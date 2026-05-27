/नेतृत्व आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये कमाल, भारतीय संघात रजत पाटीदारला स्थान मिळणार का?

Rajat Patidar Team India : सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलमध्ये आरसीबीचा संघ रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली पोहोचला आहे. त्याचबरोबर त्याने क्वालिफायर 1 मध्ये 93 धावांची खेळी देखील खेळली, आता त्याला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळणार की नाही या कडे यासर्वाचे लक्ष लागले आहे.
Rajat Patidar : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने जे 18 वर्षामध्ये केले नव्हेत ते संघाने रजत पाटीदार यांच्या नेतृत्वाखाली केले. आरसीबीच्या संघाने 18 वर्षामध्ये पहिल्यांदा रजत पाटीदारच्या कॅप्टन्सीमध्ये आयपीएलचे जेतेपद जिंकले. तर संघाने क्वालिफायर 1 च्या सामन्यात गुजरात टायटन्सच्या संघाला पराभूत करुन आयपीएल 2026 ची अंतिम फेरी गाठली आहे. आता संघ फायनलमध्ये सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपदाच्या शोधात आहे. मागील दोन वर्षामध्ये रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीच्या संघाने चमकदार कामगिरी केली आहे. आता क्वालिफायर 1 मध्ये जीटीविरुद्ध 92 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर आता रजत पाटीदार याच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.
रजत पाटीदार हा मधल्या फळीत फलंदाजी आरसीबीच्या संघासाठी करतो. त्याने मागील दोन वर्षामध्ये आरसीबीसाठी कर्णधार पद तर चांगले सांभाळले आहेच त्याचबरोबर त्याने चांगला फार्म देखील मागील दोन वर्षामध्ये पाहायला मिळाला आहे. त्याने आयपीएल 2026 च्या चालू सिझनमध्ये 200 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. प्रत्येक संघाला मधल्या फळीत अशा खेळाडूची गरज असते जो यष्टी सांभाळू शकेल आणि वेगाने धावा करू शकेल. आता अनेक वृतांना दावा केला आहे की, सध्याच्या फॉर्ममुळे बीसीसीआय त्याला भारतीय संघात स्थान देण्याचा विचार करण्यास पुन्हा एकदा प्रवृत्त होत आहे.
हे ही वाचा
रजत पाटीदारचा मागील दोन वर्षामध्ये फार्म पाहता त्याला आता मधल्या फळीतील मास्टर मानले जात आहे. तो फिरकी गोलंदाजांना चांगले खेळता येते, त्याचबरोबर त्याच्याकडे फिरकी गोलंदाजांच्या गोलंदाजीवर सहजपणे षटकार मारण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. त्याने फक्त आयपीएलमध्येच नाही तर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये देखील त्याने प्रभावशाली कामगिरी केली आहे. यामुळेच, मधल्या फळीत फलंदाजी करूनही त्याचा स्ट्राइक रेट 200 पेक्षा जास्त राहतो. त्याने मागील काही वर्षामध्ये देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, त्यामुळे क्रिकेट चाहते आता त्याला भारतीय संघात जागा देण्याची मागणी करत आहेत.
गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात रजत पाटीदार याने 93 धावा फक्त 33 चेंडूमध्ये केल्या. याआधी त्याने 2022 मध्ये देखील दमदार कामगिरी केली होती. त्याने 2022 मध्ये एलिमिनेटर सामन्यामध्ये 112 धावा केल्या होत्या. यावरून मोठ्या सामन्यांमध्ये खेळण्याची त्याची क्षमता आणखी सिद्ध होते. आता त्याला भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.