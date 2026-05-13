/Hardik Pandya Injury Update: तो पुन्हा येतोय? हार्दिक पांड्याने शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण; नेमकं घडलंय काय?

Hardik Pandya Injury Update : मुंबई इंडियन्सचा आगामी सामना पंजाब किंग्जविरुद्ध होणार आहे, हा सामना होण्याआधी मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. आगामी सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये हार्दिक पांड्या पुनरागमन करणार असे संकेत मिळाले आहेत.
Hardik Pandya Injury Update : मुंबई इंडियन्सचा संघ मागील सामन्यात पराभूत झाल्यानंतर आता संघ प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर झाला आहे. त्याचबरोबर मुंबई इंडियन्ससमोर लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ देखील प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. 14 मे रोजी आयपीएल 2026 रोजी मुंबई इंडियन्सचा आगामी सामना खेळवला जाणार आहे. सोशल मिडियावरील खेळाडूंच्या कृत्यानंतर आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते. मागील दोन दिवसात हार्दिक पांड्याने मुंबई इंडियन्सला अनफोलो केल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यानंतर आता त्याने स्वत: सोशल मिडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये तो एकटाच मैदानावर मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीमध्ये सराव करताना दिसला आहे.
हार्दिक पांड्याने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर आता तो आगामी सामन्यासाठी फिट असल्याचे संकेत त्याने दिले आहेत का? असे अनेक तर्कवितर्क सध्या सोशल मिडियावर लावले जात आहेत. मागील दोन सामन्यांमध्ये हार्दिक पांड्या फिट नसल्यामुळे खेळला नाही असे सामन्यादरम्यान सूर्यकुमार यादवने सांगितले होते. मागील सामना मुंबई इंडियन्सचा रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाविरुद्ध पार पडला, या सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या संघाला शेवटच्या चेंडूवर पराभवाचा सामना करावा लागला. आरसीबीविरुद्ध सामन्यापूर्वी हार्दिक संघामध्ये सामील झाला होता, पण तो सामना खेळला नव्हता.
पंजाब किंग्जविरुद्ध सामना 14 मे रोजी होणार आहे, आता तो हा सामना खेळणार असे संकेत दिसत आहेत. 12 मे रोजी तो नेटमध्ये फलंदाजीचा सराव करताना दिसला आहे. स्टार स्पोर्ट्सशी बोलताना हार्दिक पांड्या म्हणाला की, माझ्या करिअरममध्ये टी20 क्रिकेटमध्ये चढ उतार पाहायला मिळाले आहेत. सिझन संपल्यानंतर माझे काय चुकले आहे यासंदर्भात योग्य मूल्यांकन करण्याची वेळ येणार आहे. त्याने पुढे सांगितले की वरिष्ठ खेळाडूंनी त्यांची सर्वात्तम कामगिरी राहिली आहे, तर आता उर्वरित सामन्यांमध्ये तरुण खेळाडूंना संधी देणे शहाणपणाचे ठरू शकते असे हार्दिकने सांगितले.
मुंबई इंडियन्सच्या या स्पर्धेतील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आतापर्यत त्यांचे 11 सामने खेळवण्यात आले आहेत. यामध्ये त्यांना फक्त 3 सामन्यात विजय मिळवता आला आहे तर 8 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. सध्या गुणतालिकेमध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ नवव्या स्थानावर आहे. आता संघाचे फक्त 3 सामने शिल्लक आहेत, आगामी सामना हा पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे.