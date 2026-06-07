/बांग्लादेशविरुद्ध पराभवानंतर पाकिस्तानच्या हेड कोचची होणार हक्कालपट्टी? PCB मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Pakistan Head coach Sarfaraz Ahmed : पाकिस्तान क्रिकेट संघ मागील काही वर्षामध्ये फार काही चांगला करत नाही आहे, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेमध्ये संघाने विजय मिळवला असला तरी संघ त्याव्यतिरिक्त मोठ्या स्पर्धामध्ये अनेकदा फेल ठरला आहे. पाकिस्तानची ही फक्त वरिष्ठ संघाची स्थिती नाही तर महिला आणि अंडर 19 संघाची देखील हिच परिस्थिती आहे. पाकिस्तानची सातत्याने खराब कामगिरीनंतर आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एका मोठा निर्णय घेऊ शकते. सरफराज अहमद यांची नुकतीच एप्रिल 2026 मध्ये पाकिस्तान संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली होती. पण आता त्यांना मुख्य प्रशिक्षक पदावरुन हटवले जाणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाकिस्तानचा माजी खेळाडू आणि मुख्य प्रशिक्षक सरफराज अहमद याला बांग्लादेशविरुद्ध झालेला मोठा पराभवाचे परिणाम भोगावे लागू शकतात अशी वृत येत आहेत. जिओच्या वृताने दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तान बोर्ड मुख्य प्रशिक्षक पदावरून हटवण्याची पूर्ण तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. आतापर्यत सरफराज अहमद याने प्रशिक्षक म्हणून फक्त दोन सामन्यांमध्ये पाकिस्तान संघासाठी काम केले आहे त्यामुळे मग त्याला लगेचच त्याच्या पदावरुन हटवणे हे फारच धक्कादायक असू शकते. जिओच्या वृत्तानुसार सरफराज अहमद याच्या जागेवर पाकिस्तानचे माजी खेळाडू युनिस खान यांची नियुक्ती केली जाणार आहे असे सांगितले जात आहे.
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सरफराज अहमद हा पाकिस्तानचा एक अनुभवी कर्णधार आणि एक खेळाडू आहे. त्याची प्रशिक्षणपदी निवड झाल्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द त्यांच्या कर्णधारपदाप्रमाणेच यशस्वी होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, पण त्यांना इतक्या लवकर पदावरून हटवले जाईल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. शान मसूद याला पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते, त्याला 2023 मध्ये कर्णधारपद देण्यात आले होते. पण त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघाची घसरण झाली आहे, सलमान सध्या टी-२० फॉरमॅटमध्ये संघाचे नेतृत्व करतो.