॅच जिंकून देणारा स्टार खेळाडू जखमी; Asia Cup Final मधून बाहेर?

Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025चा अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. यापूर्वी टीम इंडियाने सुपर-4 चा शेवटचा सामना श्रीलंकेसोबत खेळला होता. या सामन्यादरम्यान टीम इंडियाच्या दोन खेळाडूंना दुखापत झाली.  सामन्यानंतर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी या खेळाडूंच्या दुखापतीबद्दल अपडेट दिले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 27, 2025, 11:32 AM IST
Asia Cup 2025 Final

Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: आशिया कप 2025 चा महामुकाबला 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाणार आहे. क्रिकेटप्रेमी या हायव्होल्टेज सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना टीम इंडियासाठी एक काळजीची बातमी समोर आली आहे. सुपर-4 टप्प्यात श्रीलंकेविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या अखेरच्या सामन्यात दोन महत्त्वाचे खेळाडू म्हणजे हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मा  मैदानाबाहेर जावे लागले. त्यांच्या दुखापतीमुळे आता अंतिम सामन्यापूर्वी संघाच्या स्ट्रॅटेजीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

श्रीलंकेविरुद्धचा सामना आणि खेळाडूंची दुखापत

सुपर-4 चा अखेरचा सामना भारताने श्रीलंकेविरुद्ध खेळला. हा सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगला आणि अखेरीस भारताने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. मात्र, या सामन्यात हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मा हे दोन्ही खेळाडू दुखापतीमुळे मैदान सोडताना दिसले. हार्दिक पांड्याने सामन्याची सुरुवात जोरदार केली होती. पहिल्याच षटकात त्याने कुसल मेंडिसला माघारी पाठवले. पण लगेचच त्याला हॅमस्ट्रिंगमध्ये ताण जाणवल्याने त्याने मैदान सोडले. सामन्याच्या उर्वरित वेळेत तो पुन्हा परतले नाही. त्याचप्रमाणे, अभिषेक शर्मा देखील 10व्या षटकानंतर दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर गेला.

हे ही वाचा: IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच्या निर्णयामुळे मैदानावर गोंधळ, जाणून घ्या नियम

 

सामन्याच्या अखेरीस तिलक वर्मा यालाही थोडे लंगडताना पाहिले गेले. त्यामुळे फील्डिंगसाठी जितेश शर्मा, रिंकू सिंग आणि शिवम दुबे यांना उतरवण्यात आले.

मोर्ने मोर्कलने दिले अपडेट

सामन्यानंतर टीम इंडियाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मोर्कल यांनी पत्रकार परिषदेत या दोन्ही खेळाडूंच्या फिटनेसबद्दल अपडेट दिले. त्यांनी सांगितले की, 
"हार्दिक आणि अभिषेक यांना सामन्यादरम्यान स्नायूंमध्ये आकडी (cramp) आली होती. हार्दिकची तपासणी होईल, त्यानंतरच अंतिम सामन्यात खेळण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. अभिषेक सध्या ठीक आहेत आणि त्यांची स्थिती चिंताजनक नाही." या विधानामुळे चाहत्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी हार्दिक पांड्याची फिटनेस अंतिम सामन्यापूर्वी मोठा प्रश्नच आहे.

सुपर ओव्हरमधील रोमांचक विजय

श्रीलंकेविरुद्धचा सामना अत्यंत चुरशीचा ठरला. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 202 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेनेही तितक्याच धावा करत सामना टाय केला. सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हरवर गेला. सुपर ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंगने अचूक गोलंदाजी केली आणि श्रीलंकेला फक्त 2 धावा देत रोखले. भारताला विजयासाठी 3 धावांची गरज होती. सूर्यकुमार यादवने पहिल्याच चेंडूवर आवश्यक धावा काढून भारताला सलग सहावा विजय मिळवून दिला.

हे ही वाचा: मोहम्मद कैफ विरुद्ध जसप्रीत बुमराह! सोशल मीडियावर सुरु झालं शब्दयुद्ध, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

पुढील आव्हान – पाकिस्तानविरुद्ध फायनल

28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणारा अंतिम सामना केवळ खेळाडूंसाठीच नव्हे, तर दोन्ही देशातील चाहत्यांसाठीही प्रतिष्ठेचा आहे. टीम इंडिया या स्पर्धेत अद्यापपर्यंत अपराजित आहे आणि या विजयशृंखलेला पुढे नेण्याचा निर्धार करणार आहे. मात्र, हार्दिक पांड्या आणि अभिषेक शर्मा यांची फिटनेस स्थिती हा निर्णायक घटक ठरू शकतो.

 

 हे ही वाचा: Asia Cup 2025 Prize Money: जिंकणारा संघ होणार मालामाल तर, उपविजेत्याही मिळणार करोडो रुपये! जाणून घ्या बक्षीस रक्कम

 

भारतीय संघाने एशिया कपमध्ये अद्यापपर्यंत आपली दबदबा निर्माण केला आहे. पण अंतिम सामन्यापूर्वी दोन महत्त्वाच्या खेळाडूंच्या दुखापतीमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोच मोर्ने मोर्कलच्या अपडेटनुसार अभिषेक शर्मा ठीक असले तरी हार्दिक पांड्याबाबतचा अंतिम निर्णय तपासणीनंतर घेतला जाईल. भारताला जर आशिया कपचा किताब जिंकायचा असेल, तर संघातील प्रत्येक खेळाडू 100% फिट असणे अत्यावश्यक आहे.

 

