एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार का? रोहित शर्माने पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, "मला आता तसे वाटत नाही..."

Will Rohit Sharma play the 2027 World Cup or not? : भारताचा संघ आता टी20 क्रिकेटवर लक्ष केद्रिंत करत आहे तर काही खेळाडू हे देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यामध्ये व्यस्त आहेत. मागील काही काळापासून रोहित शर्मा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मागील काही काळापासून सोशल मिडियावर यावर तीव्र चर्चा पाहायला मिळत आहे. टीम इंडियाने आतापर्यत एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी करत आहे, पण सध्या काही अनुभवी खेळाडू हे त्यांच्या कुटुंबासोबत त्याचबरोबर त्यांच्या इतर कामांमध्ये व्यस्त आहे. आता रोहित शर्मा 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार की नाही यावर स्वत: रोहितने प्रतिक्रिया दिली आहे.
2027 चा विश्वचषक रोहित शर्मा खेळणार की नाही यावर बीसीसीआयने कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. इंग्लंड दौऱ्याच्या वेळी एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली होती की रोहित शर्मा आगामी विश्वचषकाच्या योजनेचा भाग नाही त्यानंतर बीसीसीआयने या सर्व अफवा असल्याचे सांगितले होते. रोहित शर्मा खेळणार की नाही यावर खेळाडू रोहित शर्माने स्वत: सांगितले आहे.
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ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये प्रेक्षकांपैकी एकाने रोहित शर्माला प्रश्न विचारला की, तो 2027 चा एकदिवसीय विश्वचषक खेळणार की नाही? यावर उत्तर देताना रोहित शर्मा म्हणाला की, ऑक्टोबर 2027 अजून खूप दूर आहे, तेव्हा बघूया." त्याला असाही प्रश्न विचारण्यात आला की, 2024 मध्ये वेस्ट इंडिजमध्ये टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर रोहितच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने मुंबईत विजय मिरवणूक काढली होती, त्याचप्रमाणे चाहत्यांसोबत खुल्या बसमधून विजयोत्सव साजरा केला जाईल का. यावर 'हिटमॅन'ने उत्तर दिले, "मला नाही वाटत की आता बस मिरवणूक शक्य होईल.
काही महिन्यांपूर्वी, इंग्लंड मालिकेदरम्यान, रोहितच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीबद्दल चर्चा सुरू झाली होती, ज्याचे बीसीसीआयला खंडन करावे लागले. तो शेवटचा भारतीय संघाकडून जुलै २०२६ मध्ये खेळला होता. लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक शतक झळकावून त्याने आपल्या टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले. त्याने १७ चौकार आणि पाच षटकारांच्या मदतीने 110 चेंडूंमध्ये 138 धावा केल्या, जे लॉर्ड्सवर भारतीय खेळाडूने केलेले पहिले एकदिवसीय शतक आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी, रोहितच्या भविष्याबद्दलच्या चर्चांदरम्यान, बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी या महान फलंदाजाचा जोरदार बचाव केला.