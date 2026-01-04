मुस्तफिजूर रहमानला सोडल्यानंतर KKR च्या पर्समध्ये येणार 9.20 कोटी रुपये ? जाणून घ्या IPL चा नियम

Bangladesh pacer Mustafizur Rahman: बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजुर रहमान याला कोलकाता नाइट रायडर्सने (KKR) मोठ्या रक्कमेवर संघात घेतले होते. मात्र या खरेदीवर सुरुवातीपासूनच बरीच टीका झाली होती. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध तणावपूर्ण झाल्यानंतर बीसीसीआय (BCCI) ने मुस्ताफिजुरला रिलीज करण्याचे निर्देश दिले आणि अखेर कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) ला हा निर्णय घ्यावा लागला. आयपीएल (IPL 2026) पूर्वीच कोलकाता नाइट रायडर्सने मुस्ताफिजुर रहमानला संघातून मुक्त केले आहे. BCCI च्या थेट सूचनेनंतर फ्रँचायझीने हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे आयपीएल (IPL 2026) च्या मिनी लिलावात (mini auction) KKR ने चुरशीच्या बोलीनंतर मुस्ताफिजुरला तब्बल 9.20 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र एकही सामना न खेळता, एकही चेंडू न टाकता त्याला रिलीज करावे लागले.
साधारणपणे IPL लिलावात एखादा खेळाडू खरेदी केल्यानंतर ती रक्कम फ्रँचायझीच्या पर्समधून वजा (लॉक) केली जाते. पण मुस्ताफिजुरचे प्रकरणचं वेगळे आहे. त्याला दुखापत किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे नव्हे, तर भारत-बांगलादेशमधील राजकीय आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीमुळे संघातून वगळण्यात आले आहे.
IPL च्या नियमांनुसार, जर BCCI क्रिकेटबाह्य कारणांमुळे एखाद्या खेळाडूला खेळण्यास मनाई करत असेल, तर त्या खेळाडूसाठी खर्च केलेली संपूर्ण रक्कम संबंधित फ्रँचायझीला परत केली जाते. यामुळेच KKR च्या पर्समध्ये पूर्ण 9.20 कोटी रुपये पुन्हा जमा होण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीला ‘फोर्स मेज्योर’ असे म्हटले जाते. म्हणजेच, नियंत्रणाबाहेरील असामान्य परिस्थिती. अशा प्रकरणांत फ्रँचायझीवर खेळाडूशी केलेला करार पूर्ण करण्याची सक्ती राहत नाही. ही रक्कम परत मिळणे KKR साठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण त्याच आधारावर संघाला एखादा दर्जेदार परदेशी गोलंदाज रिप्लेसमेंट म्हणून साइन करता येईल.
जर ही रक्कम परत मिळाली नसती, तर KKR ला कोणतीही चूक नसतानाही मोठे नुकसान सहन करावे लागले असते. BCCI ने हे स्पष्ट केले आहे की KKR ला रिप्लेसमेंट खेळाडू घेण्याची परवानगी असेल. मात्र पैसे कधी आणि कोणत्या प्रक्रियेत परत मिळतील, याबाबत अजून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. आता KKR साठी मोठे आव्हान असेल की मुस्ताफिजुरसारखा डेथ ओव्हर्स स्पेशालिस्ट परदेशी वेगवान गोलंदाज ते शोधू शकतात का.
बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्यांनंतर IPL 2026 मध्ये मुस्ताफिजुरच्या सहभागावरून BCCI वर दबाव वाढत गेला. हा विषय राजकीय वळण घेऊ लागला आणि काही नेत्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत बांगलादेशी खेळाडूंना IPL मध्ये खेळवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. या वादाची झळ KKR चे सहमालक आणि बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान यांच्यापर्यंतही पोहोचली.
आकडेवारी पाहिली तर मुस्ताफिजुर रहमानने 2016 पासून आतापर्यंत 8 IPL हंगाम खेळले आहेत. तो फक्त 2019 आणि 2020 या दोन हंगामांत IPL पासून दूर होता. सनरायझर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स अशा अनेक फ्रँचायझीसाठी त्याने खेळ केला आहे. IPL 2026 मध्ये पहिल्यांदाच KKR ची जर्सी घालण्याची संधी त्याला मिळणार होती, पण आता ती शक्यता संपुष्टात आली आहे.
गेल्या काही काळात भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये मोठा तणाव पाहायला मिळतो आहे. दोन्ही देशांमधील व्हाईट-बॉल मालिका सप्टेंबर 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) ही मालिका सप्टेंबरमध्ये बांगलादेशात खेळवली जाईल असे जाहीर केले असले, तरी BCCI कडून अद्याप ठोस संमती देण्यात आलेली नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ही मालिका होईल की नाही, याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे.