Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्ससाठी हार्दिक पांड्या उर्वरित सामने खेळणार की नाही? रायन रिकल्टनने केले स्पष्ट

Hardik Pandya Heath Update : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या हा एलएसजीविरुद्ध सामन्यामध्ये त्याची तब्बेत ठिक नसल्यामुळे खेळला नाही. त्यामुळे सुर्यकुमार यादव याने मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सांभाळले. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर संघाचा हा दहा सामन्यानंतर तिसरा विजय होता. हार्दिक पांड्याला संघाच्या खराब कामगिरीमुळे सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. आता मुंबई इंडियन्समध्ये हार्दिक पांड्या संघामध्ये उर्वरित सामन्यांमध्ये खेळणार की नाही? याबद्दल चर्चा सुरु आहे. आता संघाचा फलंदाज आणि विकेटकिपर रायन रिकल्टन याने याबद्दल सांगितले आहे.
कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघात रोहित शर्मा हा इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून संघामध्ये सामील झाला आणि त्यानंतर हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 मध्ये नाही अशी सुर्याने घोषणा केली. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर रायन रिकल्टन याने हार्दिकच्या दुखापतीबद्दल अपडेट दिली आहे.
सामना जिंकल्यानंतर हार्दिक पांड्या पुढील सामने खेळण्यावर रायन रिकल्टन म्हणाला की, मला नाही माहिती की तो संघात कधी परतणार आहे. मला दुपारी समडले ती त्याच्या पाठीच्या दुखापतीमुळे तो संघामध्ये खेळणार नाही. त्याची दुखापत किती गंभीर आहे याबद्दल मला फार जास्त काही माहिती नाही असे त्याने सांगितले. मी त्याच्या दुखापतीवर जास्त सांगू शकणार नाही मला त्याची जास्त कल्पना नाही असे त्याने सांगितले. पुढे रिकल्टन याने सांगितले की आम्ही आता पुढील आठवड्यामध्ये रायपूरला जाणार आहोत त्यावेळी तो आमच्यासोबत असणार आहेत.
रायन रिकल्टन याने झालेल्या लखनऊविरुद्ध सामन्यामध्ये रिकल्टन याने कालच्या सामन्यामध्ये 32 चेंडूमध्ये 82 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 8 षटकार आणि 6 चौकार मारले. त्याने कालच्या सामन्यामध्ये 259.38 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. कालच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांनी 65 चेंडूमध्ये 143 धावांची भागिदारी केली. पॅावर प्लेमध्ये दोन्ही फलंदाजांनी चांगल्या खेळीमुळे संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले.