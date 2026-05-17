/पेट्रोल-डिझेल बचतीसाठी IPL 2026 चे वेळापत्रक बदलणार? मोठी अपडेट आली समोर, वाचा सविस्तर

आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्चपासून झाली अनेक चाहते हे देशभरामध्ये सामने पाहण्यासाठी ट्रव्हल करत असतात. आता दिल्ली आणि देशातील व्यापारी आणि उद्योजकांची सर्वोच्च संघटनेने एक पत्र लिहीले आहे. हे पत्र चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र यांना लिहीले आहे.
आयपीएल 2026 आता शेवटच्या टप्प्यात आहे मागील काही दिवसांपासून आयपीएलचा उत्साह हा उंचावलेला दिसला आहे. आयपीएल 2026 चे चाहते त्यांच्या आवडच्या क्रिकेट खेळाडूंना पाहण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ट्रॅव्हल करतात. त्याचबरोबर फक्त चाहते नाही तर खेळाडू देखील त्याचे सामने वेगवेगळ्या राज्यामध्ये असल्यामुळे फ्रॅन्चायझींना ट्रॅव्हल करावे लागत आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये अमेरिका-इराण युद्धाच्या परिणामामुळे देशांमधील परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे, आयपीएलच्या दरम्यान विमान प्रवास मोठ्या प्रमाणात होत आहे त्यामुळे भारतीय सरकार दबाव येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता याचदरम्यान चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे (सीटीआय) अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहीले आहे.
आयपीएल 2026 दरम्यान विमान प्रवासाचा मोठा उपयोग केला जात आहे, त्यामुळे आता दिल्ली आणि देशातील व्यापारी आणि उद्योजकांची सर्वोच्च संघटनेने एक पत्र लिहीले आहे. हे पत्र चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र यांना लिहीले आहे. आयपीएलच्या उर्वरित सामन्यांचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी देखील या पत्रामध्ये लिहीली आहे. ब्रिजेश गोयल यांनी पत्राद्वारे असेही सांगितले आहे की, सामने प्रेक्षकांशिवाय मर्यादित मैदानावर सामन्यांचे आयोजन करावे.
हे ही वाचा
या पत्रामध्ये त्यांनी असेही सांगितले आहे की ज्याप्रकारे कोरोना काळामध्ये सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले होते त्याचप्रमाणे उर्वरित सामन्यांचे आयोजन करावे अशा मागणी त्यांनी केली आहे. एका सामन्याला 50000 हजार प्रेक्षक सामना पाहण्यासाठी येतात यावेळी हजारो लिटर पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर केला जातो. त्यामुळे मग प्रेक्षकांशिवाय आयपीएलचे सामन्यांचे आयोजन केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलची बचत होऊ शकते.
सीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार बोईंग 737 किंवा एअरबस ए 320 सारख्या विमानांचा वापर केला जातो. या विमानांमध्ये प्रति तासाला सरासरी 2400 ते 3000 लिटर इंधानाचा वापर केला जातो. जर विमाने 2 तास उड्डाण करत असतील तर या विमानांच्या इंधानाचा अंदाज लावला तर 5000 ते 6000 लिटर इतका वापर केला जातो. जर विमान हे लहान आणि जास्त वजनाचे असल्यास आणि त्याविमानाला लांब पल्ला गाठण्यासाठी हा आकडा 7000 ते 8000 लिटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आयपीएल 2026 च्या 10 संघांचा इंधनाचा अंदाजे खर्च सांगायचा झाला तर प्रत्येक संघ सुमारे 50000 ते 70000 लिटर विमान इंधनासाठी खर्च करत आहे.