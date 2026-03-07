English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  IND vs NZ फायनल सामना पाहण्यासाठी PM मोदी येणार? पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत अपडेट समोर

IND vs NZ फायनल सामना पाहण्यासाठी PM मोदी येणार? पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत अपडेट समोर

IND VS NZ : दोन वर्षांनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. तेव्हा हा सामना पाहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार का? याविषयी माहिती समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 7, 2026, 06:01 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात होणार आहे. 8 मार्च रोजी फायनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर (Narendra Modi Stadium) पार पडणार आहे. आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 मध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेला फायनल सामना पाहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्टेडियमवर आले होते. मात्र यावेळी ऑस्ट्रेलियाकडून भारताचा पराभव झाला होता, ज्याची जखम आजही क्रिकेट चाहत्यांच्या मनावर तशीच आहे. आता जवळपास दोन वर्षांनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. तेव्हा हा सामना पाहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येणार का? याविषयी महत्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फायनल पाहायला येणार? 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अहमदाबादच्या स्टेडियमवर होणारा आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत विरुद्ध न्यूझीलंड फायनल सामना पाहण्यासाठी येतील याची शक्यता तशी कमी आहे. कारण मोदी त्यादिवशी नवी दिल्लीत 33,500 कोटींच्या प्रकल्पांचं उदघाटन करणार आहेत. एवढंच नाही तर मिडिल ईस्टमध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या परिस्थतीत मोदी जियोपॉलिटिकल परिस्थितीतवर नजर ठेऊन आहेत. टीम इंडिया जर ही ट्रॉफी जिंकली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीम इंडियाच्या खेळाडूंची भेट घेऊ शकतात, ज्या प्रकारे मागच्यावेळी त्यांची भेट घेतली होती. 

दिल्लीत मेट्रो प्रकल्पाचं उदघाटन करणार मोदी : 

रविवारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळपास 18,300 कोटी रुपयांच्या दिल्ली मेट्रो प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. ते दिल्ली मेट्रोच्या दोन नवीन कॉरिडॉरचे उद्घाटन करतील. यामध्ये अंदाजे 12.3 किमी लांबीचा मजलिस पार्क-मौजपूर बाबरपूर (पिंक लाईन) कॉरिडॉर आणि अंदाजे 9.9 किमी लांबीचा दीपाली चौक मजलिस पार्क (मॅजेन्टा लाईन) कॉरिडॉर समाविष्ट आहे.

टीम इंडिया सलग तिसरी आयसीसी ट्रॉफी जिंकणार? 

भारताने मागच्या दोन आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजेतेपद मिळवलं आहे. यात टी20 वर्ल्ड कप 2024, चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 यांचा समावेश आहे. आता टीम इंडिया सलग तिसरी आयसीसी ट्रॉफी जिंकण्याच्या तयारीत आहे. सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा वर्ल्ड कप खेळतोय. यंदाचा वर्ल्ड कप टीम इंडियाने जिंकला तर मायदेशात टी २० वर्ल्ड कप जिंकणारी टीम इंडिया पहिली ठरेल. यासोबतच लागोपाठ दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा हा पहिला संघ ठरेल. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

