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बांग्लादेशविरुद्ध पराभवानंतर पाकिस्तानच्या हेड कोचची होणार हक्कालपट्टी? PCB मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Pakistan Head coach Sarfaraz Ahmed : पाकिस्तानची सातत्याने खराब कामगिरीनंतर आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एका मोठा निर्णय घेऊ शकते. सरफराज अहमद यांची नुकतीच एप्रिल 2026 मध्ये पाकिस्तान संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली होती. पण आता त्यांना मुख्य प्रशिक्षक पदावरुन हटवले जाणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 07, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:01 PM IST
बांग्लादेशविरुद्ध पराभवानंतर पाकिस्तानच्या हेड कोचची होणार हक्कालपट्टी? PCB मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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